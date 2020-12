Credorax collabora con Hero Gaming per offrire servizi di aqcuiring ed ottimizzare i processi di pagamento per gli utenti europei

Il fornitore di servizi di pagamento intelligenti agevolerà i servizi di acquiring di una delle aziende più affidabili nel settore del gaming.

TEL AVIV, Israele, 15 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Oggi, il principale fornitore di servizi di pagamento e istituto bancario autorizzato,

Credorax

Hero Gaming

, e l'azienda leader nel settore del gaming con sede a Malta,, hanno annunciato una partnership che permetterà a Hero Gaming di accettare e gestire pagamenti di utenti in tutta l'Europa.

I pagamenti smart di Credorax sono progettati per offrire alle aziende un'esperienzaunica. Hero Gaming avrà accesso alle soluzioni personalizzate di Credorax, che includono servizi aziendali a valore aggiunto, ottimizzazione e analisi del tasso di approvazione e monitoraggio proattivo e continuo dell'account. Tutto questo si aggiunge agli altri numerosi vantaggi offerti da Credorax, come la disponibilità estremamente affidabile (99,999%) per la

gestione dei pagamenti

, progettata per massimizzare la crescita aziendale ed ottimizzare i processi operativi.

"Siamo entusiasti di offrire i nostri migliori servizi di pagamento a Hero Gaming", afferma Alon Bigler, VP Business Development di Credorax. "I nostri elevati tassi di approvazione di transazioni e la nostra soluzione unificata permetteranno a Hero Gaming di espandersi in nuovi mercati in tutta l'Europa, in modo rapido e sicuro. Siamo pronti ad offrire i nostri servizi personalizzati per soddisfare varie esigenze di pagamento di Hero Gaming, in quanto leader affermato nel settore gaming a livello europeo."

Il mercato del gaming online ha registrato una notevole

crescita

nel momento in cui le persone sono confinate in casa e i casinò sono chiusi. È quindi diventato essenziale garantire che i sistemi di gestione dei pagamenti abbiano elevati tassi di approvazione di transazioni e che non si blocchino a causa dell'elevato numero di giocatori. Le fintech come Credorax dispongono dell'agilità necessaria per intervenire e fornire servizi finanziari di qualità superiore, garantendo elevati tassi di approvazione e quindi maggiori tassi di conversione.

"Grazie alla sua soluzione potente e scalabile, Credorax è stata la scelta più ovvia nella ricerca di una banca acquirer," afferma David Borg, Responsabile dei Pagamenti di Hero Gaming. "Ci sentiamo estremamente sicuri del nostro sistema di gestione dei pagamenti in questa fase di progressiva espansione in Europa, in cui è importante trovare un partner con cui crescere insieme. Con la continua espansione del settore del gaming, sappiamo che Credorax ci sosterrà quando decideremo di estendere i nostri metodi di pagamento per soddisfare le esigenze di nuovi mercati."

Credorax

grow@credorax.como

www.credorax.com

è un fornitore di servizi bancari fintech e pagamenti smart provvisto di licenza, che fornisce l'elaborazione di pagamenti transfrontalieri per l'e-commerce e per i clienti omni-channel. La tecnologia gateway di Credorax, SourceTM, è stata sviluppata internamente all'azienda per fornire un'esperienza di pagamento semplificata, così intelligente e sicura da garantire ai clienti il raggiungimento del pieno potenziale di business semplicemente attraverso una migliore gestione dei propri pagamenti. I clienti Credorax possono accettare più di un centinaio di carte e metodi di pagamento locali e ricevere pagamenti nella valuta di loro scelta. Usufruiscono inoltre dell'ottimizzazione del tasso di approvazione delle transazioni , della protezione anti-frode avanzata, della business intelligence e di una serie di altri servizi e prodotti a valore aggiunto che si sommano a un'esperienza di pagamento diversa da tutte le altre. Per ulteriori informazioni, contattare Credorax all'indirizzovisitare il sito web

Hero Gaming

è stata fondata nel 2013 per offrire l'esperienza esclusiva dei casinò. Avviato nel 2014, il suo multi-brand ora include Speedy Casino, Speedy Bet, Speedy Spel, Simple Casino e Boom Casino. L'impegno per l'innovazione, la velocità di entrata nel mercato e la fama nella gestione flessibile dei progetti hanno reso Hero Gaming una delle aziende più affidabili nel settore.

