5day.io lanciata a livello globale per ridefinire il futuro del lavoro, dalla gestione dei progetti all'orchestrazione intelligente

SAN FRANCISCO, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- 5day.io è una piattaforma software di gestione progetti che intraprende una nuova e audace strada, che elimina il rumore e riporta l'attenzione sui risultati.

Fondata da Jinal e Saumil Shah, 5day.io è una piattaforma di gestione dei progetti minimalista che aiuta i team a ritrovare velocità, trasparenza e calma in un mondo ossessionato dalle funzionalità, riunendo progetti, attività, collaborazione, automazione e schede attività in un unico spazio di lavoro privo di distrazioni permette di ottenere di più.

"Abbiamo creato 5day.io perché abbiamo notato uno schema ricorrente in tutte le aziende con cui abbiamo collaborato", spiega il co-fondatore Jinal Shah. "I team facevano tutto nel modo giusto: stabilire obiettivi, tenere traccia dei progressi e collaborare; tuttavia si sentivano sopraffatti. Non era il lavoro a esaurirli – erano i sistemi circostanti".

Perché 5day.io è diversa da prodotti alternativi

Altre piattaforme di grande diffusione offrono funzionalità estese, ma queste ultime spesso sovraccaricano i team con vari livelli di configurazione. Offrono tutto, ma a volte tutto è troppo. 5day.io adotta l'approccio opposto: fornisce il focus attraverso moderazione nell'ambito della progettazione. La piattaforma consente ai team di lavorare in modalità minimale, dando priorità ad attività che hanno un impatto abilitando il flusso di lavoro.

"Il problema che stavamo risolvendo era applicabile a quasi tutte le startup e le medie imprese", spiega il co-fondatore Saumil Shah. "Con il lavoro ibrido e da remoto che sta diventando la norma, le persone desiderano flessibilità, mentre le aziende desiderano risultati. "La necessità del momento era quella di creare una piattaforma flessibile e in grado di produrre risultati concreti".

Focus sul futuro

La roadmap di 5day.io va oltre la tradizionale gestione dei progetti. L'azienda sta creando un livello di orchestrazione basato sull'IA e che si serve di agenti contestuali che comprendono progetti, attività e dati dei clienti, comunicando tra di loro per automatizzare il conseguimento dei risultati. "Il futuro del lavoro non si realizza con esseri umani che gestiscono i compiti, ma con sistemi intelligenti che gestiscono il contesto", continua Saumil. "Il nostro obiettivo è fare di 5day.io il cervello operativo di ogni impresa moderna, un calmo livello di intelligenza che consente di realizzare i progetti".

Un diverso tipo di crescita

I caratteri tipografici semplici, l'interfaccia essenziale e la sobrietà nel design ne rispecchiano la filosofia. Mentre i concorrenti crescono aggiungendo funzionalità, 5day.io cresce perfezionando ciò che è essenziale.

"Le persone danno il meglio di sé quando il lavoro sembra semplice", aggiunge Jinal. Con una presenza globale in crescita, 5day.io sta costruendo il futuro del lavoro offrendo ai team lo spazio per pensare, creare e respirare di nuovo.

Attualmente 5day.io offre una versione di prova di 30 giorni a tutti gli utenti per provare la piattaforma.

