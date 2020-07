LumiThera chiude la seconda tranche di finanziamenti di Serie C

® per il trattamento della Degenerazione maculare correlata all'età (AMD) secca. SEATTLE, 16 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., un'azienda di dispositivi medici di fase commerciale che fornisce trattamenti di foto-biomodulazione (PBM) per disturbi e patologie oculari, ha annunciato oggi di aver chiuso la seconda tranche del suo round di finanziamenti di Serie C. I ricavi del finanziamento vengono utilizzati per supportare ulteriori test clinici e la commercializzazione del Sistema di erogazione della luce Valedaper il trattamento della Degenerazione maculare correlata all'età (AMD) secca.

"Siamo lieti dell'interesse degli investitori nell'azienda e abbiamo ricevuto più di 10 milioni di dollari nell'attuale round C", ha affermato il dott. Clark Tedford, Presidente e AD. "Il capitale ottenuto ci consentirà di eseguire i nostri trial clinici multi-centrici in Europa e negli Stati Uniti".

WaterStar Capital, un fondo venture capital con sede ad Atlanta, Georgia, è stato il principale finanziatore di questo round. "WaterStar è entusiasta del progresso di LumiThera nel 2019 e si augura di poter aiutare la commercializzazione globale della tecnologia PBM per le patologie oculari", ha affermato Yigang Yang, co-fondatore e partner direttivo di WaterStar.

LumiThera e Optos hanno annunciato un accordo di distribuzione nel quarto trimestre del 2018 per la vendita di Valeda in 12 paesi in Europa. Optos, una divisione di Nikon Corporation, è l'unica azienda di imaging retinico a campo ultra-ampio per le cure degli occhi. Nikon ha partecipato all'attuale round C come investitore in LumiThera.

L'azienda attualmente sta conducendo trial clinici in doppio cieco, randomizzati e prospettici su soggetti affetti da AMD secca. Lo studio LIGHTSITE II dell'azienda è uno studio post-marketing multicentrico europeo mentre il suo studio LIGHTSITE III è uno studio multicentrico IDE approvato dalla FDA negli Stati Uniti che utilizza il sistema Valeda di LumiThera.

Informazioni su LumiThera, Inc.LumiThera è un'azienda di dispositivi medici di fase commerciale incentrata sul trattamento di persone affette da disturbi e patologie oculari, fra cui AMD secca, una delle principali cause di cecità negli adulti di età superiore ai 65 anni. L'azienda è un leader nell'utilizzo della PBM per il trattamento di patologie e disturbi oculari acuti e cronici. L'azienda sta sviluppando il Sistema di emissione della luce Valeda da utilizzare come terapia medica negli studi degli oculisti specializzati.

Il sistema di emissione della luce Valeda ha ricevuto solo l'approvazione all'utilizzo del marchio CE da parte di un Ente notificato UE, come richiesto per l'utilizzo commerciale nello Spazio Economico Europeo. Valeda non ha l'approvazione all'uso da parte della Food & Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti.

