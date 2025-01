Alma Harmony vince l'European Product Design Award nella categoria Healthcare

CAESAREA, Israele, 22 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Alma Lasers, un'azienda di Sisram Medical e leader mondiale nelle soluzioni medico-estetiche basate sull'energia, ha annunciato oggi che la sua innovativa multipiattaforma, Alma Harmony, ha ricevuto il prestigioso European Product Design Award nella categoria Prodotti medicali industriali/sanitari.

Lo European Product Design Award è un prestigioso concorso mondiale che celebra l'eccellenza nel design. Ogni anno, migliaia di proposte di design provenienti da tutto il mondo vengono attentamente esaminate e giudicate da una giuria di alto livello, che premia i prodotti più innovativi, funzionali e visivamente accattivanti nei vari settori. Alma Harmony è stata premiata per la sua innovazione e l'eccellenza del design.

Alma Harmony, l'ultima innovazione di Alma Lasers, si basa su una tradizione di eccellenza lunga 20 anni per ridefinire i trattamenti medico-estetici ambulatoriali. Questa piattaforma all'avanguardia integra perfettamente cinque tecnologie innovative, offrendo una soluzione completa per un'ampia gamma di indicazioni e tipi di pelle.

Ciò che distingue Alma Harmony è il suo design modulare, che consente un'espansione fluida delle funzionalità, mantenendo semplicità ed eleganza. Grazie a preimpostazioni personalizzabili, manipoli ergonomici e automazione avanzata, offre un'esperienza fluida e intuitiva che migliora sia l'efficienza del professionista sia l'assistenza al paziente.

Il prodotto fa parte della serie premium di Alma, che include la piattaforma di epilazione più venduta al mondo, Soprano Titanium, e Alma Hybrid, un concetto rivoluzionario per il ringiovanimento della pelle e il trattamento delle cicatrici. Entrambi sono stati premiati per il loro design esclusivo e hanno ottenuto un riconoscimento per la user experience innovativa e la tecnologia all'avanguardia.

Questo premio si aggiunge a una serie di vittorie nell'eccellenza del design per la serie di prodotti di lusso di Alma, che include Soprano Titanium e Alma Hybrid, entrambi riconosciuti per i loro design unici.

Lior Dayan, CEO di Alma, ha dichiarato: "Questo riconoscimento sottolinea il nostro costante impegno verso l'innovazione e l'eccellenza. Il premio onora non solo l'ingegno che sta dietro Alma Harmony, ma anche il suo impatto trasformativo nel progresso delle cure estetiche e dimostra come un design ponderato possa plasmare il futuro delle cliniche".

Ha aggiunto: "Grazie alle sue tecnologie all'avanguardia e al design intelligente, Alma Harmony detta un nuovo standard in termini di funzionalità, versatilità ed esperienza utente, ridefinendo i trattamenti medico-estetici in studio e portando l'assistenza ai pazienti a nuovi livelli".

Informazioni su Alma

Alma è un'azienda leader a livello mondiale nell'innovazione nei mercati della medicina estetica e della chirurgia, che offre soluzioni olistiche e all'avanguardia, tra cui tecnologie laser, di radiofrequenza, al plasma e agli ultrasuoni. Aiutiamo i professionisti a fornire trattamenti sicuri, efficaci e in grado di trasformare la vita, utilizzando soluzioni all'avanguardia e clinicamente testate. Da oltre due decenni i pluripremiati prodotti Alma definiscono nuovi standard di eccellenza clinica e innovazione nel settore della medicina estetica. Per maggiori informazioni, visitare il sito web dell'azienda: almalasers.com

