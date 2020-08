Ascent Aerospace installa una macchina per la manifattura additiva di grande formato

SANTA ANA, California, 20 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Ascent Aerospace, fornitore leader di sistemi di utensileria e di soluzioni di automazione e di integrazione industriale per il settore aerospaziale, è orgoglioso di annunciare che la sua macchina per la manifattura additiva di grande formato (LFAM) è stata installata ed è operativa a Santa Ana, California, nella stessa sede che ospita l'officina di utensileria composita, l'autoclave e la sala bianca di Ascent.

L'investimento di Ascent sulla macchina è stato annunciato nell'estate 2019 per portare i vantaggi della produzione additiva nel settore dell'utensileria aerospaziale. Sfruttando la sua profonda esperienza nel campo dell'utensileria per progettare e costruire rapidamente soluzioni additive, Ascent Aerospace porterà sul mercato in tempi brevissimi strumenti come stampi per la laminazione a bassa temperatura, dime, attrezzature di rifilatura/foratura e attrezzature per la tenuta sottovuoto.

La macchina LFAM ha un'area di costruzione di rilievo nell'industria, dando ai clienti del settore aerospaziale, automobilistico, marittimo, energetico e altri l'opportunità di beneficiare di utensili compositi stampati su larga scala. Combinando questa tecnologia con l'esperienza di Ascent in ambito dell'utensileria e con le sue capacità tradizionali d'ingegneria, sarà possibile produrre e consegnare impianti e stampi pronti per la produzione con tempi di consegna significativamente ridotti rispetto all'utensileria in metallo tradizionale. La vasta gamma di materiali compatibili con la LFAM, come l'ABS, il policarbonato, il nylon e il PESU, permetterà a Ascent di creare soluzioni su misura per rispondere alle esigenze e alle specifiche dei clienti.

Ascent Aerospace ospiterà un webinar live all'inizio di giugno per il lancio virtuale della macchina LFAM. Registrati a partire da oggi al webinar per vedere le immagini della macchina in azione e la presentazione del product manager e altro ancora. Per iscriversi all'evento, fare click

qui

. Seguiranno informazioni aggiuntive sul webinar.

Informazioni su Ascent Aerospace

Ascent Aerospace è un fornitore single-source di fama mondiale di sistemi di produzione e assemblaggio automatizzati per i settori aerospaziale, della difesa e spaziale. In qualità di maggior gruppo di utensileria del settore, Ascent produce una suite completa di stampi e utensili di assemblaggio richiesti dal mercato manifatturiero aerospaziale, inclusi i più grandi stampi Invar mai realizzati per l'industria aerospaziale. In qualità di fornitore di automazione e di integratore di sistemi di produzione, Ascent lavora con i clienti per sviluppare i loro progetti e realizzali a partire dall'ingegneria di processo, di costruzione e installazione, al fine di garantire una soluzione efficiente ed economica. Per maggiori informazioni visitare il sito

www.ascentaerospace.com

Contatto mediaMarisa Bennett - Marketing Manager

Marisa.Bennett@ascentaerospace.com

www.ascentaerospace.com

Tel: +1-586-464-4122

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1170369/Ascent_Additive_Manufacturing_Machine_Installation.jpg

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/591555/Ascent_Aerospace_Logo.jpg