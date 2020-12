Diamond Electric Holdings sviluppa un caricatore di bordo da 7,4 kW da veicolo a tutto (V2X) con la massima densità di potenza al mondo

L'OBC da 1,2 kW/L V2X accelera la penetrazione del V2G di bordo

OSAKA, Giappone, 16 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Diamond Electric Holdings (DIAMOND), che detiene due società principali, DIAMOND Electric e Tabuchi Electric, il 3 dicembre ha annunciato di aver sviluppato un caricatore di bordo (OBC) da veicolo a tutto da 7,4 kW (V2X, X sta per rete, casa, e carico) con la densità di potenza più alta al mondo (*1) fino a 1,2 kW/L (*2). Questo prodotto utilizza la batteria del veicolo elettrico plug-in (BEV/PHEV) per fornire servizi di rete, favorire la gestione della domanda e fornire alimentazione di riserva in caso di interruzione. Questo prodotto è conforme a UL 9741 per soddisfare il mercato americano che guida l'attuazione del regolamento sul V2G di bordo. La conformità e l'alta densità di potenza facilitano l'applicazione V2X di bordo di questo prodotto.

Logo:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011197405/_prw_PI1fl_2c0th8UE.jpg

La stabilizzazione della rete è fondamentale per la diffusione dei BEV/PHEV e dell'energia rinnovabile. I sistemi da veicolo a rete (V2G, vehicle to grid) sono una soluzione importante, in quanto consentono alla batteria di bordo dei BEV/PHEV di fornire alimentazione per stabilizzare la rete attraverso un caricatore bidirezionale. Inoltre, i sistemi da veicolo a casa (V2H, vehicle-to-home) e da veicolo a carico (V2L, vehicle to load) negli ultimi anni sono stati al centro dell'attenzione grazie alla loro capacità di utilizzare la batteria di bordo dei BEV/PHEV come alimentazione di riserva in qualsiasi momento. L'OBC con capacità di interconnessione di rete è essenziale per la penetrazione del V2X, che comprende V2G, V2H e V2L.

Pertanto, DIAMOND ha sviluppato un OBC V2X da 7,4 kW con la densità di potenza più alta al mondo, fino a 1,2 kW/L, efficienza di conversione della potenza fino al 96,3% (*3), compatibilità del sistema monofase a tre fili e prestazioni di isolamento di 4 kV. Inoltre, il prodotto è conforme a UL 9741. Queste caratteristiche facilitano l'implementazione dell'OBC V2X su veicoli EV/PHEV.

Le caratteristiche di DIAMOND sono rese possibili dall'invertitore e dal convertitore CC-CC isolati bidirezionali ultra-compatti di proprietà di Diamond Electric che utilizzano GaN e SiC, sviluppati dal 2017, e dalla sua esperienza nella progettazione e produzione di prodotti di elettrificazione per il settore automobilistico, nonché dagli oltre 20 anni di esperienza di Tabuchi Electric nel campo dell'interconnessione di rete con un'alta qualità di potenza.

Note:

(*1) Dal novembre 2020, secondo verifiche di Diamond Electric(*2) Calcolo in base alle dimensioni dell'involucro, connettori esclusi (*3) Misura comprendente i componenti EMC

Foto1: con coperchio

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011197405/_prw_PI2fl_63lJUuJ3.jpg

Foto2: senza coperchio

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011197405/_prw_PI3fl_Bf967koZ.jpg

Applicazioni previste

Specifiche del prodotto:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011197405/_prw_PI4fl_vCLrnsFg.jpg

Grafico1:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011197405/_prw_PI5lg_38SFOZz7.jpg

Grafico2:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202012048144/_prw_PI6lg_UCVc0TFR.jpg

Informazioni su Diamond Electric Holdings Co., Ltd.

Diamond Electric Holdings, quotata alla Borsa di Tokyo (6699), detiene due società principali, Diamond Electric Mfg. Co., Ltd. e Tabuchi Electric Co., Ltd. Diamond Electric, operante da 80 anni, è uno dei principali produttori di bobine di accensione per automobili. Tabuchi Electric è uno dei principali produttori di inverter solari e ibridi. Queste due aziende collaborano per sviluppare prodotti per realizzare la nuova visione di Diamond Electric Holdings, "Collegare il settore automobilistico e la casa con 'Monozukuri/Manufacturing'", per contribuire allo sviluppo dei clienti e all'arricchimento della società, come indicato nel suo piano aziendale a medio termine "Re-Ignite".