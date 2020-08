Truist riporta i risultati del quarto trimestre 2019

Utili per $702 milioni, o $0,75 per azione diluita

CHARLOTTE, North Carolina, 1 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha riportato oggi i risultati economici del quarto trimestre 2019. I risultati conseguiti per Truist riflettono l'eredità BB&T prima del completamento della fusione e quelli di entrambe BB&T e SunTrust dalla data di chiusura della fusione in avanti. La fusione tra uguali risultata nella formazione di Truist è stata completata il 6 dicembre 2019.

L'utile netto disponibile per gli azionisti ordinari è stato di $702 milioni, il 6,9 percento in meno del quarto trimestre dello scorso anno a causa dei costi sostenuti per la fusione. Gli utili per azione ordinaria diluita sono stati di $0,75 per il quarto trimestre 2019, in diminuzione del 22,7 percento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I risultati del quarto trimestre hanno prodotto un rendimento medio delle attività (ROA) annualizzato dello 0,95 percento, un ritorno sul capitale medio investito in azioni ordinarie (ROCE) annualizzato del 7,33 percento, e un ritorno sull'investimento tangibile in azioni ordinarie (ROTCE) annualizzato del 12,91 percento.

L'utile netto adjusted disponibile per gli azionisti ordinari è stato di $1,0 miliardo, o $1,12 per azione diluita, escludendo gli oneri relativi alla fusione e alla ristrutturazione di $223 milioni ($176 milioni al netto delle imposte), le spese operative incrementali relative alla fusione per $101 milioni ($79 milioni al netto delle tasse), perdite sui titoli per $116 milioni ($90 milioni al netto delle imposte), parzialmente compensate dall'impatto dopo le imposte della vendita dei mutui ipotecari immobiliari di $1 milione. Gli utili diluiti adjusted per azione ordinaria sono aumentati dello $0,05 rispetto al terzo trimestre del 2019. I risultati rettificati hanno prodotto un ROA annualizzato dell'1,40 percento, un ROCE annualizzato del 10,84 percento ed un ROTCE annualizzato del 18,60 percento.

"Il completamento con successo della nostra fusione è stato dovuto al duro lavoro di migliaia di colleghi in Truist e gli sono veramente grato per i loro sforzi. La nostra integrazione e gli sforzi di esecuzione sono in corso d'opera e procedono senza intoppi. Mentre il terzo trimestre del 2019 comprende una serie di costi necessari al completamento della fusione, la nostra performance di fondo è forte. Le entrate equivalenti imponibili per il quarto trimestre del 2019 sono ammontate a $3,7 miliardi e l'utile netto adjusted è stato di $1,0 miliardo," ha detto il presidente e AD di Truist Kelly S. King.

"Questo mese, abbiamo continuato a toccare grandi traguardi che porteranno Truist a nuova vita per i nostri clienti e colleghi. Abbiamo condiviso lo scopo, la missione e i valori di Truist, che sono stati positivamente abbracciati dai nostri colleghi. Il nostro scopo di ispirare e costruire vite e comunità migliori è la ragione stessa per cui Truist esiste ed è il punto di partenza per ogni decisione che prenderemo," ha detto King. "Il nostro scopo è insito nella nostra identità visiva del brand, che è stata presentata anch'essa questo mese. Nel nostro nuovo logo monogramma e nei suoi colori, si possono vedere elementi che richiamano alle nostre società di provenienza e segnalano come realizzeremo una miscela originale di tocco personale e tecnologia per costruirci la profonda fiducia dei nostri clienti."

Prestazioni principali del quarto trimestre 2019

Presentazione degli utili e sintesi del rendimento trimestrale

Informazioni su TruistTruist Financial Corporation è una società di servizi finanziari orientata allo scopo, impegnata ad ispirare e costruire vite e comunità migliori. Con 275 anni di storia fra BB&T e SunTrust, Truist serve all'incirca 10 milioni di famiglie con quote leader di mercato in molti mercati ad alta crescita nel paese. La società offre una vasta gamma di servizi come retail, small business e commercial banking; asset management; mercato dei capitali; immobiliare commerciale; servizi bancari per imprese e istituzioni; assicurazioni; mutui; pagamenti; gestione specializzata di prestiti e wealth management. Con sede a Charlotte in North Carolina, Truist è la sesta maggiore banca commerciale negli USA con asset totali per $473 miliardi al 31 dicembre 2019. Truist Bank, membro FDIC. Per saperne di più, Truist.com.

I coefficienti di capitale e il ritorno sulle attività a rischio ponderato sono preliminari.

Questo comunicato stampa contiene informazioni finanziarie e indicatori di performance determinati da metodi diversi dalla conformità con i principi di contabilità generalmente accettati negli Stati Uniti d'America ("GAAP"). La dirigenza Truist usa queste misure "non-GAAP" nella loro analisi della performance della Corporation e dell'efficienza delle sue operazioni. Il management ritiene che queste misure non-GAAP forniscano una migliore comprensione delle operazioni in corso, accrescano la comparabilità dei risultati con i periodi precedenti e dimostrino gli effetti di voci significative nel periodo corrente. La società ritiene che un'analisi pregnante della sua performance finanziaria richieda una comprensione dei fattori che sottendono a tale performance. Il management di Truist è convinta che gli investitori possano trovare gli indicatori finanziari non-GAAP utili. Queste informative non devono essere viste come sostitute degli indicatori finanziari determinati sulla base dei GAAP, né sono necessariamente comparabili ai misuratori di performance non-GAAP che possano essere presentate da altre società. Di seguito una lista dei tipi di indicatori non-GAAP usati in questo comunicato stampa:

https://ir.truist.com/earnings . Una riconciliazione di queste misure non-GAAP con gli indicatori GAAP più direttamente comparabili è inclusa nell'appendice della presentazione sugli utili del quarto trimestre 2019 di Truist, che è disponibile su

Questo comunicato stampa contiene "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, riguardanti la situazione finanziaria, i risultati delle operazioni, i piandi aziendali e la performance futura di Truist. Parole come "preannuncia," "ritiene," "stima," "prevede," "prefigura," "intende," "pianifica," "progetta," "può," "farà," "dovrebbe," "sarebbe," "potrebbe" ed altre simili espressioni sono intese ad identificare queste dichiarazioni previsionali.

Le dichiarazioni previsionali non sono basate su fatti storici ma rappresentano invece le aspettative e le deduzioni del management riguardo al business di Truist, l'economia ed altre condizioni future. Queste dichiarazioni implicano incertezze inerenti, rischi e cambiamenti nelle circostanze che sono difficili da predire. Perciò, i risultati reali di Truist potrebbero differire sostanzialmente da quelle contemplate dalle dichiarazioni previsionali. Mentre non ci può essere assicurazione che qualsiasi elenco di rischi e incertezze o fattori di rischio sia completo, fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati reali differiscano sostanzialmente da quelli contemplati nelle dichiarazioni previsionali comprendono i seguenti, senza limitazione, così come i rischi e le incertezze più pienamente discussi sotto l'Articolo 1A-Fattori di rischio nel nostro Resoconto annuale sul Form 10-K per l'anno concluso il 31 dicembre 2018 e nei documenti successivi sottoposti da Truist alla Securities and Exchange Commission:

I lettori sono avvisati di non fare affidamento inappropriato su queste dichiarazioni previsionali, che valgono solo alla data in cui sono state fatte. Eccetto per i limiti richiesti dalle leggi e normative applicabili, Truist non si assume alcun obbligo di revisionare o aggiornare alcuna dichiarazione previsionale.