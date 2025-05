Alma presenta Alma IQ all'ottava edizione della Global Alma Academy di Dubrovnik

La piattaforma di nuova generazione per l'analisi della pelle si prepara a ridefinire l'esperienza della consulenza medico-estetica

CESAREA, Israele, 27 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Alma, azienda del gruppo Sisram Medical e tra i leader mondiali nelle soluzioni mediche ed estetiche, ha lanciato ufficialmente Alma IQ, la piattaforma di imaging di nuova generazione, in occasione dell'ottava edizione dell'Alma Academy, che si è tenuta a Dubrovnik, in Croazia. L'evento ha richiamato circa 400 medici e partner di oltre 46 paesi e ad oggi ha rappresentato uno dei più grandi eventi formativi globali di Alma.

Presentata a un pubblico globale con esclusive dimostrazioni dal vivo, Alma IQ ridefinisce il modo in cui professionisti e pazienti si approcciano ai trattamenti medico-estetici fin dalla prima visita. La piattaforma offre informazioni in tempo reale e ad alta definizione che riguardano la parte al di sotto della superficie della pelle, rivelando ciò che l'occhio non può rilevare, consentendo ai professionisti del settore di prendere decisioni mirate con una precisione senza precedenti.

Il cuore di Alma IQ è un potente sistema di imaging multimodale sviluppato in collaborazione con Sylton, leader mondiale nella visualizzazione medico-estetica della cute. Il sistema, in meno di 10 secondi, cattura immagini ad alta risoluzione utilizzando modalità specializzate: la tecnologia proprietaria è basata su raggi UV reali, polarizzazione incrociata, polarizzazione in parallelo e a 360°. Questa tecnologia rivela gli aspetti della pelle, dalla consistenza e pigmentazione fino all'infiammazione e alla vascolarizzazione, fornendo un profilo completo che aiuta i professionisti clinici a comunicare i trattamenti in modo chiaro e a promuovere esperienze più informate e coinvolgenti per i pazienti.

"La personalizzazione avanzata inizia con la chiarezza", ha affermato Lior Dayan, amministratore delegato di Alma e di Sisram Medical. "Nel campo della medicina estetica, la capacità di conoscere realmente ciò che si cela sotto la superficie è tutto: è il potere di vedere ciò che gli altri non vedono e di trattare ciò che gli altri non trattano".

Lior Dayan ha poi aggiunto: "Alma IQ trasmette questo con chiarezza in un modo allo stesso tempo immediato e profondamente personalizzato. Non si tratta solo di tecnologia. Si tratta di un cambiamento nel modo in cui ci relazioniamo e comunichiamo con i pazienti. Trasforma la consulenza in un momento di intuizione e fiducia, gettando nuove basi per trattamenti medico-estetici intelligenti e personalizzati.

Riconosciuto come il principale forum mondiale sulla formazione del settore, il summit di quest'anno, che si è svolto dal 22-25 maggio, ha visto la partecipazione di 19 esperti di fama internazionale, tra cui il Prof. Ofir Artzi (Israele), la Dott.ssa Pina Panchal (Stati Uniti), la Dott.ssa Fatima Aguero (Paraguay) e la Dott.ssa Chytra Anand (India). In linea con il tema di quest'anno, "The Art of the Patient" (L'arte del paziente), ogni partecipante ha condiviso strategie cliniche avanzate e svelato prospettive sui pazienti che evidenziano la personalizzazione nell'ambito della pratica. Tra gli argomenti trattati c'erano l'invecchiamento, la pigmentazione, le cicatrici, il rassodamento e il ringiovanimento della pelle.

L'evento ha offerto anche dimostrazioni dal vivo del pluripremiato portafoglio di tecnologie Alma, tra cui Alma Harmony, la piattaforma multi-applicazione rinomata per la versatilità nei trattamenti medico-estetici e nel ringiovanimento della pelle, insieme ad Harmony Bio-Boost, il trattamento viso esclusivo, progettato per donare una pelle tonica e luminosa che non necessita di tempi di recupero.

I partecipanti hanno inoltre assistito al debutto mondiale di Alma IQ e Alma Hybrid, rinomate per la precisione nel trattamento delle cicatrici, nonché di Alma PrimeX e Opus, entrambe soluzioni avanzate e non invasive per il rassodamento della pelle, il resurfacing e il ringiovanimento di tutto il corpo.

Informazioni su Alma Academy

Riconosciuta come l'evento accademico professionale leader nel settore dell'estetica, Alma Academy è progettata per plasmare la prossima era della medicina estetica attraverso la maestria clinica, l'innovazione e la collaborazione globale. Organizzata ogni anno in importanti centri internazionali, tra cui Grecia, Spagna, Dubai, Nordamerica, Italia e Thailandia, l'Accademia riunisce i più importanti professionisti a livello mondiale per offrire una piattaforma dinamica di formazione pratica, protocolli concreti e dialogo con esperti.

Ulteriori informazioni su https://almalasers.com/alma-academy/#

Informazioni su Alma

Alma, forte di oltre 25 anni di innovazione, è leader mondiale nelle soluzioni di medicina estetica. Forniamo ai professionisti gli strumenti con cui offrire ai pazienti trattamenti sicuri, efficaci e in grado di cambiarne la vita, grazie a soluzioni all'avanguardia e clinicamente testate come dispositivi laser, diagnostica, iniettabili e prodotti per la cura della pelle avanzati e basati sull'energia. I pluripremiati prodotti Alma hanno stabilito un nuovo punto di riferimento nel settore dell'estetica medica, sia in termini di eccellenza clinica, sia di innovazioni rivoluzionarie.

Visitare il sito https://almalasers.com/

