GOLIKE Shake & Drink per rendere la miscela di aminoacidi semplice da bere, come fosse un bicchiere d'acqua

APR – Applied Pharma Research s.a. ("APR") propone un nuovo alleato per i pazienti affetti da Fenilchetonuria ("PKU"): GOLIKE Shake & Drink, pratica e comoda bottiglietta di acqua gelificata che rende semplice e rapido bere la miscela di aminoacidi PKU GOLIKE.

BALERNA, Svizzera, 28 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Da oggi le persone affette da PKU hanno la possibilità di bere facilmente PKU GOLIKE grazie all'utilizzo di GOLIKE Shake & Drink. PKU GOLIKE è una miscela di aminoacidi senza fenilalanina (Phe) che promette un'evoluzione nella gestione dietetica della fenilchetonuria. L'innovazione di PKU GOLIKE risiede nello speciale rivestimento con cui sono ricoperti gli aminoacidi che dà luogo ad una formulazione in granuli con caratteristiche particolari. I granuli di PKU GOLIKE hanno un doppio vantaggio: mascherano sapore, odore e retrogusto sgradevoli degli aminoacidi, e nello stesso tempo ne promuovono un assorbimento più fisiologico. PKU GOLIKE si può assumere con alimenti e bevande di consistenza cremosa, sia dolci che salati, nei quali il prodotto mantiene la sua consistenza in granuli, proprio allo scopo di preservarne i benefici e garantendo che il sapore originale delle pietanze rimanga inalterato.

"Più di un anno fa abbiamo messo a disposizione di chi affronta ogni giorno la PKU, una miscela di aminoacidi che potesse venire in contro alle esigenze ancora irrisolte legate al regime dietetico. I riscontri positivi, arrivati a noi da medici, pazienti e famiglie, ci hanno sicuramente gratificato ma sono stati i suggerimenti di miglioramento, a spingerci a fare di più. La necessità di rendere i granuli di PKU GOLIKE più semplici da bere ci è arrivata forte e chiara e ci ha spinto a continuare nel percorso di ricerca e sviluppo per realizzare proposte che alleggeriscano ancora di più il peso della gestione nutrizionale della PKU. Questo pensiero, che ispira me e tutto il team di APR, mi dà energia nel quotidiano, come imprenditore e padre di un ragazzo con fenilchetonuria. E' nata da qui l'dea di sviluppare un alleato che potesse rendere PKU GOLIKE ancora più semplice da utilizzare".

Queste le parole di Paolo Galfetti, CEO di APR Applied Pharma Research, che oggi propone GOLIKE Shake & Drink. GOLIKE Shake & Drink è una bottiglietta contenente solo 150 ml di acqua leggermente gelificata con gomma di xantano, senza aromi o calorie aggiuntive. La soluzione gelificata mantiene in sospensione i granuli di PKU GOLIKE e ne facilita l'assunzione, in modo rapido e preservando tutti i benefici del prodotto. GOLIKE Shake & Drink mette a disposizione un modo veloce e pratico per rendere più facile bere la miscela in granuli PKU GOLIKE.

Chi convive quotidianamente con la PKU, può scegliere se continuare ad aggiungere PKU GOLIKE alla preparazione dei piatti preferiti o utilizzare le bottigliette di GOLIKE Shake & Drink, in omaggio con ciascuna confezione di PKU GOLIKE, per poter bere la miscela come se fosse un bicchiere d'acqua o ancora alternare entrambe le modalità di assunzione.

Sulla Fenilchetonuria o PKU

La fenilchetonuria o PKU è una malattia metabolica rara, genetica e recessiva che colpisce circa 500.000 persone in tutto il mondo. La PKU è caratterizzata dalla carenza o dal malfunzionamento di un enzima necessario per metabolizzare la fenilalanina (Phe). La PKU viene trattata con un rigoroso regime alimentare - da rispettare per tutta la vita - a basso contenuto di fenilalanina (quindi a basso contenuto proteico) che richiede quindi l'integrazione di amminoacidi attraverso prodotti specifici.

Su PKU GOLIKE®

PKU GOLIKE® è un Alimento a Fini Medici Speciali (AFMS) privo di fenilalanina a base di aminoacidi, vitamine minerali e altri nutrienti, in formulazione granulare.

Realizzato tramite l'applicazione di Physiomimic Technology™, PKU GOLIKE è caratterizzato da uno speciale rivestimento che consente un assorbimento più fisiologico degli amminoacidi, mascherando il loro spiacevole gusto, odore e retrogusto.

Su APR Applied Pharma Research s.a.

APR è una società farmaceutica indipendente con sede principale in Svizzera e filiali in Italia e Germania e che da più di 25 anni è impegnata nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti che possano a migliorare la qualità di vita di pazienti e famiglie affetti da malattie rare o debilitanti.

APR vanta una esperienza pluriennale nel mettere a punto tecnologie farmaceutiche coperte da brevetto, che vengono poi applicate per sviluppare soluzioni terapeutiche innovative.

Il portafoglio comprende prodotti per il trattamento di malattie rare o di nicchia, che vengono commercializzati in circa 50 paesi del mondo sia tramite le proprie filiali che attraverso accordi di distribuzione con partner selezionati. APR crede che un continuo sforzo nella ricerca sia alla base delle soluzioni terapeutiche del futuro, per questo, la pipeline comprende prodotti a diverso stadio di sviluppo focalizzati in 3 aree terapeutiche distinte: malattie metaboliche ereditarie recessive, terapie di supporto oncologico e malattie rare della pelle.

