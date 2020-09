LA Auto Show è stato rinviato a maggio 2021

A causa del COVID-19, il LA Auto Show è ora in programma dal 21 al 31 maggio 2021. Le nuove date primaverili che si svolgeranno durante il fine settimana del Memorial Day offriranno nuove eccitanti opportunità per i consumatori e i partner.

LOS ANGELES, 3 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Il LA Auto Show® che si tiene tutti gli anni presso il Los Angeles Convention Center sarà rimandato di sei mesi ed è previsto per la primavera 2021. Originariamente programmato dal 20 al 29 novembre 2020, il salone pubblico si terrà ora dal 21 al 31 maggio 2021. I Press Days (conosciuti anche come AutoMobility LA™) sono stati rinviati dal 18 e 19 novembre 2020 al 19 e 20 maggio 2021.

"Siamo grati per il sostegno continuo che abbiamo ricevuto dal LA Convention Center, dalla città di Los Angeles e da tutti i partner del settore automobilistico," ha affermato Lisa Kaz CEO di LA Auto Show. "Il fine settimana del Memorial Day è un periodo fantastico per potenziare le attività all'aperto e per il lancio di prodotti. Il clima di Los Angeles crea nuove ed entusiasmanti opportunità per un salone primaverile."

Come elemento di forza fondamentale nell'ecosistema delle vendite di auto nuove, così vitale per l'economia di Los Angeles, le nuove date del salone danno ai concessionari locali un impulso indispensabile in un momento così critico. "Siamo estremamente entusiasti delle date di maggio dell'LA Auto Show. Il periodo delle vacanze legate al Memorial Day è sempre importante per le nostre concessionarie. Attendiamo con impazienza l'entusiasmo che il salone susciterà nei consumatori, che non vedono l'ora di sperimentare dal vivo e di persona gli ultimissimi veicoli," ha dichiarato David Ellis, presidente della Greater Los Angeles New Car Dealers Association (GLANCDA).

In totale coerenza con la sua reputazione di lunga data di essere un evento automobilistico di rilievo a livello mondiale, i partecipanti possono aspettarsi di vedere i veicoli più nuovi e più alla moda, oltre che di vivere un'esperienza coinvolgente fatta di mostre interattive, test di guida e attività all'aperto. Nonostante si continui a fornire un'esperienza memorabile e divertente, la salute del pubblico e della comunità in generale rimane la priorità assoluta degli organizzatori del salone.

Fondato nel 1907, il LA Auto Show, uno dei più importanti saloni automobilistici al mondo e amatissima icona LA, si terrà dal 21 al 31 maggio 2021 presso il Los Angeles Convention Center. L'AutoMobility LA, Press and Trade Days del salone, si terrà dal 19 al 20 maggio 2021. L'AutoMobility LA è il luogo dove l'industria automobilistica presenta i nuovi veicoli all'avanguardia e le innovazioni tecnologiche, e rilascia annunci strategici davanti ai media e ai professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. LA Auto Show è patrocinato dalla Greater L.A. New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions.

