Il 128esimo Padiglione Internazionale della Fiera di Canton Online continua a sostenere il commercio internazionale con la sua piattaforma digitale leader del settore

GUANGZHOU, Cina, 23 settembre 2020 /PRNewswire/ -- La China Import and Export Fair (Fiera di Canton) lancerà la sua 128

a

Le

edizione online per 10 giorni, tra il 15 e il 24 ottobre.iscrizioni al Padiglione Internazionale della Fiera di Canton sono ora aperte agli espositori stranieri interessati a partecipare a questo grande evento senza l'addebito di commissioni aggiuntive.

A giugno di quest'anno la Fiera di Canton ha lanciato la sua prima sessione virtuale in 63 anni di storia dell'evento. Superando i limiti di tempo e spazio, la prima Fiera Online di Canton ha promosso lo sviluppo del commercio internazionale e ha ulteriormente ampliato la cooperazione per le imprese in un momento difficile e senza precedenti.

Gli espositori accolgono con entusiasmo il nuovo formato digitale della Fiera di Canton

Nel corso degli anni diverse aziende hanno partecipato alla Fiera di Canton sostenendo appieno l'approccio innovativo online dell'esposizione. Fresh, una delle maggiori aziende egiziane di elettrodomestici, ha partecipato al Padiglione Internazionale della Fiera di Canton fin dalla sua 103a sessione, e di recente ha preso parte alla 127

a

"La transizione della Fiera del Canton verso un evento interamente virtuale è stata una mossa pionieristica. Questa pandemia ci ha mostrato che il mondo è strettamente connesso e tutto può essere realizzato con il supporto degli strumenti tecnologici adeguati. Distanza, lingua, fusi orari e costi di trasporto stanno gradualmente scomparendo", ha dichiarato Khaled Ramzy, Responsabile delle esportazioni estere di Fresh.

"È stata un'esperienza preziosa e istruttiva, che ha dimostrato le grandi potenzialità di trattative commerciali intelligenti ed efficienti che impiegano la tecnologia digitale. L'esposizione dei prodotti, la comunicazione e la consultazione per gli ordini sono molto diverse da quanto accade normalmente nelle fiere commerciali fisiche. Acquirenti e fornitori devono gradualmente passare a una mentalità digitale per adattarsi al nuovo contesto di mercato".

Una piattaforma più intuitiva e conveniente

L'approccio al formato virtuale continuerà con la 128

a

Fiera di Canton, che sfrutterà appieno la nuova piattaforma digitale integrata della fiera per promuovere uno sviluppo solido e fiorente del commercio estero nell'ambito della "nuova normalità" e agevolare il flusso della catena di approvvigionamento globale.

Grazie al cloud computing e all'intelligenza artificiale, la 128

a

piattaforma commerciale internazionale online della Fiera di Canton sarà in grado di supportare meglio la promozione online dei prodotti e le trattative commerciali con il lancio di una sala espositiva virtuale, simulazioni e scambi online di biglietti da visita, nuovi formati espositivi per gli stand e un sistema di ricerca rapido e intelligente. Gli espositori possono esibire i propri prodotti online tramite la piattaforma utilizzando una varietà di formati digitali come foto, video, display 3D, cabine di realtà virtuale o un modello di visualizzazione multi-piattaforma. Gli acquirenti e i partner possono utilizzare gli strumenti di messaggistica online istantanea con traduzione in tempo reale per comunicare senza problemi o programmare riunioni online utilizzando video, audio o messaggi di testo.

Informazioni sul Padiglione Internazionale della Fiera di Canton Online

Fondato dalla Fiera di Canton nel 2007, il Padiglione Internazionale ha sin dall'inizio catturato l'attenzione delle agenzie di promozione commerciale e delle associazioni professionali, stimolate a partecipare all'evento. Dopo anni di sviluppo, il Padiglione Internazionale è diventato una piattaforma di riferimento per la crescita del commercio internazionale.

