Anteprima mondiale di BMW M2 by FUTURA 2000: tre modelli originali esclusivi e un'edizione limitata del concorso BMW M2 Competition

Una delle tre BMW M2 by FUTURA 2000 dipinte a mano sarà presentata in anteprima mondiale al secondo Frieze Los Angeles presso i Paramount Pictures Studios di Hollywood (dal 13 al 16 febbraio).

L'artista è strenuamente impegnato a realizzare tre versioni esclusive della BMW M2 by Futura 2000, sia nella parte esterna che in quella interna. Sui modelli a produzione limitata sarà presente anche la sua inimitabile firma. Le guarnizioni sul cruscotto e sulla console centrale del veicolo riportano uno speciale design FUTURA 2000 diverso per ogni singolo modello. I sedili sportivi bicolore in pelle Dakota M, nero e bianco avorio, sono rifiniti con cuciture a contrasto di colore blu polare. Inoltre, il pacchetto interno include un volante sportivo in Alcantara M con una placchetta grigia a segnare le ore 12 e speciali guarnizioni delle portiere con il numero consecutivo di edizione limitata e la firma di Futura. Dall'esterno, la BMW M2 Edition designed by FUTURA 2000 è riconoscibile per le superfici dipinte dei grembiuli anteriore e posteriore dei listelli sottoporta. Inoltre, ogni auto è dotata di ruote in lega leggera nero assoluto da 19 pollici.

