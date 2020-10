Il vertice dei leader del G20 sarà virtuale e affronterà il tema della "Realizzazione delle opportunità del XXI secolo per tutti"

RIAD, Arabia Saudita, 4 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Il vertice dei leader del G20 di quest'anno, in programma il prossimo 21 e 22 novembre, si svolgerà in videoconferenza e sarà presieduto da Sua Maestà il Re Salman bin Abdulaziz Al-Saud.

La presidenza del G20 proseguirà il suo lavoro sull'onda del successo del vertice straordinario dei leader del G20 tenutosi a marzo in videoconferenza e potrà contare sui risultati degli incontri di oltre 100 gruppi di lavoro e riunioni ministeriali virtuali.

I paesi del G20 guidano la lotta alla pandemia globale intraprendendo azioni immediate e senza precedenti per proteggere vite umane, salvaguardare i mezzi di sussistenza e tutelare i soggetti più vulnerabili. Con un contribuito di oltre 21 miliardi di dollari, il G20 ha contribuito a sostenere la produzione, la distribuzione e l'accesso alla diagnostica, alle terapie e ai vaccini. Il G20 ha inoltre investito 11.000 miliardi di dollari per sostenere l'economia globale e ha lanciato un'iniziativa di sospensione del debito rivolta ai Paesi emergenti, che permetterà ai beneficiari di differire il pagamento di 14 miliardi di dollari di debiti in scadenza nel 2020 e di utilizzare tali importi per finanziare i propri sistemi sanitari e i programmi per il sociale.

Il prossimo vertice dei leader del G20 si concentrerà sulla salvaguardia delle vite umane e sul rilancio della crescita, affrontando le vulnerabilità emerse durante la pandemia e ponendo le basi per un futuro migliore. Il vertice si concentrerà inoltre sulla promozione di un'azione internazionale volta a permettere a tutti di cogliere le opportunità del XXI secolo, responsabilizzando le persone, tutelando il pianeta e sfruttando al contempo le potenzialità dell'innovazione per plasmare nuove frontiere.

