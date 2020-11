Spazzolini da denti elettrici Oclean X-pro

SHENZHEN, China, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Con la crescita dell'Internet delle cose, stanno emergendo nuovi modi di vivere che consentono agli utenti di interagire con i dispositivi abilitati a Internet e le applicazioni intelligenti. Dai telefoni cellulari, ai dispositivi indossabili, agli elettrodomestici, tutto ha un elemento intelligente. Gli spazzolini da denti elettrici non fanno eccezione.

Quest'anno, uno spazzolino elettrico intelligente chiamato Oclean X Pro. Lo schermo tattile è incorporato nel corpo dello spazzolino. Il look semplice e il design audace hanno portato il marchio di spazzolini da denti elettrici Oclean all'attenzione del pubblico.

L'Oclean Xpro - uno spazzolino elettrico sonico intelligente interattivo.

In termini di aspetto, la più grande differenza tra questo spazzolino da denti e gli altri spazzolini elettrici è l'uso di un touchscreen elettronico.

Questo touchscreen è anche il cuore dell'"intelligenza" del prodotto. Rende più comoda la "comunicazione" tra lo spazzolino e l'utente. Può visualizzare in tempo reale il punto cieco, il punteggio di spazzolamento e la pulizia di questo spazzolino, rendendo facile per gli utenti rimediare alla situazione in tempo. Rispetto alla precedente necessità di aprire l'app mobile per vedere i risultati, la comodità dello schermo integrato può aiutare gli utenti a sviluppare buone abitudini di spazzolamento.

In termini di potenza di pulizia, il motore brevettato Oclean accelera l'oclean X pro a 42.000 giri/min. Solo 2 minuti di pulizia equivalgono a 1 mese di pulizia con uno spazzolino manuale tradizionale. Inoltre, l'Oclean Xpro, il modello di punta della serie Smart, può essere collegato alla Smart App. A seconda delle diverse abitudini alimentari dell'utente, come caffè, tè, fumo, ecc. l'app può impostare il programma di spazzolatura più accurato.

Riportare lo spazzolino elettrico al giusto prezzo

Oclean ha la pazienza e la perseveranza per lucidare i suoi prodotti. Tutta la tecnologia è sviluppata internamente.

Con il costo estremamente elevato di R&S e innovazione, il marchio Oclean continua ad entrare nel mercato degli spazzolini elettrici a un ottimo prezzo. Lo Smart Oclean Xpro ha un prezzo di circa 40€, e gli utenti possono ottenere un prezzo ancora migliore quando si recano al negozio ufficiale durante il Black Friday e utilizzano uno speciale codice promozionale. Code OJO6P5DJ (5€)

https://amzn.to/2UTt2nM

Il prezzo non è una strategia, che è la filosofia del marchio Oclean - rendere più persone in grado di godere dei benefici per la salute dentale dell'innovazione tecnologica ad un prezzo più ragionevole.

