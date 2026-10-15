ALPS nomina Brian Turnbow alla guida dello sviluppo di data center per l'IA di nuova generazione

La scale-up italiana ha nominato Turnbow per guidarne l'espansione tecnica nell'intelligenza artificiale e nel calcolo ad alte prestazioni, con un approccio energy-to-compute volto a sfruttare le fonti di energia rinnovabile e riutilizzare le risorse esistenti per sviluppare nfrastrutture di calcolo più sostenibili.

TRENTO, Italia, 15 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- ALPS annuncia la nomina di Brian Turnbow come direttore tecnico per l'IA. Fondata in Trentino nel 2018 e attiva in quattro continenti, la società sta applicando all'IA e all'HPC la propria esperienza nella progettazione, costruzione e gestione di data center integrati con sistemi energetici.

L'accesso all'energia elettrica è uno dei principali vincoli per lo sviluppo delle infrastrutture per l'IA. Secondo i dati di Terna al 31 agosto 2026, le richieste di connessione alla rete dei data center in Italia hanno superato complessivamente i 100 GW, rispetto ai circa 30 GW della fine del 2024. Un aumento che rende cruciali la scelta dei siti e i tempi necessari per la connessione alla rete.

L'approccio energy-to-compute di ALPS si basa su una scelta precisa: ubicare i data center dove l'energia è già disponibile, anche al di fuori dei principali hub, per ridurre la dipendenza dalle aree congestionate della rete. La società intende integrare fonti di energia rinnovabile e riqualificare siti industriali dismessi, riutilizzando, ove tecnicamente possibile, le connessioni alla rete, gli edifici e altre risorse esistenti. L'obiettivo è sviluppare infrastrutture di calcolo più sostenibili, sfruttando le risorse locali e, attraverso il riutilizzo delle strutture esistenti, limitando il consumo di suolo e riducendo la necessità di nuove costruzioni. Questa espansione si affianca alle attività di mining già svolte da ALPS, che proseguono in linea con il piano aziendale.

Turnbow guiderà la strategia tecnica di ALPS per l'IA e l'HPC, dalla valutazione delle architetture e dei siti fino al confronto con i partner tecnologici e industriali. L'Italia sarà un mercato prioritario. ALPS intende riportare in Italia le proprie competenze internazionali e collaborare con imprese italiane del settore ingegneristico e industriale, avvalendosi anche della loro esperienza in progetti realizzati all'estero.

"L'Italia e l'Europa dispongono di risorse energetiche, infrastrutture industriali e competenze tecniche che possiamo sfruttare", afferma Francesco Buffa, CEO e cofondatore di ALPS. "Attraverso il nostro approccio energy-to-compute, vogliamo trasformare il potenziale energetico e industriale delle regioni in cui operiamo in un vantaggio competitivo e contribuire a ridurre il divario dell'Europa nel campo dell'IA."

Turnbow vanta oltre 25 anni di esperienza nei settori delle telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali e ha ricoperto ruoli tecnici presso TWT, Unidata e CDLAN. Fa parte del consiglio direttivo di ITNOG.

"Lo sviluppo delle infrastrutture per l'IA inizia molto prima dell'installazione delle GPU", afferma Brian Turnbow. "Ogni progetto deve partire dai carichi di lavoro da supportare e dalle esigenze dei clienti, non soltanto dalla potenza disponibile. Il mio obiettivo è tradurre questi requisiti in decisioni progettuali coerenti, creando una capacità di calcolo flessibile, scalabile e sostenibile e sfruttando fonti di energia rinnovabile e risorse esistenti."

Informazioni su ALPS

ALPS progetta, costruisce e gestisce data center per applicazioni ad alta intensità energetica e di calcolo, combinando competenze nel settore energetico con l'ingegneria e la gestione operativa dei data center. La sua crescita internazionale è stata sostenuta da Azimut attraverso un'operazione da 40 milioni di euro nel 2023 e un club deal da 105 milioni di euro nel 2024.

Per ulteriori informazioni: www.alps.it

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