Il Mark Hotel è stato classificato "Primo hotel cittadino negli Stati Uniti" e "Primo hotel a New York" nella classifica Travel + Leisure World's Best Awards 2020

NEW YORK, 9 luglio 2020 /PRNewswire/ -- L'iconico Mark Hotel, che ha riaperto il 15 giugno e si trova in uno dei quartieri più eleganti e discreti di Manhattan, nel cuore dell'Upper East Side, è stato votato "Primo hotel cittadino degli Stati Uniti continentali" e "Primo hotel di New York" nella classifica Travel + Leisure World's Best Awards 2020. Questa prestigiosa posizione in graduatoria è solo l'ultima di una lunga lista di premi e riconoscimenti che il Mark Hotel ha ricevuto dalla sua riapertura dieci anni fa, dopo che la proprietà è stata reimmaginata da un team guidato da Izak Senbahar, diventando rapidamente l'hotel preferito da una clientela di power broker globali dopo un'audace ristrutturazione da parte del designer Jacques Grange.

"Siamo doppiamente onorati per aver ricevuto due importanti riconoscimenti, ovvero qullo di miglior hotel sia di New York , sia degli Stati Uniti - da Travel + Leisure World's Best Awards 2020. Il Mark Hotel è il risultato del continuo sforzo profuso da molte persone creative e dell'impegno quotidiano sul lavoro del nostro personale professionale, dedicato e molto premuroso", ha detto Izak Senbahar, aggiungendo: "Un ringraziamento speciale va a Jacques Grange e a un grande team di artisti e artigiani, selezionato da Pierre Passebon, che ci ha aiutato a progettare e creare questo hotel intramontabile e iconico. Il nostro team gestionale, il team creativo, il personale e i collaboratori, tra cui lo chef Jean-Georges Vongerichten ("chef stellato" Michelin), l'imprenditore del settore estetico Frédéric Fekkai e il maestro profumiere Frédéric Malle, sono la ragione stessa del nostro successo".

Il Mark Hotel abbina un design all'avanguardia, la più recente tecnologia e un comfort d'altri tempi. L'hotel si avvale della competenza di un gruppo straordinario di talenti che comprende Jean-Georges Vongerichten ("chef stellato" Michelin), l'imprenditore del settore estetico Frédéric Fekkai, il maestro profumiere Frédéric Malle e il leggendario designer Jacques Grange, che ha commissionato la creazione di opere d'arte e mobili su misura a un gruppo internazionale di artisti e artigiani che comprendeva tra gli altri Ron Arad, Mattia Bonetti, Guy de Rougemont, Vladimir Kagan, Eric Schmitt e Paul Mathieu. Il Mark Hotel è conosciuto in tutto il mondo per un livello eccezionale di servizio personalizzato e un elenco di attrattive senza precedenti, tra cui check-in e servizio in camera ad ogni ora del giorno e della notte, shopping 24 ore su 24 presso Bergdorf Goodman e l'accesso a The Mark Sailboat, tra le tante cose che contrassegnano la #LifeAtTheMark

