Isagenix International acquisisce Zija International

Le aziende condividono obiettivi, culture e missioni comuni, incentrate sul migliorare la salute nel mondo

Isagenix International , azienda globale per la salute e il benessere fisico che fornisce soluzioni per la nutrizione e lo stile di vita, ha annunciato la sua acquisizione di Zija International, un'azienda ben affermata e rispettata di vendita diretta con sede a Lehi, in Utah, con una forte linea di prodotti di origine vegetale di alta qualità. GILBERT, Arizona, 22 gennaio 2020 /PRNewswire/ --, azienda globale per la salute e il benessere fisico che fornisce soluzioni per la nutrizione e lo stile di vita, ha annunciato la sua acquisizione di Zija International, un'azienda ben affermata e rispettata di vendita diretta con sede a Lehi, in Utah, con una forte linea di prodotti di origine vegetale di alta qualità.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Zija nella famiglia Isagenix," ha detto Jim Coover, cofondatore e presidente di Isagenix. "Le nostre aziende condividono culture e obiettivi comuni, e guardiamo con fiducia all'impatto positivo che questa acquisizione avrà per tutte le parti coinvolte."

Quando la transizione sarà completata, i distributori Zija diventeranno parte della famiglia Isagenix, che comprende più di 500.000 membri in 14 mercati nel mondo. Questa aggiunta aiuterà a rafforzare Isagenix ampliando la sua base clienti e associati, potenziando il suo portafoglio prodotti di origine vegetale e rafforzando la sua presenza globale.

"Tutto questo arriva in un momento favorevole sia per Zija che per Isagenix," ha detto Travis Ogden, amministratore delegato di Isagenix. "Porta grandi sinergie ad entrambe le società e, nell'unire le forze, le nostre missioni allineate di incidere sulla salute nel mondo saranno più forti che mai."

Informazioni su Isagenix International

Fondata nel 2002, Isagenix fornisce sistemi per perdere peso, performance, vitalità e benessere, cura personale e bellezza, e benessere finanziario. Con mezzo milione di clienti nel mondo e più di 100 prodotti, pacchetti e sistemi diffusi internazionalmente, Isagenix distribuisce i suoi prodotti e le sue soluzioni attraverso una rete di distributori indipendenti in 14 mercati.

Informazioni su Zija International

Zija ha passato oltre un decennio a formulare prodotti innovativi per supportare il massimo benessere. Ciascuno dei prodotti Zija serve uno scopo ben preciso negli obiettivi di salute, benessere e bellezza.

