Kahoot! Premium per l'insegnamento a distanza è ora disponibile gratuitamente per tutte le scuole italiane affette da coronavirus.

La piattaforma di quiz didattici utilizzata da più di 5 milioni di insegnanti in tutto il mondo offre ora accesso gratuito a licenze Premium a tutte le scuole affette da coronavirus.

OSLO, Norvegia, 5 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Kahoot!, piattaforma di quiz didattici online, ha annunciato oggi di aver offerto accesso gratuito a tutte le funzionalità Premium a scuole e università in Italia affette dalla diffusione del COVID-19 (coronavirus).

Scuole ed università affette da coronavirus possono avere accesso gratuito a Kahoot! Premium per un tempo limitato,

cliccando qui per scuole

qui per università

questa scheda

oppure contattando Kahoot! attraverso

Le scuole e università potranno usare gratuitamente le funzionalità di Kahoot! Premiumper l'insegnamento a distanza, assicurando ai propri studenti continuità nelle lezioni in questo periodo di chiusura delle scuole. Studenti autodidatti e insegnanti a distanza sono incoraggiati a inviare la propria richiesta.

Eilert Hanoa, Amministratore Delegato di Kahoot!: "Crediamo che non debba esserci alcun limite a quando e dove si possa imparare e noi siamo responsabili nel supportare gli educatori a facilitare l'insegnamento a distanza e online in qualsiasi momento. La missione di Kahoot! è di rendere l'insegnamento meraviglioso e noi vogliamo continuare a supportare le scuole e università in tutto il mondo in questi momenti difficili."

L'obiettivo dell'azienda è di facilitare l'insegnamento a distanza cosicché insegnanti e scuole possano motivare gli studenti attraverso quiz che possono essere giocati individualmente seguendo i ritmi dello studente oppure via video-conferenza in gruppo. Maggiori informazioni su come usare Kahoot! nelle scuole sono disponibili

qui

Kahoot! è una piattaforma di quiz didattici con più di 1.2 miliardi di giocatori partecipanti nel 2019 ed è usata da più di 5 milioni di insegnanti e 800 milioni di studenti in tutto il mondo. L'obiettivo di Kahoot! è di incoraggiare insegnanti e studenti a creare, condividere e giocare quiz didattici per motivare gli studenti sia nelle aule che fuori.

Kahoot! come strumento gratuito di insegnamento a distanza per tutti gli educatori

Kahoot! offre gratuitamente una funzionalità chiamata "

self-paced challenge

" già disponibile a tutti gli insegnanti. Con questo metodo gli studenti possono completare i quiz da soli a casa al loro ritmo, utilizzando un tablet o un celluare. Questa funzionalità aiuta gli studenti a restare al passo con il programma didattico, anche quando non frequentano la scuola. Gli insegnanti hanno accesso a più di 40 milioni di quiz gratuiti e e già pronti da giocare su diverse materie oppure possono creare i propri quiz personalizzati.

La

versione base di Kahoot!

, con molte utili funzioni incluse, è e sarà sempre disponibile gratuitamente per insegnanti e scuole.

Accesso gratuito a Kahoot! Premium

Per supportare gli insegnanti che devono implementare l'insegnamento a distanza in questo difficile periodo, abbiamo deciso di fornire accesso gratuito a Kahoot! Premium a tutti gli istituti didattici affetti da coronavirus.

Attraverso prodotti premium, gli insegnanti possono usare reportistica avanzata per aiutarsi nella loro valutazione e modificare i programmi didattici secondo l'andamento dello studente - anche se non possono frequentare la scuola. Le funzionalità di Kahoot! Premium consentono agli insegnanti di creare e condividere una banca di quiz didattici nella loro scuola.

Chi è Kahoot!

La missione di Kahoot! è di rendere l'apprendimento un'esperienza unica e meravigliosa. Vogliamo incoraggiare ogni bambino, studente e lavoratore ad utilizzare le proprie potenzialità di imparare al meglio. La nostra piattaforma di quiz didattici rende semplice ad ogni individuo o azienda la creazione, condivisione e il gioco di questi quiz. Inoltre, la nostra offerta di app porta l'apprendimento della matematica a un nuovo livello e incoraggia i bambini ad imparare a leggere attraverso il gioco. Kahoot! è stata fondata nel 2013 con la visione di creare una piattaforma didattica popolare in tutto il mondo. Nel 2019 sono stati giocati più di 200 milioni di quiz con 1,2 miliardi di partecipanti in 200 paesi. L'azienda ha il suo ufficio principale in Norvegia con uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Francia e Finlandia. È ora di giocare!

Ufficio StampaFalguni Bhuta

falguni@kahoot.com

