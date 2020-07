Magic Garden by THOMAS SABO: La collezione primavera-estate 2020 incanta con la sua raffinata artigianalità e Rita Ora, protagonista della campagna

LAUF AN DER PEGNITZ, Germania, 10 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- THOMAS SABO inaugura la stagione primavera-estate 2020 con un'ampia gamma di nuovi gioielli e orologi. Ispirata ad un giardino magico, la collezione ruota intorno a inedite creazioni a foggia di colibrì, libellule e caleidoscopi.

Realizzata in argento sterling, la collezione si ispira alla natura e alle ultime tendenze gioielli vestendosi di pietre incastonate, scelte in nuance che vanno dai toni pastello ai colori dell'arcobaleno, preziosi particolari rifiniti in oro giallo e dettagli che alla luce si accendono di magnifici riflessi iridescenti. Classici reinterpretati, charms e orologi coordinati vanno ad aggiungersi alle nuove proposte.

Rita Ora, testimonial globale e protagonista della campagna, ha così commentato: "Con l'arrivo della primavera abbiamo voglia di qualcosa di nuovo! Osa essere te stessa e fai del tuo look il tuo messaggio. Lo stile perfetto è quello che parla di te!"

Dall'11 gennaio 2020, la collezione THOMAS SABO x Rita Ora è in vendita nei negozi THOMAS SABO, sul sito www.thomassabo.com oltre che presso partner selezionati. Ciascun gioiello è lavorato a mano con precisione artigianale e si distingue per l'elevata qualità dei materiali impiegati.

Su THOMAS SABO

THOMAS SABO è una delle aziende leader della gioielleria su scala internazionale e propone le sue versatili creazioni attraverso un sistema di distribuzione multicanale selettivo e d'alta gamma. Oltre al segmento chiave dei gioielli in argento sterling 925 minuziosamente lavorati a mano, THOMAS SABO crea e distribuisce anche orologi (dal 2009) e occhiali da sole (dal 2019). Fondata nel 1984 da Thomas Sabo a Lauf an der Pegnitz, nel sud della Germania, oggi l'Azienda è presente in tutto il mondo con oltre 3.100 punti vendita, tra cui 260 negozi monomarca e lo store online. THOMAS SABO ha circa 1.600 dipendenti a livello internazionale, mentre nella casa madre conta oltre 500 collaboratori. Dal settembre del 2019, THOMAS SABO estende ulteriormente il suo campo d'azione in Germania e Austria attraverso esclusivi eventi di private shopping nel contesto della vendita diretta.

