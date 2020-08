Il SDRPY monitora i progetti sulla salute e sull'istruzione nella provincia di Hajjah e fornisce un'ambulanza all'avanguardia

HAJJAH, Yemen, 14 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Il programma saudita di sviluppo e ricostruzione per lo Yemen (SDRPY) nel governatorato di Hajjah ha consegnato al Saudi Hospital ad Hayran un'ambulanza completamente equipaggiata come ampliamento del progetto di supporto al settore della sanità che include il monitoraggio e la valutazione di progetti in corso nella provincia. L'ambulanza è attrezzata secondo le più recenti normative, con tutte le funzionalità che agevolano e velocizzano l'applicazione di cure urgenti, contribuendo a proteggere i pazienti che devono affrontare problemi di salute più gravi e che richiedono una maggiore efficienza e sicurezza del servizio.

La consegna dell'ambulanza è avvenuta a seguito delle valutazioni effettuate dal SDRPY sulle esigenze della provincia nell'ambito dei servizi di base, ed è stata valutata prioritaria in coordinamento con le autorità locali, e con le attuali sfide sanitarie globali che richiedono sostegno al Saudi Hospital ad Hayran, che conta un bacino di utenza di 23.000 persone e una media di 80 pazienti al giorno.

Alla cerimonia di firma che si è svolta presso il Saudi Hospital ad Hayran erano presenti Nasser Daaqeen, vicegovernatore di Hajjah, Muhammad Sabbar, vicegovernatore per gli affari di Tuhama, Ali Saraj, capo del consiglio direttivo del Midi, Hamad Rabeea, capo del consiglio direttivo di Hayran e il direttore del SDRPY di Hajjah, l'ing. Ahmed Madkhali.

Le attività del SDRPY nel governatorato di Hajjah includono visite sul capo svolte da specialisti del programma per verificare che la pandemia da coronavirus non stia interferendo negativamente con i progetti in corso, e anche per monitorare i progetti educativi già avviati come la costruzione di due scuole a due piani totalmente attrezzate dal SDRPY. Queste due scuole sono la King Faisal bin Abdulaziz School ad Hayran che conta più di 600 studenti e 12 aule e la Ali bin Abi Talib School nel Midi da 9 aule e frequentata da 400 studenti.

L'attività di monitoraggio e valutazione svolte dal SDRPY sul campo vogliono assicurare che i progetti raggiungano gli standard che il programma desiderare raggiungere in termini di ampliamento di opportunità per le giovani e per i giovani di accedere ad un'istruzione di qualità nel governatorato di Hajjah.

