Wilson Sporting Goods ha firmato un contratto con Fernando Belasteguín, star internazionale del padel, includendolo nel suo Advisory Staff

Belastegu ín e Wilson insieme per creare una collezione firmata di articoli da padel

Wilson Sporting Goods Co., ha annunciato oggi di aver firmato un contratto con la star mondiale di padel, Fernando Belasteguín, noto come "Bela", includendolo nel suo Advisory Staff. In qualità di membro del Wilson Advisory Staff, Belasteguín collaborerà con Wilson alla progettazione di una collezione di articoli da padel firmata, che include racchette paddle, accessori, abbigliamento e calzature sportive. Darà inoltre il suo contributo attraverso suggerimenti e testando i futuri prodotti Wilson Padel. CHICAGO, 21 febbraio 2020 /PRNewswire/ --

"Questa collaborazione con Wilson è estremamente entusiasmante per me," ha dichiarato Fernando Belasteguín. "Questa azienda è la migliore nel campo degli sport di racchetta da oltre un secolo ed è impegnata nella crescita di queste discipline. Possiedono una vasta conoscenza nella creazione di nuovi prodotti in grado di offrire agli atleti un vantaggio, lo stesso che ora porteremo in grande stile nel padel. Questo è un matrimonio perfetto tra competenza e passione, e non vedo l'ora di diventare parte del team Wilson, progettando insieme attrezzature e facendo crescere il gioco in tutto il mondo."

"Esiste un solo Bela," ha affermato Hans-Martin Reh, General Manager, Wilson Racquet Sports. "Stiamo parlando di una reale collaborazione in tutti i sensi. Lavoreremo a stretto contatto per creare prodotti in grado di cambiare il gioco che contribuiranno alla crescita del padel e lo renderanno un gioco più gratificante, e sonderemo nuove opportunità per far aumentare la comunità legata a questo sport."

Fernando Belasteguín farà il suo debutto a marzo con una racchetta Wilson oscurata, che sta attualmente testando. Questa racchetta è stata progettata in maniera specifica per lui e risponde alle sue indicazioni e alle sue preferenze. Inoltre, entrerà in campo con abbigliamento e scarpe Wilson. Quest'anno, Belasteguín e Wilson presenteranno una collezione da padel chiamata "Wilson x BELA". Questa linea consiste in diverse racchette da paddle, accessori, abbigliamento da campo e scarpe performanti.

Fernando Belasteguín si è unito al prolifico programma dell'Advisory Staff dell'azienda che è stato costituito più di 90 anni fa ed è composto da più di 10.000 atleti professionisti, allenatori, tecnici e consulenti appartenenti ad una vasta gamma di sport in tutto il mondo. Si unisce inoltre ad altre icone del Wilson Advisory Staff degli sport di racchetta, come Roger Federer e Serena Williams, che, come Belasteguín, hanno contribuito a definire e far crescere i loro rispettivi sport.

INFORMAZIONI SU FERNANDO BELASTEGU ÍN

Fernando Belasteguín, conosciuto anche come "Bela," è un giocatore di padel professionista argentino. Attualmente numero 7, è stato per 16 anni consecutivi della sua carriera il numero 1 al mondo.Belasteguín è un giocatore dal talento straordinario.Ha giocato 268 finali, vincendone 220.

INFORMAZIONI SU WILSON SPORTING GOODS

Wilson Sporting Goods Co., filiale di Amer Sports, è il produttore leader mondiale di attrezzature, abbigliamento e accessori sportivi ad elevate prestazioni. Wilson è leader mondiale negli sport di racchetta performanti, tra cui tennis, padel, racquetball, badminton e pickleball.L'azienda si avvale dei suggerimenti dei giocatori per sviluppare prodotti capaci di spingere le innovazioni delle attrezzature paddle verso nuovi territori.Attraverso la sua dedizione nel creare prodotti che permettono agli atleti di ogni livello di fornire la migliore prestazione, Wilson si è guadagnato il suo posto di leader negli articoli sportivi. Con sede a Chicago,