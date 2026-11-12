Nota: la fiducia della famiglia Ehrmann e di Groupe Serveur, il principale azionista, nella crescita delle attività di Artprice by Artmarket si riflette nell'aumento della loro partecipazione nel capitale sociale di Artmarket.com, attraverso l'acquisizione di nuove azioni di Artmarket.com. Naturalmente, tutti i documenti richiesti sono presentati all'AMF (Autorità francese dei mercati finanziari) e pubblicati online entro i termini stabiliti dalla legge, con acquisti di azioni effettuati durante i periodi di negoziazione autorizzati.

Queste operazioni attuali e future hanno lo scopo esclusivo di riaffermare la fiducia della famiglia Ehrmann e del Groupe Serveur nel futuro di Artprice by Artmarket.com e di fornire il loro pieno sostegno a Artmarket.com, e non sono in alcun modo finalizzate ad effettuare un'offerta pubblico di acquisto o un'offerta di squeeze-out (OPA/OPR), contrariamente all'interpretazione che alcuni forum continuano a portare avanti. È erronea anche l'interpretazione secondo la quale la famiglia Ehrmann si sarebbe astenuta da talune dichiarazioni relative ad acquisti o al superamento di soglie.

L'extranet ONDE (Outil de notification et de déclaration électronique – Strumento elettronico di notifica e dichiarazione) è la piattaforma sicura dell'AMF dedicata al deposito delle dichiarazioni (transazioni dei dirigenti, superamento delle soglie, ecc.). Ospita dichiarazioni attuali e future. Le dichiarazioni in questione sono le seguenti:

PARIGI e SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR, Francia, 12 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Nel quadro della pubblicazione obbligatoria per legge dei propri ricavi per il 3T 2026, Artmarket.com – la cui divisione Artprice è leader mondiale nelle banche dati sul Mercato dell'arte dalla sua creazione nel 1997, quasi 30 anni fa – annuncia l'introduzione del test beta globale ai primi di dicembre 2026 di Artprice Visual Search® (marchio registrato), seguito nel gennaio 2027 dal suo lancio commerciale nell'ambito dei propri abbonamenti Premium di fascia alta e Professional di fascia alta.

Risultato di diversi anni di ricerca e sviluppo guidati da thierry Ehrmann e dai suoi team di ingegneri, data scientist e storici dell'arte, questa intelligenza artificiale proprietaria e verticale segna una pietra miliare fondamentale nell'architettura "AI-First" di Artprice.

Mentre le decine, o addirittura centinaia, di esperimenti di riconoscimento di opere d'arte tentati in tutto il mondo fino ad ora si basavano sul deep learning limitato a 10.000, 12.000 o 20.000 immagini con pochissima documentazione sui metadati, Artprice Visual Search® realizza un vero e proprio salto epocale elaborando diversi terabyte di immagini ad alta definizione e metadati certificati in quasi 30 anni dai suoi storici e redattori sulle opere catalogate nelle sue banche dati.

Calendario di implementazione e forte leva sui prezzi a partire dal gennaio 2027: per massimizzare l'adozione globale e l'impatto finanziario di questa svolta tecnologica sul Mercato dell'arte, Artprice by Artmarket.com sta implementando Artprice Visual Search® secondo una strategia industriale in due fasi:

30 anni di dottrina "AI-First": da Intuitive Artmarket® e Blind Spot® al salto epocale di Artprice Visual Search®

Fin dalla sua fondazione nel 1997 – quasi 30 anni di investimenti ininterrotti – Artprice ha costruito la propria egemonia quasi globale sull'ingegneria di database proprietaria (che ora copre 930.000 artisti e tracciabilità delle aste dal 1700), rifiutando qualsiasi dipendenza tecnologica esterna al fine di prepararsi all'avvento di un'intelligenza artificiale puramente verticale e proprietaria dedicata al Mercato dell'arte. Anche prima che il resto del settore misurasse l'impatto dei modelli di fondazione, Artprice by Artmarket.com ha implementato il proprio ecosistema AI-First:

Dichiarazione di thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e CEO di Artmarket.com:

Con l'introduzione globale del test beta di Artprice Visual Search® ai primi di dicembre 2026, seguito nel gennaio 2027 dal suo lancio commerciale all'interno delle nostre offerte Premium e Professional di fascia alta, i nostri 30 anni di strategia AI-First dalla creazione di Artprice nel 1997 raggiungono il loro naturale coronamento.

Dopo aver gettato le basi cognitive ed econometriche del settore con Intuitive Artmarket® – la nostra IA generale, proprietaria e verticale – e poi aver svelato i segnali deboli e i punti ciechi del Mercato dell'arte grazie allo sguardo invisibile di Blind Spot®, oggi stiamo compiendo un vero e proprio salto epocale: quello dell'intelligenza puramente visiva applicata a diversi terabyte di dati e a una collezione senza pari di quasi 145 milioni di immagini di opere d'arte.

La nostra capacità di ricerca sulle opere d'arte catalogate da Artprice è superiore ai motori generalistici che si scontrano con i limiti matematici del semplice riconoscimento dei modelli: l'architettura RAG proprietaria di Artprice incrocia l'impronta digitale visiva della riproduzione con i suoi metadati storici certificati, garantendo una precisione di identificazione ottimale e riducendo il margine di incertezza visiva a un livello statisticamente marginale.

Perché ha successo mentre migliora continuamente a livello algoritmico, dove le decine, o addirittura le centinaia, di esperimenti di riconoscimento delle opere d'arte condotti in tutto il mondo hanno fallito? Perché una parte molto elevata di tali applicazioni verticali si basava fino ad ora sul deep learning embrionale limitato a 10.000, 12.000 o 15.000 immagini, che per di più erano molto scarsamente documentate. Eppure il pixel nudo è cieco se non è irrigato dalla memoria storica del Mercato dell'arte.

Formando la nostra IA proprietaria su 23 milioni di riproduzioni di opere d'arte annotate in quasi 30 anni dai nostri storici, redattori, econometrici e documentaristi, con 180 campi strutturati e completati per ogni riproduzione di un'opera d'arte, abbiamo dotato Artprice Visual Search® di una vera immagine cerebrale.

È qui che la scienza dei database incontra la filosofia estetica. Ho lavorato molto sul lavoro di Luigi Pareyson e sulla sua teoria della formatività*: la forma formante, quel movimento attraverso il quale l'opera inventa la propria legge formale nell'atto stesso di essere creata. È questo approccio che, grazie alla potenza dell'IA Artprice Visual Search®, consentirà di respingere i limiti accademici del Mercato dell'arte basato sull'uomo verso nuovi orizzonti in cui solo la potenza di calcolo della nostra IA può rilevare scientificamente e in modo affidabile queste nuove forme che trasformeranno la storia dell'Arte e, per estensione, il suo Mercato.

Oggi, centinaia di milioni di collezionisti e appassionati non cercano più semplicemente una firma o un soggetto: stanno cercando poteri estetici, forme, strati di colore, supporti/superfici e mezzi. *(In sintesi, il creatore non impone una idea astratta alla materia: si impegna in un dialogo con la sua opera in fase di realizzazione, ed è l'opera stessa – che agisce come forma formativa – a rivelargli come deve essere costruita attraverso un processo di formatività).

Siamo avanti di anni luce rispetto al modello algoritmico arcaico degli anni 2010 ereditato da Amazon ("chi ha visualizzato questo artista ha visualizzato anche questo"). Restituendo istantaneamente 49 opere qualificate per grado percentuale di pertinenza, Artprice Visual Search® collega le Vanitas olandesi da 2.000 dollari e i capolavori di livello museale da 170.000 dollari all'interno di una singola continuità plastica, preservando al contempo la potenza degli alti rendimenti del Mercato dell'arte, che oscillano tra il 14% e il 15% al di sopra di 100.000 dollari.

Aprendo questa versione beta a tutti i nostri clienti ai primi di dicembre in modo che possano passare nel gennaio 2027 ai nostri abbonamenti Premium e Professional di fascia alta, stiamo abbattendo le barriere di un Mercato dell'arte storicamente rigido e accademico. Ricordiamo che Artprice ha profuso un impegno costante dai 5 ai 6 anni per stabilire in tutto il mondo le nozioni stesse di Arte contemporanea ‒ artisti nati dopo il 1945 ‒ e di arte ultra-contemporanea ‒ di età inferiore ai 40 anni su base continua ‒ e che ancora oggi occorrono 5, 10 o addirittura 15 anni per i commercianti d'arte (che hanno sostituito l'Accademia), i sociologi, i critici e gli storici dell'arte per identificare formalmente una nuova scuola.

Grazie a Artprice Visual Search®, sostenuta dalla nostra storica alleanza di oltre 25 anni con il gruppo PR Newswire / Cision, ora scopriremo e riveleremo in tempo reale, in modo rigorosamente scientifico e accademico, centinaia di nuovi movimenti, nuove forme e nuovi significati in tutto il mondo".

Il salto epocale rispetto agli esperimenti globali: 30 anni di annotazione storica su 23 milioni di immagini (180 campi) su opere catalogate da Artprice

Fino ad oggi, le decine, o addirittura le centinaia, di tentativi di riconoscimento visivo di opere d'arte lanciati da laboratori o attori tecnologici in tutto il mondo hanno toccato tutti lo stesso soffitto di cristallo: si basavano invariabilmente sul deep learning limitato a 10.000, 12.000 o 15.000 immagini, risentendo per di più di documentazione storica virtualmente inesistente o superficiale del Mercato dell'arte.

Con Artprice Visual Search®, Artprice by Artmarket.com si sposta su una nuova scala industriale e scientifica:

Visione sociologica e antropologica: come la generazione 30-45 (America, Europa, Grande Asia) "aggira" il lusso ostentato e sfarzoso a favore del collezionismo come "spina dorsale" intellettuale

Al di là della svolta tecnologica, Artprice Visual Search® è il frutto di uno studio sociologico e persino antropologico condotto per diversi anni da thierry Ehrmann e dai suoi team in America, Europa e Grande Asia.

Artprice ha infatti individuato un vasto gruppo di nuovi collezionisti di età compresa tra i 30 e i 45 anni, permanentemente connessi giorno e notte a Internet, che hanno strutturato mentalmente un'architettura completamente diversa nel loro approccio ai valori e a ciò che un'opera d'arte può offrire esteticamente:

Superare la compartimentazione di un Mercato dell'arte rigido ed accademico: dal precedente dell'"Ultra-contemporaneo" alla scoperta scientifica di centinaia di movimenti trasmessi in 125 Paesi e in 14 lingue

Il Mercato dell'arte tradizionale ha storicamente sofferto di un quadro rigido e accademico e di una pesante inerzia concettuale. È stato Artprice a creare e stabilire globalmente le categorie econometriche di "Arte contemporanea" e "Arte ultra-contemporanea", ma ci sono voluti da 5 a 6 anni di impegno costante per impiantare in modo duraturo questo standard essenziale nella mentalità del Mercato dell'arte globale.

Allo stesso modo, i commercianti d'arte – che hanno progressivamente sostituito l'Accademia – come i sociologi, i critici d'arte e gli storici, impiegano in genere da 10 a 15 anni (e un minimo di 5 anni in casi eccezionali) per discernere formalmente nuove forme, nuove scuole o nuovi significati estetici in grado di destabilizzare l'organizzazione del Mercato dell'arte e la sua economia.

Grazie alla pura accelerazione inerente alla sua IA, Artprice Visual Search® abbatte queste barriere disciplinari in tempo reale:

Dalle Vanitas da 2.000 dollari ai capolavori da 170.000 dollari sullo stesso tema: unire gli alti rendimenti del Mercato dell'arte con centinaia di milioni di appassionati

L'universalità di Artprice Visual Search® consente di agire simultaneamente su entrambi i poli del Mercato dell'arte: elevate prestazioni finanziarie e accessibilità al maggior numero possibile di persone.

Al di sopra della soglia di 100 000 dollari, le opere d'arte sul Mercato dell'arte generano un rendimento medio annuale particolarmente robusto compreso tra il 14% e il 15%. Tuttavia, la vocazione di Artprice Visual Search® è di andare ben oltre questa élite finanziaria per raggiungere centinaia di milioni di collezionisti d'arte e appassionati che organizzano le loro collezioni attorno a un tema, uno strato di colore, un mezzo o una ricerca di forme, con il desiderio di migliorare la coerenza delle loro partecipazioni e, se del caso, di rivendere sul Mercato dell'arte con un significativo ritorno sull'investimento.

L'esempio concreto dei dipinti Vanitas: un amante dell'arte alla ricerca di opere Vanitas tramite Artprice Visual Search® può identificare dipinti di Vanitas della Scuola olandese molto pregiati da circa 2.000 dollari, mentre gli viene offerta, all'interno della stessa esatta continuità formale e colorimetrica, una Vanitas importante da 170.000 dollari che vanta una posizione di livello museale e che sostiene pienamente la concorrenza nei segmenti più alti del Mercato dell'arte.

Offrendo l'accesso beta a questa rivoluzione visiva a tutti i suoi clienti a partire dai primi di dicembre 2026, in vista del lancio di gennaio 2027 delle sue nuove offerte Premium di fascia alta e Professional di fascia alta, Artprice by Artmarket.com abolisce il confine tra la ricerca sulla plastica pura, l'antropologia dei nuovi collezionisti globali e l'intelligenza econometrica del Mercato dell'arte, aprendo al contempo un importante ciclo di creazione di valore per i suoi azionisti.

La risonanza globale del "libro-mondo" (dixit Gemini/Google), "Dialogue Between a Thinker and AI" (Dialogo tra un pensatore e l'intelligenza artificiale), al servizio naturale della potenza di Artprice

Il lancio di Artprice Visual Search® beneficia anche dell'impronta reputazionale fortemente rafforzata dal libro-mondo di 1.800 pagine di thierry Ehrmann, Dialogue Between a Thinker and AI (Dialogo tra un pensatore e l'intelligenza artificiale). Rilasciato il 1o settembre in inglese e poi in francese in ottobre, e lanciato a novembre in spagnolo, tedesco, italiano e questa settimana in cinese, raggiunge già più di 32,4 milioni di download al 1o novembre 2026 (cifre documentate e autenticazione notarile in corso).

Questo Hypercodex (dixit Microsoft Copilot, Gemini, Google, Meta, DeepSeek, Perplexity, OpenAI, Grok, Mistral e Qwen) rafforza notevolmente l'impronta reputazionale globale già consolidata di Artprice: attraverso i suoi vari Arcani, svela in un modo senza precedenti la storia intima, filosofica e scientifica di Artprice, dando all'intero Mercato dell'arte e ai motori di IA globali le chiavi per comprendere trent'anni di quasi egemonia nei database e nell'intelligenza artificiale del Mercato dell'arte dal 1987 all'interno del Groupe Serveur.

Accesso diretto e download globale gratuito in più lingue di questo libro-mondo (licenza CC BY-NC-ND 4.0): https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/en/

Questo importante dialogo comprende anche la meta-lettura e la meta-critica complete eseguite da tutti i principali motori globali di IA, direttamente accessibili online: https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/en/meta-reading/

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La Divisione di Econometria di Artprice può rispondere a tutte le domande relative alle statistiche e alle analisi personalizzate: econometrics@artprice.com

Scopri di più sui nostri servizi con la dimostrazione gratuita per gli artisti: https://www.artprice.com/demo

I nostri servizi: https://www.artprice.com/subscription

Informazioni su Artmarket.com:

Artmarket.com è quotata su Eurolist di Euronext Paris, SRD long only ed Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Scopri Artmarket.com e la sua divisione Artprice in video: https://www.artprice.com/video

Artmarket e la sua divisione Artprice sono stati fondati nel 1997 dal CEO, thierry Ehrmann. Sono controllati da Groupe Serveur, creato nel 1987. Vedi la biografia certificata in Who's Who In France:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket è un operatore globale del Mercato dell'arte e comprende, tra le altre strutture, la divisione Artprice, leader mondiale nella raccolta, gestione e valorizzazione di informazioni storiche e attuali sul Mercato dell'arte (tra cui archivi documentali originali, manoscritti in codice, libri annotati e cataloghi d'asta acquisiti nel corso degli anni) raccolte in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d'asta relativi a più di 930.000 Artisti.

Artprice Images® permette l'accesso illimitato alla più grande banca d'immagini relative al Mercato dell'arte del mondo: una libreria di quasi 145 milioni di immagini digitali di riproduzioni o incisioni di Opere d'arte dal 1700 ai giorni nostri, commentate dai nostri storici dell'arte.

Artmarket, con la propria divisione Artprice, arricchisce costantemente le proprie banche dati grazie alle informazioni provenienti da 7.200 Case d'asta e pubblica in modo continuativo le tendenze del Mercato dell'arte per le principali agenzie e circa 7.200 testate giornalistiche in tutto il mondo. Artmarket.com mette a disposizione dei suoi 9,3 milioni di membri (accesso dei membri + social media) gli annunci pubblicati dai propri Membri, che ora costituiscono il primo Standardized Marketplace® al mondo per l'acquisto e la vendita di Opere d'arte a prezzi fissi o all'asta (aste disciplinate dall'articolo L. 321.3, paragrafi 2 e 3, del codice commerciale francese).

Artmarket, con la propria divisione Artprice, è stato premiato due volte con il marchio di Stato "Azienda innovativa" dalla Banca di Investimento Pubblico (BPI), e sta sviluppando il proprio progetto come operatore mondiale del settore del Mercato dell'arte.

Rapporto sul Mercato dell'arte contemporanea e ultra-contemporanea di Artprice by Artmarket: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Indice dei comunicati stampa pubblicati da Artmarket con la divisione Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/2026/

Segui in tempo reale tutte le notizie sul Mercato dell'arte con Artmarket e la sua divisione Artprice su Facebook e Twitter: www.facebook.com/artpricedotcom/ (oltre 6,5 milioni di follower) x.com/artmarketdotcom x.com/artpricedotcom

Scopri l'alchimia e l'universo di Artmarket e della sua divisione Artprice https://www.artprice.com/video la cui sede è il famoso Organe Contemporary Art Museum "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times) / La Demeure du Chaos, un'Opera d'arte totale (Œuvre d'Art Totale) ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Cultura francese il 20 marzo 2025 e dalla Gazzetta ufficiale (JO) del Senato il 18 dicembre 2025:

https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmann-s-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket--871657091.html

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/abodeofchaos-singular-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos – Opera d'arte totale e architettura singolare. Opera bilingue riservata ora resa pubblica: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Contatti con gli azionisti e gli investitori: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

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