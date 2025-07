Al Summit globale AI for Good, Cui Li, CDO di ZTE, sottolinea l'importanza dell'intelligenza artificiale efficiente e green come motore del progresso degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

GINEVRA, 14 luglio 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha annunciato che Cui Li, Chief Development Officer (CDO) dell'azienda, è stata invitata a partecipare al workshop sul tema "Navigare tra intelligenza artificiale, ambiente ed energia per un futuro sostenibile" in occasione dell'AI for Good Global Summit 2025 tenutosi a Ginevra. Nel corso del meeting, Li ha tenuto un discorso dal titolo "Accelerare i progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile con un nuovo paradigma basato sull'intelligenza artificiale", in cui ha illustrato gli sforzi innovativi di ZTE per promuovere un'intelligenza artificiale efficiente e green e per approfondire l'integrazione dell'intelligenza artificiale con le tecnologie e i prodotti ICT, con l'obiettivo di accelerare l'accessibilità dell'IA e la trasformazione della società a basse emissioni di carbonio.

Cui Li ha osservato che l'ultima ondata di intelligenza artificiale, guidata da grandi modelli linguistici, sta investendo il mondo a una velocità incredibile. Questo rapido progresso è accompagnato da una crescente richiesta di elaborazione dati e da un aumento dei consumi energetici. Raggiungere un'intelligenza artificiale sostenibile è quindi diventato un imperativo per l'intero settore e la chiave sta nel definire un percorso chiaro ed efficiente. Inquadrando la questione da due prospettive, "Energia per l'IA" e "IA per l'energia", ha illustrato come le aziende possano adattare l'IA in modo più ecologico ed efficiente e, a loro volta, sfruttarla per guidare una transizione energetica che riduca i costi, migliori l'efficienza e supporti un futuro a basse emissioni di carbonio.

In termini di "Energia per l'IA", Cui Li ha sottolineato che il settore si trova di fronte a un "dilemma del triangolo invertito" e che l'efficienza è la chiave per risolvere tale dilemma. In risposta, ZTE sta affrontando la questione su tre livelli: Costruire un'infrastruttura performante, ottimizzare le capacità cognitive e amplificare l'impatto tramite processi snelli, promuovendo insieme uno sviluppo sostenibile ed eco-compatibile dell'intelligenza artificiale

Per quanto riguarda "IA per l'energia", Li ha sottolineato che, nell'ambito della strategia fondamentale "IA per tutti", ZTE ha profondamente integrato l'IA con le sue tecnologie e prodotti ICT per creare soluzioni intelligenti full-stack. L'azienda sta ora implementando le funzionalità dell'intelligenza artificiale in scenari industriali, domestici e di consumo, consentendo efficienza dei costi, guadagni operativi e un percorso a basse emissioni di carbonio per l'economia in generale.

Per il discorso di Cui Li intitolato "Accelerare il progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile con un nuovo paradigma basato sull'intelligenza artificiale", visitare la pagina:https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-highlights-efficient-and-green-ai-as-a-driver-of-sdgs-progress-at-ai-for-good-global-summit.html

Richiesta di informazioni dai media:E-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2729423/photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg

