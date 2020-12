Il test COVID-19/FluA,B/RSV di Seegene con funzione senza estrazione è ora disponibile in Europa

SEOUL, Corea del Sud, 8 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), azienda di biotecnologia della Corea del Sud specializzata in diagnostica molecolare, ha dichiarato giovedì che l'applicazione senza estrazione del test SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Allplex™ è ora disponibile in Europa. In precedenza, a settembre, Seegene aveva introdotto la marcatura CE-IVD per questo prodotto, in vista dell'inizio delle vendite in Europa a partire da ottobre.

Il test SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Allplex™ di Seegene è il primo e l'unico test RT-PCR in tempo reale al mondo in grado di rilevare e differenziare simultaneamente 8 geni target tra cui influenza A, influenza B, RSV A/B e tre diversi geni target COVID-19 (gene S, gene RdRP e gene N). Il test include anche doppi target per controllo interno (rispettivamente endogeno ed esogeno) nello stesso tubo di reazione, consentendo la verifica dell'intero processo di esame e un campionamento adeguato senza dover compromettere l'accuratezza dei risultati del test.

L'applicazione della funzione senza estrazione al test SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Allplex™ è essenziale per contrastare la pandemia di COVID-19, recentemente associata all'influenza e al raffreddore comune nella stagione invernale. La disponibilità dell'applicazione senza estrazione consente ai laboratori senza apparecchiature di estrazione, precedentemente necessarie per i test di diagnosi molecolare, di testare i campioni per la rilevazione del COVID-19 in tempi ancora più brevi (TAT). Questo progresso tecnologico, oltre a determinare risparmi in termini di tempo e costi relativamente ai test per il nuovo coronavirus, consente ai laboratori di effettuare test di massa dove prima i test in sé non sarebbero stati nemmeno possibili.

Un funzionario di Seegene ha dichiarato che si augura "che l'applicazione senza estrazione del test contribuirà ad accelerare il controllo della pandemia in Europa". L'azienda ha inoltre aggiunto che prevede che "l'inserimento della nuova funzionalità consentirà ai ricercatori di laboratorio di utilizzare più ampiamente i kit di test in tutto il mondo". Secondo Worldometer, i pazienti affetti da COVID-19 sono arrivati a 17.148.406 solo a novembre, con gli Stati Uniti e l'Europa in testa alla classifica.

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg