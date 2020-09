L'Imperial Hotel di Tokyo riceve due premi principali per il settore dei dolciumi dolci e invitanti

- Dolci realizzazioni per l'Imperial -

TOKYO, 28 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- La boulangerie Shigeaki Ninomiya dell'Imperial Hotel e la sua squadra giapponese hanno vinto la Medaglia d'Argento alla Coupe du Monde de la Boulangerie 2020 a Parigi l'11 e il 14 gennaio 2020. Dodici paesi hanno partecipato ai campionati, con ogni squadra di tre membri che ha partecipato alla creazione di baguette e pani; creazioni dolci-salate; e un pezzo artistico progettato intorno a un tema musicale.

Ninomiya ha prodotto due baguette, un pan au levain a tema fenice, del pane ai mirtilli e alle mele essiccate, pane alle ciliegie essiccate a forma di fiore di ciliegio, un pane messicano dei morti e quattro panini. I giudici hanno valutato attentamente l'originalità, l'aspetto e il gusto dei pezzi.

La squadra dell'Imperial Hotel ha vinto anche la Medaglia d'Argento alla Coppa del Mondo della Gelateria 2020, Gelato World Cup, che si è tenuta a Rimini, in Italia, il 19 e il 21 gennaio 2020. Naoki Matsuo, Hiromi Nishikawa, Kenichi Matsunaga e Kengo Akabame hanno creato 8 varietà di dessert, tra cui diverse porzioni singole al vetro; un elemento di antipasto; una creazione "mystery box"; una torta gelato; sculture di ghiaccio e di croccanti; snack gelato e altri. Il tema della squadra giapponese per quest'anno è stato intitolato "Fiori della musica" e le abilità della squadra delle sculture di ghiaccio sono state attentamente valutate.

A testimonianza del crescente interesse per i dessert e i dolci sofisticati da parte della clientela mondiale dell'Imperial Hotel, l'hotel ha recentemente dedicato una notevole ricerca e lo sviluppo delle competenze dei suoi cuochi.

Un assortimento di articoli da forno pluripremiati creati dalla boulangerie Shigeaki Ninomiya dell'Imperial; i pani hanno vinto la Medaglia d'Argento al concorso Coupe du Monde de la Boulangerie 2020 tenutosi a gennaio a Parigi.

L'Imperial ha vinto la Medaglia d'Argento dei dolci in gara, come rappresentante del Giappone alla Coppa del Mondo della Gelateria 2020, Gelato World Cup, tenutosi a gennaio a Rimini, in Italia.

