Alla London Tech Week 2024, MAXHUB presenta le sue ultime soluzioni di collaborazione, delineando il futuro del lavoro insieme ai principali partner tecnologici

LONDRA, 11 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Durante la London Tech Week 2024, MAXHUB, leader globale nelle comunicazioni integrate e nelle soluzioni di visualizzazione, ha presentato i suoi ultimi prodotti destinati a potenziare il futuro del lavoro. Partendo dalle basi create nel Regno Unito e nelle regioni dell'UE, le innovazioni offerte da MAXHUB consentono all'azienda di creare e promuovere forti partnership con marchi leader come Microsoft, aiutando i clienti a realizzare un ambiente di lavoro più intelligente ed efficiente.

Diventare globali grazie alla forte presenza locala

Con anni di attività in Europa, MAXHUB ha creato forti team locali in questa regione, tra cui Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Francia, Germania e altri paesi. I clienti possono contare su un'assistenza clienti locale, nonché su un'evasione degli ordini più rapida e di un'acquisizione di clienti più conveniente con un centro logistico e un customer experience center nei Paesi Bassi.

A partire da giugno 2024, MAXHUB aprirà anche il suo primo customer experience center per il Regno Unito, che consentirà ai clienti di interfacciarsi con il team MAXHUB locale, ottenere dimostrazioni dei prodotti e ricevere formazione sui prodotti presso al sua sede centrale di Chelsea, a Londra. Oltre a presentare tutte le offerte MAXHUB esistenti nel Regno Unito, il CEC presenterà anche le ultime innovazioni dell'azienda, tra cui il display commerciale UW92NA da 92 pollici, il MAXHUB XBoard Teams version 65" da 65 pollici e il sistema per conferenze XCore Kit Pro+P30.

Nuovi prodotti e collaborazione con Dynamic Tech

MAXHUB XBoard Teams version 65" è un display touch 4K che integra il sistema IoT Windows 11. Dispone di tre fotocamere integrate con funzionalità IA avanzate, array di 16 microfoni integrati, altoparlanti stereo e accessori tra cui supporti e penne. La versione MAXHUB XBoard Teams è attualmente sottoposta a una serie di rigorosi processi di compatibilità e certificazione Microsoft, con la previsione di essere disponibile nel quarto trimestre del 2024.

UW92NA è il display commerciale da 92 pollici di MAXHUB nella sua serie ultra-wide. Progettato con un moderno rapporto dello schermo 21:9, ha una superficie visiva più ampia del 33% rispetto a modelli comparabili. Potenziata dalle esclusive Microsoft Teams Rooms, la serie MAXHUB UW offre un'esperienza di riunione ibrida più immersiva. Inoltre, questo display di nuova generazione è stato migliorato per renderlo compatibile con tutti i principali software di collaborazione del settore.

X Core Kit Pro+P30 è una soluzione di videoconferenza pluripremiata Red Dot progettata per Microsoft Teams Rooms di tutte le dimensioni, ed è una soluzione ideale per trasformare gli spazi di riunione BYOD. Migliora la comunicazione remota, la presentazione e la collaborazione del team combinando più componenti in un unico pacchetto ottimizzato, tra cui una console touch da 11,6" e un'unità di elaborazione alimentata da un processore Intel® Core™ i5 di dodicesima generazione. L'installazione e la gestione dei cavi sono concepite per essere semplici, in modo che gli utenti possano essere subito operativi. Il wireless integrato per la condivisione dei contenuti, il cavo per la condivisione 4K e un'interfaccia intuitiva garantiscono una gestione delle videoconferenze e una user experience di alta qualità. L'XCore Kit Pro è sottoposto a processi di compatibilità e certificazione Microsoft, con certificazione prevista nel terzo trimestre del 2024.

Attraverso la collaborazione con Dynamic Tech, MAXHUB ha presentato questi nuovi prodotti alla London Tech Week 2024. Oltre a facilitare la prima apparizione di MAXHUB alla London Tech Week, Dynamic Tech è un distributore chiave di MAXHUB nel Regno Unito. Grazie alla vasta esperienza nella distribuzione e integrazione di soluzioni di comunicazione e visualizzazione nella regione, Dynamic Tech è stato un partner prezioso, in grado di far emergere le funzionalità e i vantaggi unici dei prodotti MAXHUB a vantaggio dei clienti.

"Lavorare con MAXHUB per fornire la sua suite di soluzioni di comunicazione è stata un'esperienza fantastica", ha affermato Yu Ning, amministratore delegato di Dynamic Tech. "La nostra ampia rete di clienti è sempre alla ricerca di soluzioni che aumentino la loro capacità di comunicare in modo efficiente all'interno delle loro organizzazioni, e le funzionalità innovative di MAXHUB e la garanzia di tre anni, leader del settore, ispirano fiducia sia all'interno di Dynamic Tech che tra la nostra clientela".

Collaborazioni forti basate sulla tecnologia

Oltre a lavorare a stretto contatto con i partner in Europa per distribuire i prodotti, MAXHUB collabora molto da vicino con le principali aziende tecnologiche della regione per migliorare costantemente le sue soluzioni. Collaborando con Microsoft, MAXHUB svolge attività di ricerca e sviluppo approfondite sulla soluzione Microsoft Teams Rooms. Attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale con Microsoft Azure Cloud, le soluzioni MAXHUB sono in grado di condividere i dati alla perfezione tra più data center globali, utilizzando le solide funzionalità di Azure Cosmos DB e Blob Storage. Il risultato è un'architettura distribuita a livello globale per l'implementazione di servizi chiave come OTA (over the air) e CMS (content management system), isolando sempre i dati aziendali fondamentali dai dati sulla privacy personale.

MAXHUB utilizza anche tecnologie leader del settore, come le soluzioni CPU Intel per migliorare ulteriormente le prestazioni. Questo si traduce in prodotti in grado di tenere il passo con le crescenti richieste delle esigenze di comunicazione e collaborazione delle organizzazioni.

MAXHUB sarà alla London Tech Week 2024 all' Olympia London, HammersmithRd, Londra W148UX. Dal 18 giugno, tutti i prodotti MAXHUB saranno esposti anche presso il London Customer Experience Center, presso Studio G8-G10, Plaza 535, 535 King's Rd, Londra SW10 0SZ. Fare clic qui per prenotare un appuntamento per visitare lo showroom: https://www.dynamic-cctv.com/book-a-visit.

Informazioni su MAXHUB

MAXHUB è un leader globale nelle soluzioni integrate di comunicazione e visualizzazione. MAXHUB crea un hub tecnologico in cui l'ispirazione ha la libertà di svilupparsi in connessioni significative. Incentrato sull'integrazione, MAXHUB fornisce soluzioni integrate di livello superiore che consentono alle persone di comunicare, presentare e collaborare. MAXHUB, dove l'ispirazione non conosce limiti. Per ulteriori informazioni su MAXHUB, visitare il sito www.maxhub.com.

Siamo su:

LinkedIn

Facebook

Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2434400/MAXHUB_London_Tech_Week.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2362520/MAXHUB_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/alla-london-tech-week-2024-maxhub-presenta-le-sue-ultime-soluzioni-di-collaborazione-delineando-il-futuro-del-lavoro-insieme-ai-principali-partner-tecnologici-302169452.html