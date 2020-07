50 Best pubblica il suo primo e-cookbook con le ricette dei migliori chef e baristi al mondo a supporto del settore dell'ospitalità globale

LONDRA, 1 luglio 2020 /PRNewswire/ -- L'organizzazione dei The World's 50 Best Restaurants ha pubblicato il suo primo e-cookbook, intitolato Home Comforts: simple lockdown recipes from the world's best chefs and bartenders (ricette semplici da lockdown dai migliori chef e baristi del mondo), con le ricette che gli chef più famosi al mondo stanno cucinando a casa per le loro famiglie. Disponibile con un contributo minimo di $10/£8 attraverso il sito per le donazioni immediate

50 Best Bid for Recovery

, il libro di cucina raccoglierà fondi a sostegno della comunità globale dell'ospitalità nell'ambito del programma 50 Best for Recovery annunciato all'inizio di quest'anno in collaborazione con S.Pellegrino e Acqua Panna, donatori fondatori.

Il libro di cucina contiene 50 ricette uniche da un numero equo di chef donne e uomini presenti nelle ultime classifiche 50 Best, oltre a 25 abbinamenti di cocktail di bartender de The World's 50 Best Bars. Il risultato è una raccolta di creazioni culinarie semplici e squisite, da Tokyo a San Francisco, suddivisa nelle categorie: vegetariano, pesce e frutti di mare, carne e dessert.

Questa iniziativa offre a tutti gli amanti della gastronomia un mezzo per aiutare la causa del settore dell'ospitalità in cambio di un'eccezionale collezione di ricette e approfondimenti. La pubblicazione di Home Comforts coincide con l'imminente asta "Bid for Recovery" che offre l'opportunità di vivere straordinarie esperienze e acquistare articoli gastronomici unici,

qui

www.50BestForRecovery.com

presentati in anteprima. L'offerta per l'asta ha inizio il 3 luglio e termina il 12 luglio su

50 Best sta inoltre lanciando su Instagram la sfida #50BestRateMyPlate per gli amanti del cibo che dovranno creare e postare piatti ispirati a quelli presenti nel ricettario Home Comforts. Il vincitore riceverà due biglietti VIP per la cerimonia di premiazione dell'evento The World's 50 Best Restaurants che si terrà nel 2021 ad Anversa, nelle Fiandre. Segui @TheWorlds50Best su Instagram per saperne di più.

I fondi raccolti forniranno un sostegno finanziario diretto e tangibile ai ristoranti di tutto il mondo per la ripartenza a seguito della pandemia Covid-19 nell'ambito del programma 50 Best for Recovery. Ristoranti e bar indipendenti in tutto il mondo potranno presentare a luglio la domanda per una sovvenzione diretta. Saranno effettuate donazioni aggiuntive a organizzazioni senza scopo di lucro. Controlla

qui

per i dettagli sui destinatari dei fondi.

La comunità di colore è stata colpita in modo sproporzionato dal coronavirus; questo fatto continuerà a influenzare la distribuzione dei fondi nella campagna 50 Best for Recovery.

Worlds50best@relevanceinternational.com