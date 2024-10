Appian al primo posto nel "Complex Internal Applications Use Case" del report Gartner® Critical Capabilities™ 2024

Appian nominata Leader nel report Magic Quadrant™ di Gartner® per "Enterprise Low-Code Application Platforms"

MILANO, 31 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi di essersi classificata al primo posto nel caso d'uso "applicazioni interne complesse" nel report Gartner Critical Capabilities for LCAP e come seconda per i casi d'uso "applicazioni rivolte all' esterno" e "applicazioni tattiche interne"1. Appian è anche stata nuovamente nominata Leader nel Magic Quadrant di Gartner per "Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP)".

Il report Gartner Critical Capabilities 2024 ha esaminato 13 fornitori di piattaforme low-code, con analisi tecniche approfondite e grafici dei casi d'uso, a complemento dell'analisi del Magic Quadrant. Questo report offre ai clienti una panoramica approfondita delle diverse piattaforme low-code, aiutandoli a trovare la soluzione migliore per le loro esigenze aziendali a seconda delle diverse categorie di casi d'uso.

Ogni fornitore è stato valutato in base a tre funzionalità critiche pesate su tre casi d'uso distinti: Appian ha ricevuto il punteggio più alto per il caso d'uso "applicazioni interne complesse", mentre si è classificata seconda nei casi d'uso "applicazioni rivolte all'esterno" e "applicazioni interne tattiche".

"Appian si concentra sull'orchestrazione dei processi aziendali per aiutare i nostri clienti a migliorare il loro modo di lavorare", ha commentato Malcolm Ross, SVP of Product Strategy di Appian. "Le nostre innovazioni nell'intelligenza artificiale e l'approccio integrato all'automazione dei processi distinguono Appian dagli altri fornitori low-code".

I report Gartner sono disponibili al seguente link: https://ap.pn/3NBuiXX

1 punteggi: 3.93, 3.71, e 3.96.

Gartner disclaimer

Gartner, Magic Quadrant per le piattaforme applicative low-code aziendali 16 ottobre 2024, Oleksandr Matvitskyy, Kyle Davis, Akash Jain

Gartner, Funzionalità critiche per le piattaforme applicative low-code aziendali 21 ottobre 2024, Akash Jain Et Al.

Gartner non promuove nessun fornitore, prodotto o servizio menzionato nelle proprie pubblicazioni di ricerca né consiglia agli utenti della tecnologia di selezionare unicamente i fornitori con la miglior valutazione o altro tipo di riconoscimento. Le pubblicazioni di ricerca Gartner si basano sulle opinioni dell'azienda per la ricerca di Gartner e non devono essere considerate dati di fatto. Gartner declina ogni responsabilità, espressa o implicita, sulla presente ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo specifico. GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner e Magic Quadrant è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono qui utilizzati con autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Appian

Appian è una società di software per l'orchestrazione dei processi aziendali. La Piattaforma Appian consente ai leader di progettare, automatizzare e ottimizzare processi importanti, dall'inizio alla fine. Grazie alla nostra piattaforma leader di settore e all'impegno per il successo dei clienti, Appian gode della fiducia delle principali organizzazioni per guidare un cambiamento trasformativo dei processi.

Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it. [Nasdaq: APPN]

Segui Appian Italia: LinkedIn, X (Twitter).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2537144/Appian_is_recognized_as_a_leader_in_Gartner_in_MQ_LCAP.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1948800/Appian_400px_Blank_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/appian-al-primo-posto-nel-complex-internal-applications-use-case-del-report-gartner-critical-capabilities-2024-302292719.html