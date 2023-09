ACE Money Transfer e Faysal Bank potenzieranno le rimesse legali in Pakistan

Manchester, Inghilterra, 8 settembre 2023 /PRNewswire/-- ACE Money Transfer, una società leader a livello globale di trasferimento di denaro con sede a Manchester, Regno Unito, collabora con una rete bancaria islamica in crescita in Pakistan, Faysal Bank Limited (FBL), per offrire un servizio di rimessa senza problemi ai Pakistani espatriati che vivono all'estero. La leggendaria stella di cricket, Shoaib Akhtar, è entrata a far parte della missione in qualità di ambasciatore della causa, così come è in prima linea nella promozione dell'uso di canali di rimessa regolamentati.

Shoaib Akhtar, incoraggiando i pakistani stranieri a utilizzare canali regolamentati, afferma: "Ogni singolo centesimo inviato dai pakistani che vivono all'estero può fare la differenza nell'attuale disperazione economica. Ora più che mai il Pakistan ha bisogno di rimesse inviate attraverso canali legali".

I pakistani in Regno Unito, Europa, Canada, Australia e Svizzera possono ora inviare denaro in Pakistan a oltre 700 filiali Faysal Bank's Islamic a tassi di cambio competitivi. La partnership consente transazioni pratiche, sicure e immediate che vengono elaborate in pochi secondi, anche nei weekend e nei giorni festivi.

"Siamo entusiasti di collaborare con una delle principali banche islamiche in Pakistan, Faysal Bank, per offrire un servizio di rimessa senza problemi agli espatriati Pakistani che vivono in tutto il mondo", ha dichiarato Rashid Ashraf, CEO di ACE Money Transfer. "L'attuale partnership strategica con Faysal Bank è un passo significativo del nostro impegno a rendere i pagamenti transfrontalieri sicuri, rapidi, più semplici e più accessibili per i clienti".

In questa occasione, il responsabile del gruppo CIBG Faysal Bank Limited Ali Waqar ha dichiarato: "Siamo lieti di questa partnership con ACE Money Transfer. Questa partnership consentirà agli espatriati Pakistani che vivono in Regno Unito, Europa, Canada, Australia e Svizzera di inviare rimesse ai propri cari in Pakistan attraverso oltre 700 filiali islamici in oltre 250 città in tutto il Pakistan. Questa collaborazione aumenterà l'afflusso di rimesse in Pakistan, rendendo le transazioni transfrontaliere più sicure, veloci e pratiche per i nostri clienti".

Per ulteriori informazioni, visiti www.acemoneytransfer.com

Informazioni su ACE Money Transfer

ACE Money Transfer, con sede a Manchester, nel Regno Unito, è un fornitore in crescita di rimesse. Offre servizi impeccabili di trasferimento di denaro online a milioni di espatriati che vivono all'estero con una vasta rete di oltre 375.000 sedi distribuite in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

Informazioni su Faysal Bank

FBL è stata incorporata in Pakistan il 3 ottobre 1994 come società per azioni pubblica e le sue azioni sono quotate in Pakistan Stock Exchange. FBL offre un'ampia gamma di servizi bancari moderni conformi alle norme della Shariah per tutti i segmenti di clienti, ad esempio Imprese di vendita al dettaglio, piccole e medie imprese, imprese commerciali, agricole e aziendali.

Contatto per i media:

Sameer.suleman@acemoneytransfer.com +44 161 3936 999

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2204517/ACE_Money_Transfer.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/4260930/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg

