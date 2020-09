CUPRA Formentor: "Abbiamo trasformato la natura in colore"

- La CUPRA Formentor presenta un'esclusiva palette di tre colori, ispirata alla natura: Petrol Blue Matt, Magnetic Tech Matte Graphene Grey

- Il processo di progettazione della palette di colori del primo CUV del brand ha richiesto tre anni di lavoro e sono state preparate oltre 800 diverse formulazioni

- La CUPRA Formentor ora si può prenotare, e le prime auto circoleranno nelle strade di tutto il mondo il prossimo autunno

MARTORELL, Spagna, 17 settembre 2020 /PRNewswire/ -- 28 grammi di blu perla, 25,2 di nero, 9,2 di Crystal Silver, 1,5 di bianco, 0,6 di viola, un po' di luce e alluminio... Dietro a queste calibrazioni di colore ci sono più di tre anni di lavoro, innumerevoli prove e, alla fine, un nome: Petrol Blue. Dal momento in cui i designer di CUPRA hanno iniziato a preparare i primi schizzi della Formentor, il team Color&Trim ha iniziato a lavorare sui colori che sarebbero stati utilizzati per il primo modello del brand. Diversi elementi definiscono lo spirito di un'auto come la CUPRA Formentor: raffinatezza, innovazione, design esterni accattivanti... e i suoi tre colori esclusivi. Ognuno con una storia: la sua ragione di essere.

- Colori codificati nel DNA. Per creare la palette di colori della CUPRA Formentor, la prima cosa che ha fatto il team di design Color&Trim, guidato da Francesca Sangalli, è stata esplorare l'essenza del marchio, il suo DNA. Questo è il primo modello del brand e bisognava definirne lo spirito: design contemporaneo, prestazioni sportive e stile unico.

- Ispirato alla natura. Le idee per progettare un nuovo colore che si identifichi chiaramente con i valori possono provenire da molte fonti di ispirazione. In questa occasione, con le sue texture, i suoi motivi e le sue forme, la natura è stata la musa che ha ispirato la creatività, trasformata poi in colore.

- L'eleganza dei toni matte. Ogni colore è stato progettato mescolando pigmenti e altri materiali, come alluminio o mica, per ottenere l'effetto desiderato. In questo modo si creano finiture più o meno metalliche, perlate e opache che, nel caso della Formentor, sono esclusive: Petrol Blue Matt,Magnetic Tech Matt e Graphene Grey. Basta creare una miscela con un milligrammo in più o in meno di bianco o introdurre più o meno effetto lucido per ottenere un colore completamente diverso.

- L'essenza CUV. Oltre a creare un nuovo codice cromatico per CUPRA, è stato fondamentale anche conferire un carattere speciale a questo modello. Esterni ed interni sono in armonia, con combinazioni e dettagli espressi in rame. L'intera gamma di colori della nuova CUPRA Formentor comprende altre sei tonalità: Desire Red, Dark Camouflage, Midnight Black, Urban Silver, Magnetic Tech e Nevada White.

Video -

https://youtu.be/UAnl-OXQojY

https://mma.prnewswire.com/media/1276262/CUPRA_Formentor_Colours_1.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/1276263/CUPRA_Formentor_Colours_2.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/1276264/CUPRA_Formentor_Colours_3.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/1017612/CUPRA_Logo.jpg

