La società di finanziamento di intesa preliminare aveva precedentemente annunciato informazioni aggiornate in merito al caso Roundup su una trattativa di un accordo in corso; ora la società è la prima ad annunciare che è stato raggiunto un accordo per i querelanti che hanno contratto il linfoma non Hodgkin a causa dell'erbicida.

WHIPPANY, NEW JERSEY, 5 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Legal-Bay LLC, la società di finanziamento per la risoluzione di cause legali, è stata informata sul raggiungimento di un accordo preliminare per una parte delle numerose richieste di risarcimento presentate negli Stati Uniti in merito al Roundup. Secondo fonti di Legal-Bay vicine al contenzioso e che parlano in condizioni di anonimato, gli importi concordati sono solo per i querelanti che hanno contratto un linfoma non Hodgkin a seguito della loro esposizione al prodotto della Bayer Monsanto. I termini finanziari non sono ancora noti, ma i querelanti saranno classificati in base ai livelli di danni che determineranno gli importi finali pagati in dollari. La Bayer AG ha sede in Germania, ma gli accordi non riguardano i residenti europei.

Chris Janish, CEO di Legal-Bay, ha commentato: "Come annunciato il mese scorso, siamo felici che questa causa sia ora ufficialmente in fase di risoluzione. Credo che gli avvocati dei querelanti e la Bayer abbiano svolto un lavoro incredibile nel risolvere alcune di queste denunce, vista la situazione attuale nel paese. Anche se non abbiamo ancora una conferma ufficiale, crediamo che questo sia per i malati un enorme passo in avanti verso la prossima fase del processo."

La Bayer Monsanto stava ricevendo pressioni a causa dei verdetti della giuria contro di loro. Con 80.000 denunce presentate, la Bayer propone ora di integrare una struttura mondiale di risoluzione per limitare l'esposizione e chiudere questo capitolo della storia della società. Le chiamate a Bayer Monsanto per chiedere conferma di questo accordo non hanno ricevuto risposta e la società continua a negare le sue responsabilità.

Legal-Bay accetterà le nuove richieste di pre-accordo per i casi Roundup così come quelle degli attuali clienti.

