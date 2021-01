Simplivia Healthcare Ltd. ha annunciato oggi la prima acquisizione nell'ambito della propria rapida strategia di crescita

- L'azienda ha acquisito il 70% di Novamed, società di diagnostica che sviluppa e produce una gamma di piattaforme diagnostiche e kit di test innovativi per soddisfare le mutevoli tendenze degli ultimi anni nel settore delle cure domiciliari

KIRYAT SHMONA, Israele, 6 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Simplivia è una società di sviluppo di dispositivi medici leader a livello globale nonché produttrice di

dispositivi di trasferimento di farmaci a sistema chiuso (CSTD)

. I CSTD sono utilizzati per salvaguardare farmacisti, infermieri e altri operatori sanitari che lavorano in ambienti ospedalieri dall'esposizione a farmaci pericolosi, la maggior parte dei quali oncologici. Garantiscono inoltre la sterilità del farmaco per la sicurezza dei pazienti. Simplivia opera in un mercato in rapida crescita, che dovrebbe raggiungere 1 miliardo di USD entro il 2024.

Novamed, azienda israeliana, sviluppa e produce piattaforme diagnostiche. Nel suo stabilimento di produzione all'avanguardia, la società impiega 100 persone, tra cui ricercatori e ingegneri. L'azienda ha una solida linea di prodotti legacy venduta in Europa e Israele e ha svolto un ruolo fondamentale nella fornitura dei kit di test COVID-19 durante la pandemia. Novamed ha recentemente lanciato il suo innovativo portfolio di prodotti protetti da brevetto, volto a promuovere la diagnostica domiciliare e la medicina basata sul valore.

"I recenti progressi nell'oncologia, così come la pandemia di COVID-19, hanno alimentato la transizione dall'ambiente ospedaliero - sovraffollato e costoso - alla cura domiciliare. Ciò è ulteriormente stimolato dai nuovi strumenti diagnostici che svolgono un ruolo fondamentale nell'accelerare il passaggio dei sistemi sanitari in tutto il mondo dal trattamento alla prevenzione e verso un'assistenza sanitaria basata sul valore" ha dichiarato Oded Grinstein, CEO di Simplivia. "L'aggiunta di Novamed consente a Simplivia di istituire una divisione diagnostica che faciliterà la rilevazione precoce di più patologie, dall'infezione virale e batterica alla diagnosi precoce degli attacchi cardiaci. Siamo lieti che il Dott. Emil Katz, fondatore e CEO di Novamed, continuerà a guidare lo sviluppo dei prodotti innovativi dell'azienda anche dopo l'acquisizione".

Commentando l'acquisizione, il Dott. Emil Katz, fondatore e CEO di Novamed, ha dichiarato: "Siamo molto entusiasti di unire le forze con Simplivia. Questo ci consentirà di sviluppare ulteriormente il portfolio diagnostico di Novamed ed espandere la nostra portata globale attraverso i canali di marketing e la consolidata esperienza nel campo dei dispositivi medici di Simplivia".

Ori Yehudai, Presidente del consiglio di amministrazione di Simplivia, ha commentato: "Negli ultimi due anni, ovvero dall'acquisizione da parte di Teva, abbiamo creato un solido team dirigenziale e registrato una crescita veramente solida e proficua. Nell'ambito della propria strategia di forte espansione, Simplivia intende continuare la sua rapida crescita interna combinata con acquisizioni strategiche di società MedTech, nonché sviluppare nuove tecnologie e ampliare la collaborazione con gli istituti di ricerca".

Informazioni su Simplivia

Simplivia Healthcare Ltd. (

www.simplivia.com

®

®

) è impegnata nello sviluppo e nella produzione di soluzioni mediche di alta qualità per la somministrazione di farmaci, al fine di garantire la sicurezza degli operatori sanitari. I prodotti Tevadaptore Chemfort™ di Simplivia sono approvati dai principali organismi di regolamentazione del mondo. Negli Stati Uniti, i prodotti di Simplivia sono distribuiti da B. Braun con il marchio OnGuard. Lo stabilimento di produzione dell'azienda di Kiryat Shmona, in Israele, soddisfa gli standard più rigorosi, tra cui FDA e CE.

