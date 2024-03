ACE Money Transfer e Bank AL Habib collaborano nuovamente per dare potere ai pakistani all'estero e rafforzare l'economia del Pakistan durante il Ramadan

MANCHESTER, Inghilterra, 28 marzo 2024 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, uno dei principali fornitori di rimesse con sede a Manchester, nel Regno Unito, e Bank AL Habib, una delle principali banche commerciali del Pakistan, ancora una volta uniscono le forze per incentivare i pakistani all'estero a inviare denaro a casa attraverso canali legali, offrendo loro la possibilità di vincere cospicui premi. Vengono messi in palio 25 pacchetti Umrah, che consentono ai vincitori di intraprendere il pellegrinaggio religioso nel corso del mese sacro. Il primo premio: due fortunati vincitori riceveranno ciascuno un premio in denaro di un 'crore' di rupie.

L'importanza delle rimesse legali

Le rimesse legali contribuiscono in modo significativo alle riserve valutarie del Pakistan, favorendo la crescita economica e la stabilità. Al contrario, i canali informali per l'invio di denaro possono essere inaffidabili e comportare rischi per la sicurezza. Le rimesse sono un'ancora di salvezza vitale per l'economia del Pakistan e, incentivando i trasferimenti legali grazie a questi premi nel corso del Ramadan, ACE Money Transfer e Bank AL Habib svolgono un ruolo chiave nel sostenere lo sviluppo nazionale e garantire il benessere di molte famiglie.

Come partecipare?

La procedura è semplice. Chi effettua la rimessa è tenuto a inviare denaro in Pakistan tramite l'app o il sito web di ACE Money Transfer dal Regno Unito e da Europa, Canada o Australia, verso qualsiasi conto di Bank AL Habib, oppure scegliere il prelievo di contanti da una delle oltre 1.100 filiali di Bank AL Habib in Pakistan utilizzando il codice promozionale "UMRAH" al momento della creazione della transazione. L'offerta è valida durante il mese di Ramadan 2024.

Rashid Ashraf, direttore generale di ACE Money Transfer, ha dichiarato: "Questo sforzo di collaborazione trascende le semplici transazioni. Riconosce il profondo significato del Ramadan, un momento di riflessione spirituale, generosità e rafforzamento dei legami familiari. Noi di ACE Money Transfer siamo orgogliosi di rivitalizzare la nostra storica partnership con Bank AL Habib e di offrire queste incredibili opportunità ai pakistani all'estero, contribuendo al contempo al benessere economico del Pakistan".

Aun Ali, responsabile attività di Bank AL Habib, ha affermato che la banca è entusiasta di annunciare il lancio della campagna sui media in collaborazione con ACE Money Transfer durante il mese sacro del Ramadan. La campagna dimostra il nostro impegno nel costruire un rapporto significativo con i nostri clienti e nell'incoraggiarli a utilizzare canali legali per inviare denaro in Pakistan.

Ali Zafar, l'ambasciatore della campagna, ha condiviso i suoi pensieri: "Sono onorato di essere associato a questa iniziativa. Durante il Ramadan, lo spirito del dono è al suo apice e questi contributi devono raggiungere i destinatari previsti in modo sicuro e protetto. Utilizzando canali legali come ACE Money Transfer e Bank AL Habib, i pakistani all'estero possono garantire che il loro denaro guadagnato con fatica faccia davvero la differenza in patria, rafforzando al contempo l'economia del Pakistan".

Sito web: http://www.acemoneytransfer.com/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ace-money-transfer-e-bank-al-habib-collaborano-nuovamente-per-dare-potere-ai-pakistani-allestero-e-rafforzare-leconomia-del-pakistan-durante-il-ramadan-302103035.html