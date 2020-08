Corsearch annuncia l'acquisizione di TrademarkNow

Corsearch rafforza la sua posizione di leader nel settore dei servizi di ricerca e protezione dei marchi attraverso l'investimento su un fornitore di soluzioni intelligenti per la ricerca ed il monitoraggio dei marchi commerciali, TrademarkNow. Questa acquisizione assisterà i professionisti della proprietà intellettuale e dei marchi grazie a nuovi prodotti innovativi e all'evoluzione delle tecnologie.

NEW YORK, 27 agosto 2020 /PRNewswire/ -- Corsearch Inc. è lieta di annunciare l'acquisizione di TrademarkNow, azienda leader nel settore Legal Tech. L'acquisizione estende le capacità di ricerca e di monitoraggio dei marchi di Corsearch e amplia ulteriormente la sua impronta globale.

Ecco quanto dichiarato da Tobias Hartmann, CEO di Corsearch : "Stiamo vivendo il nostro slogan 'stronger together' mettendo insieme i migliori servizi del settore e portando TrademarkNow dentro Corsearch. Grazie ad un uso innovativo dell'analisi predittiva, TrademarkNow riduce la complessità e rende l'utente più efficiente. Con il combinarsi dell'insieme dei dati globali e dell'approccio olistico alla gestione del ciclo di vita dei marchi di Corsearch, questo incontro riunisce i migliori talenti nel settore della tecnologia e dei marchi".

Mikael Kolehmainen, Amministratore delegato e cofondatore di TrademarkNow, ha dichiarato: "La missione di TrademarkNow di fornire servizi veloci e completi per la ricerca ed il monitoraggio dei marchi commerciali richiede investimenti e partnership strategiche con le menti più brillanti. Unirsi a Corsearch significa che insieme possiamo trasformare il lavoro dei professionisti del settore, fornendo dati istantanei in modo sicuro, strutturato e facile da usare".

Questa acquisizione migliora ulteriormente la piattaforma end-to-end di Corsearch, che fornisce agli utenti un flusso di lavoro integrato che passa dal vaglio iniziale del marchio alle indagini anticontraffazione.

Informazioni su Corsearch:

Da oltre 70 anni Corsearch supporta brand e professionisti del settore legale con servizi di brand clearance, gestione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale. La combinazione di un servizio eccezionale e di tecnologia innovativa ha reso Corsearch un partner di fiducia per migliaia di clienti.

Con dieci sedi in tutto il mondo e centinaia di analisti qualificati, è l'unico fornitore nel settore dei servizi per il marchio ad offrire soluzioni end-to-end a supporto dell'intero ciclo di vita dei marchi.

Informazioni su TrademarkNow:

TrademarkNow fornisce una piattaforma intelligente di gestione dei marchi commerciali basata sul web che viene utilizzata da aziende, studi legali e agenzie di branding per la ricerca istantanea dei marchi e per il monitoraggio dei risultati.

Alla base di tutto ciò c'è un modello esclusivo di intelligenza artificiale creato da esperti in materia di diritto dei marchi e da specialisti in linguistica. Il sistema all'avanguardia di TrademarkNow abbina tecniche di machine learning (analisi predittiva e apprendimento automatico) all'avanguardia a un design intuitivo in modo da ottenere un'analisi del marchio più veloce e intelligente.

