Conferenza per lo sviluppo dell'isola Changxing a Shanghai

SHANGHAI, 24 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Firmati dodici grandi progetti industriali per un investimento totale di quasi 10 miliardi di yuan ($1,48 miliardi) in occasione della conferenza per promuovere l'economia industriale sull'isola di Changxing a Shanghai, svoltasi domenica nell'omonima sede comunale.

Durante la conferenza su "nuova produzione intelligente, nuova forza trainante e nuovo inizio" sono state inoltre presentate varie iniziative per promuovere uno sviluppo di alta qualità dell'economia industriale a Changxing.

Wu Qing, Vice Sindaco di Shanghai e Responsabile del Comitato di gestione dell'isola di Changxing, è intervenuto alla conferenza organizzata dal Comitato di gestione per lo sviluppo e la costruzione dell'isola di Changxing e dal Governo distrettuale di Chongming, di cui Changxing fa parte.

In occasione della conferenza Chen Mingbo, Vice Segretario generale del Governo comunale, e Li Zheng, Responsabile del distretto di Chongming, hanno scoperto la targa dell'Ufficio per la promozione degli investimenti industriali di Changxing (Shanghai). Wu Jincheng, Direttore della Commissione comunale per l'economia e l'informatizzazione di Shanghai, e Miao Jing, Governatore distrettuale di Chongming, hanno scoperto la targa della sede est del Centro amministrativo del distretto di Chongming.

Il Changxing Industrial Park ha sottoscritto dodici grandi progetti con le istituzioni, tra cui la Shanghai Jiao Tong University e la China United Investment Holding Co., Ltd., che prevedono la creazione di aree dedicate a: attrezzature marine, produzione intelligente, nuovi materiali, risparmio energetico e protezione ambientale, circuito integrato, biomedicina e servizi finanziari.

Il parco comprende 10 grandi progetti industriali, attualmente in corso di realizzazione, per un totale di circa 12 miliardi di yuan. Il governo distrettuale ritiene che questi nuovi progetti potranno stimolare lo sviluppo della zona portandola a un nuovo livello.

Sempre durante la conferenza, l'Ufficio per lo sviluppo dell'isola di Changxing ha firmato accordi quadro di collaborazione con il Centro per la promozione degli investimenti di Shanghai dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale e la sezione di Shanghai di Huawei. L'ufficio, il Governo del distretto di Chongming e la filiale import-export di Shanghai della Bank of China hanno sottoscritto un accordo quadro strategico di collaborazione a tre parti.

Li ha dichiarato che sfruttando le opportunità di cambiamento nei sistemi di gestione delle attività di sviluppo e costruzione dell'isola di Changxing e l'inclusione dell'isola nella rete della metropolitana del Comune, si prevede nei prossimi anni una nuova importante fase di crescita e ammodernamento di livello qualitativamente superiore.

Ha affermato che, allineandosi alla priorità ecologica e a uno sviluppo verde, l'autorità distrettuale si impegnerà a trasformare Changxing in un vettore della competenza manifatturiera di Shanghai, leader nell'innovazione tecnologica marina, polo in crescita per l'integrazione tra città e industria, e un'area con caratteristiche, funzioni, competitività internazionale e influenza sul mercato del tutto peculiari.

Miao ha reso nota la serie di iniziative volte a promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'economia industriale di Changxing. Chen Bo, Vicedirettore dell'Ufficio per lo sviluppo dell'isola di Changxing, ha parlato dei progetti di sviluppo e costruzione attualmente in corso. Yu Cong, Presidente del Parco industriale di Changxing a Shanghai, ha illustrato le attività relative al parco industriale.

Huang Wenfei, Direttore generale di Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd.; Chen Jianliang, Presidente di Hudong-Zhonghua shipding (Group) Co., Ltd.; Lin Zhongqin, docente presso l'Accademia cinese di ingegneria e Presidente dell'Università Shanghai Jiao Tong; Lin Baojun, Capo Progettista del satellite Beidou-3 sono stati i principali relatori della conferenza.

L'isola di Changxing a Shanghai, che si estende su un'area di 162 km quadrati, si trova alla foce del fiume Yangtze. L'isola funge da serbatoio per le attrezzature marine mondiali, ospita la principale fonte di acqua potabile di Shanghai oltre a rappresentare una destinazione di interesse turistico. È nota come un modello nazionale per le nuove industrie e un'area di riferimento nel Paese per lo sviluppo dell'economia marina.

Il tunnel e il ponte sul fiume Yangtze consentono all'isola di Changxing di essere un collegamento chiave tra la città di Shanghai e i cluster urbani a nord del fiume Yangtze, nonché un'importante punto di accesso per lo sviluppo integrato della regione del Delta del fiume Yangtze.

L'isola di Changxing si trova a soli 25 km dall'area finanziaria di Lujiazui e la linea metro che collega il centro all'isola di Chongming, che passerà da Changxing, renderà l'isola parte integrante della vita urbana di Shanghai, facilmente raggiungibile in 30 minuti.

Con rare acque che raggiungono i 22 metri nel punto più profondo, l'isola ha un particolare vantaggio nello sviluppo industriale delle attrezzature marine. Il bacino di Qingcaosha nella parte settentrionale dell'isola è la principale fonte di acqua potabile per Shanghai.

Sfruttando il proprio punto di forza nell'industria delle attrezzature marittime nel contesto dello sviluppo del Comune, la regione del Delta del fiume Yangtze, e la cintura produttiva del fiume Yangtze, nel corso degli anni l'isola ha attratto aziende leader nella produzione di fascia alta e nell'innovazione tecnologica, come Jiangnan Shipyard, Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Shanghai Zhenhua Port Machinery (Group) Co., Ltd., e China Cosco Shipping Corporation Ltd.

L'autorità dell'isola ha dichiarato che, dopo il cambiamento nei sistemi di gestione per lo sviluppo e la costruzione dell'isola Changxing a inizio anno, l'ufficio sviluppo è stato trasferito sull'isola stessa. Nel frattempo, qui sono state istituite la sezione di Changxing dell'autorità ambientale distrettuale, l'Ufficio per la promozione degli investimenti industriali di Shanghai e la sede est del Centro per i servizi amministrativi del distretto di Chongming per potenziare ulteriormente la capacità di governance locale e ottimizzare l'ambiente commerciale globale, promuovendo così una nuova fase di sviluppo e costruzione per l'isola di Changxing.

Il governo distrettuale ha sottolineato tre fattori determinanti per lo sviluppo di Changxing in questa prossima fase: l'adozione di una produzione innovativa intelligente, diventare una nuova forza trainante e intraprendere un ambizioso viaggio pioneristico.

Le industrie locali dovranno concentrarsi sullo sviluppo digitalizzato, intelligente e verde delle attrezzature marine e dell'economia marina in modo da integrarsi nella catena industriale del settore marino mondiale. Il governo distrettuale ha dichiarato che ricercherà maggiori opportunità di collaborazione internazionale e rafforzerà la propria competitività su scala globale.

Le nuove tecnologie, tra cui intelligenza artificiale, internet industriale e nuovi materiali, saranno ulteriormente sfruttate per stimolare gli industriali locali e creare, ove possibile, collaborazioni interdisciplinari per promuovere l'aggiornamento del sistema industriale, e quindi rilanciare lo sviluppo economico e sociale dell'isola di Changxing.

I pacchetti di servizi per lo sviluppo aziendale e l'attrazione di talenti saranno ulteriori elementi chiave in questo momento estremamente vantaggioso per lo sviluppo dell'isola. Secondo l'autorità distrettuale, un ambiente imprenditoriale di livello internazionale, parchi industriali innovativi con caratteristiche uniche e il talento per l'innovazione e l'imprenditorialità contribuiranno a far crescere aziende leader del settore che impiegano tecnologie avanzate.

Alla cerimonia di firma hanno partecipato funzionari governativi delle autorità della città, dirigenti di imprese statali con sede a Chongming, rappresentanti di città locali, parchi industriali, aziende e associazioni industriali.