Il gruppo DICO, con sede negli EAU, rafforza il proprio team di investimento mentre guarda all'espansione internazionale

L'exChief Investment Officer di Cromwell European REIT, Thierry Leleu,entra a far parte del gruppo DICO per nuove opportunità di crescita globale

DUBAI, EAU, 1 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Il gruppo DICO (

www.dicogroup.com

), con sede negli EAU, società madre del gigante immobiliare DAMAC Properties, ha annunciato oggi la nomina di Thierry Leleu a Vicepresidente Senior per le Acquisizioni, con l'obiettivo di accelerare le opportunità di espansione, in particolare in Europa e nelle Americhe.

Leleu lascia il suo precedente incarico come Chief Investment Officer di Cromwell European REIT, un fondo fiduciario di Singapore quotato in borsa che investe in un portafoglio diversificato di asset immobiliari generatori di reddito in tutta Europa. Nel corso del suo mandato come Chief Investment Officer, Leleu è stato in grado di aumentare del 50% il patrimonio gestito della società e di superare le previsioni relative alle IPO per otto trimestri consecutivi.

Il nuovo mandato di Leleu prevede di esplorare la possibilità di ulteriori acquisizioni in altri settori e in particolare in quello dei marchi di lusso per il gruppo DICO, come è accaduto con la recente acquisizione della casa italiana di moda Roberto Cavalli.

"Il gruppo DICO ha goduto di una crescita internazionale scegliendo selettivamente i mercati e i settori di espansione che hanno contribuito a posizionarlo come una delle principali aziende regionali e internazionali", ha dichiarato Hussain Sajwani, fondatore e presidente del gruppo DICO.

"Il successo dei nostri progetti globali al di fuori della nostra città d'origine, Dubai, in Paesi come il Libano, l'Arabia Saudita e il Canada, indica chiaramente la capacità dell'azienda di offrire il prodotto giusto al mercato giusto, e la nomina di Thierry rafforzerà ulteriormente la nostra attenzione verso i mercati occidentali per il futuro."

"Ritengo che la mia esperienza di successo aggiungerà valore a DAMAC e al gruppo DICO, che ha già alle spalle una serie di acquisizioni significative", ha affermato Leleu. "Cercherò opportunità per potenziare il portafoglio di DICO. Insieme, credo che otterremo ottimi risultati", ha aggiunto.

