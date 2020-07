INEOS Automotive svela il design del fuoristrada 4x4 Grenadier

- "La forma segue la funzione" è il principio di design adottato per realizzare questo veicolo da lavoro pratico e concreto

- Il programma di sviluppo avanza rapidamente con l'avvio dei test dei prototipi e un obiettivo di 1,8 milioni di chilometri percorsi su strada e in fuoristrada nell'arco del prossimo anno

- Nato dalla visione del Presidente di INEOS Group e appassionato di avventura, Sir Jim Ratcliffe, il Grenadier sarà un vero 4x4 durevole e affidabile, progettato e costruito per affrontare gli ambienti più ostili al mondo

- #GrenadierUnwrapped

LONDRA, 1 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Ponendo un'ulteriore pietra miliare lungo la strada verso l'avvio della produzione, INEOS Automotive ha svelato oggi il design degli esterni del Grenadier, il fuoristrada 4x4 pratico e concreto costruito per essere cittadino del mondo.

Progettato da zero sulla base di una nuova piattaforma, il Grenadier è stato concepito con un chiaro obiettivo: soddisfare le esigenze dei suoi futuri proprietari offrendo un veicolo da lavoro robusto, efficace e confortevole per affrontare ogni terreno.

"Il brief del progetto è stato semplice. Abbiamo delineato le caratteristiche di un fuoristrada 4x4 moderno, razionale e incredibilmente capace, un veicolo in cui la funzionalità è al centro di tutto", ha dichiarato Toby Ecuyer, Head of Design. "Un design chiaro, immediato, senza ambiguità circa il ruolo che il Grenadier avrà nella vita dei clienti. Un veicolo in cui tutto è sostanza. E niente è apparenza. Grazie alle moderne tecniche produttive e ingegneristiche abbiamo dotato il Grenadier di capacità all'avanguardia, pur rimanendo fedeli all'autentica essenza di un veicolo da lavoro pratico e funzionale che supererà la prova del tempo."

Dirk Heilmann, CEO di INEOS Automotive, ha affermato: "Siamo felici di condividere con il pubblico il design del Grenadier in una fase così precoce del processo. La maggior parte dei costruttori si tratterrebbe dal rivelarlo, ma noi siamo una nuova realtà, stiamo dando forma a un nuovo brand, e vogliamo portare le persone con noi in questo fantastico viaggio."

"Mostrare ora il design ci permette di concentrarci sulla prossima fase decisiva nello sviluppo del veicolo, vale a dire collaudarne le capacità e la resistenza. Ci attende un programma molto impegnativo, nel quale metteremo i prototipi a dura prova in ogni sorta di condizione, con l'obiettivo di testarli lungo 1,8 milioni di chilometri nell'arco del prossimo anno. Oggi, abbiamo tolto il velo. Condurre i test 'alla luce del sole', senza bisogno di camuffamento mimetico, blocchi di gommapiuma o altro per celare il design finale, non è che un ulteriore vantaggio."

Sir Jim Ratcliffe, Presidente di INEOS, ha dichiarato: "Il Grenadier nasce dall'aver saputo intravvedere un'opportunità trascurata da diversi costruttori: un fuoristrada pratico ed essenziale. Da questo vuoto nel mercato è nato il nostro progetto di un 4x4 efficace, durevole e affidabile, costruito per affrontare gli ambienti più ostili al mondo. E con un look in linea con il suo animo senza compromessi. Come vedrete oggi, Toby e il suo team hanno fatto un ottimo lavoro, dando vita a un design al tempo stesso distintivo e determinato."

INEOS Grenadier

Nel 2017, il Presidente di INEOS Sir Jim Ratcliffe, appassionato di automobili e di avventura, intravede un'opportunità: il mercato non offre alcun fuoristrada 4x4 minimalista e robusto, studiato per garantire livelli contemporanei di conformità e affidabilità. Nasce così INEOS Automotive Limited, con un team di professionisti del settore automobilistico impegnati a tradurre in realtà quella visione iniziale.

Con quel suo inconfondibile mix tra solidità e praticità tipicamente britanniche e rigore ingegneristico di matrice tedesca, il Grenadier sarà un fuoristrada 4x4 ripensato da zero per essere senza compromessi. Progettato per superare ogni avversità e affrontare ogni condizione, offrirà la migliore combinazione di capacità fuoristrada, resistenza e affidabilità ai proprietari che fanno affidamento sui veicoli come strumenti di lavoro, in qualsiasi ambiente.

Siamo attualmente nella fase di sviluppo in serie, con il supporto del nostro partner Magna Steyr, e abbiamo inoltre avviato i test dei prototipi. Il Grenadier entrerà in produzione verso la fine del 2021.

INEOS Automotive è una società sussidiaria di INEOS Group (

www.ineos.com

), azienda leader nei settori petrolchimico, dei prodotti chimici speciali e dei prodotti petroliferi. Ha un organico di 23.000 dipendenti ripartiti in 34 imprese, con una rete produttiva di 183 stabilimenti in 26 Paesi. Dalle vernici alle materie plastiche, dai tessuti alla tecnologia, dai prodotti farmaceutici ai telefoni cellulari, i materiali fabbricati da INEOS migliorano pressoché ogni aspetto della vita moderna. Nel 2019, INEOS ha registrato vendite per un totale di circa 61 miliardi di dollari.

Maggiori informazioni sul Grenadier sono disponibili all'indirizzo

www.ineosgrenadier.com

Per maggiori informazioni visitate il sito

https://ineosgrenadier.com/media

Photo -

https://mma.prnewswire.com/media/1198840/INEOS_Automotive_Grenadier.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/1198841/INEOS_Automotive_Logo.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/1198863/INEOS_Automotive_PDF_Italian.pdf

Logo -PDF -