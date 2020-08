LumiThera aggiunge Daniel Bertholet al Consiglio di Amministrazione

SEATTLE, 23 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., una società per dispositivi medici commerciali che offre cure con fotobiomodulazione (PBM) per disturbi e patologie dell'occhio, ha annunciato oggi l'entrata di Daniel Bertholet nel Consiglio di Amministrazione.

"Siamo entusiasti di accogliere Daniel Bertholet nel nostro Consiglio di Amministrazione," ha dichiarato il Dottor Clark Tedford, Presidente e Amministratore Delegato. "Daniel porta una vasta esperienza nel settore finanziario e la sua attenzione europea offre molti vantaggi nella costruzione delle nostre attività in Europa."

Bertholet è il fondatore di 4see Ventures, una società di investimento boutique che fornisce consulenza ad attività di family office e investitori privati nei loro investimenti in capitale di rischio. In precedenza, Bertholet era in Endeavour Vision, dove ha investito in società di tecnologia medica e di scienze della vita in Europa e negli Stati Uniti. È stato determinante nell'elaborazione della strategia di investimento del fondo MedTech Growth, che ha raggiunto i 250 milioni di euro nel 2014. Bertholet ha lavorato per molti anni nella task force MedTech della European Venture Capital Association (EVCA) ed è intervenuto in numerose conferenze MedTech e sugli investimenti. In precedenza, ha lavorato come Direttore Amministrativo e Finanziario in una start-up per la sicurezza, per poi intraprendere una carriera nel capitale di rischio a Ginevra, prima come analista presso Vision Capital e poi come responsabile degli investimenti presso Genevest. Bertholet ha studiato a Ginevra, in Svizzera e presso la School of International Service della American University di Washington DC, si è poi trasferito a Parigi per studiare alla Science Po per il suo MBA.

"Sono entusiasta di unirmi al Consiglio di Amministrazione di LumiThera," ha dichiarato Daniel Bertholet, Socio Gerente, 4See Ventures. "La piattaforma PBM di LumiThera è molto promettente per diverse malattie degenerative dell'occhio, come la degenerazione maculare legata all'età e la retinopatia diabetica. Questi mercati sono in rapida crescita e i pazienti hanno opzioni limitate. Il Valeda® Light Delivery System ha il potenziale per fornire un'efficace terapia distruttiva per questi segmenti di mercato."

Informazioni su LumiThera Inc.LumiThera è una società per dispositivi medici commerciali impegnata nella cura di persone con problemi agli occhi e patologie che comprendono la degenerazione maculare secca correlata all'età, una delle cause principali di cecità negli adulti maggiori di 65 anni. La Società è un'azienda leader nell'uso della Fotobiomodulazione per la cura di disturbi e malattie oculari gravi e croniche. La Società ha sviluppato Valeda Light Delivery System da ufficio per poter essere utilizzato come trattamento medico dagli specialisti di cure oculari.

Il Valeda Light Delivery System ha ricevuto l'autorizzazione per usare il marchio CE da un Organismo Notificato UE come richiesto per poterlo utilizzare commercialmente solo nello Spazio Economico Europeo. L'uso di Valeda non è stato approvato dalla Food & Drug Administration (FDA - Amministrazione per Alimenti e Medicinali) negli Stati Uniti.

