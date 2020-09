Le famiglie europee sono sempre più giramondo

ROMA, 5 marzo 2020 /PRNewswire/ --

Vrbo pubblica il primo "

Osservatorio sulle vacanze in famiglia

", che esamina le tendenze degli europei in fatto di viaggi

Vrbo®

L'Osservatorio sulle vacanze in famiglia

, esperto mondiale in materia di case vacanza, rivela che oggi più che mai le famiglie europee scelgono di trascorrere le loro vacanze all'estero.pubblicato dall'azienda esamina le tendenze più recenti in tema di viaggi in famiglia e l'evoluzione dei prezzi nel settore delle case vacanza, rivelando che solo il 12% dei bambini europei non è mai stato all'estero.

In base al sondaggio condotto tra 9.000 genitori di diversi Paesi europei con figli sotto i 15 anni, oltre la metà (il 55%) degli intervistati ritiene che trascorrere le vacanze in famiglia offra vantaggi quali la condivisione di tempo di qualità e il rafforzamento del legame affettivo con i propri cari. La stessa percentuale di genitori (il 55%) ritiene inoltre che divertirsi insieme e sfuggire allo stress quotidiano sia fondamentale, mentre il 49% afferma che trascorrere più tempo con la famiglia contribuisce a creare un atteggiamento positivo per il futuro della famiglia; dati che dimostrano il valore emotivo che i genitori odierni attribuiscono al tempo trascorso in famiglia.

I bambini di oggi sono giramondo?

Stando alle dichiarazioni dei genitori, la maggior parte (il 53%) dei bambini europei ha visitato 1-3 Paesi stranieri nel corso della propria vita, un quarto (il 25%) è stato in vacanza in 4-6 Paesi stranieri, mentre appena il 12% non è mai stato all'estero.

Tra i piccoli giramondo europei, i più intrepidi sono svedesi e olandesi, con un 5% che ha già visitato più di 10 Paesi, seguito dal 4% dei bambini britannici. Italiani e francesi tendono a rimanere vicino casa, con il 19% e il 18%, rispettivamente, di bambini che non hanno mai attraversato i confini nazionali, forse perché i genitori preferiscono trascorrere le vacanze nei loro meravigliosi Paesi.

Per quanto riguarda la generazione precedente, tuttavia, la storia è molto diversa. Oltre un terzo (il 34%) dei genitori intervistati ha dichiarato di non aver mai visitato un Paese straniero quando aveva la stessa età dei propri figli. Anche in questo caso, svedesi e olandesi sono in testa alla classifica dei giramondo, con un 4% dei genitori che ha affermato di aver visitato oltre 10 Paesi stranieri durante l'infanzia.

A quanto pare, la possibilità di viaggiare in modo sempre più facile ed economico ha dato vita in Europa a una generazione di piccoli giramondo.

Note esplicative

Informazioni sul report "

Osservatorio sulle vacanze in famiglia

Il report offre a famiglie e proprietari di case vacanza una panoramica della situazione attuale del settore, dando indicazioni su come trovare la sistemazione giusta al prezzo giusto, per un viaggio che farà felici tutti. Inoltre, rivela quali sono i desideri e le aspettative dei viaggiatori e cosa possono fare i proprietari per andare incontro alle loro esigenze, trasformando il soggiorno nella casa vacanza in un'esperienza indimenticabile.

L'Osservatorio è disponibile per i mercati europei, tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Svezia e Austria, in tutte le valute e le lingue corrispondenti. Per ulteriori informazioni, visita il sito web:

www.vrbo.com/it-it/ovf

Informazioni sullo studio

I dati esposti nel report si basano su un sondaggio online a cui hanno partecipato oltre 9.000 genitori maggiorenni con figli sotto i 15 anni, appartenenti a nazionalità diverse (italiana, britannica, francese, tedesca, spagnola, portoghese, olandese, svedese e austriaca). Il sondaggio è stato condotto da Atomik Research nel dicembre del 2019.

