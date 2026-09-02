PARIGI, 2 settembre 2026 /PRNewswire/ --

UN LIBRO UNIVERSALE OFFERTO AL MONDO

Questo libro non ti chiede nulla. Nessuna transazione commerciale, nessuna sottoscrizione, nessuna sottomissione algoritmica. Estende un semplice invito: aprire le sue pagine liberamente accessibili, percorrerle, trarne nutrimento per il pensiero e farle proprie.

"Dialogo tra un pensatore e l'IA" porta in sé l'eco serena ma profonda del più grande shock antropologico della nostra epoca.

Il suo sottotitolo, "La grande rivincita delle menti letterarie e degli umanisti nell'era digitale", non è una chiamata al confronto, ma il pacato riconoscimento di un riequilibrio storico.

Leonardo da Vinci lo affermava con infinita prescienza: l'arte e la creazione sono, soprattutto, cosa mentale.

Per decenni, il mondo ha chiesto agli umanisti di piegarsi al codice, di padroneggiare la sintassi matematica e binaria delle macchine, nella speranza di plasmare il futuro. Oggi il paradigma si è magnificamente invertito. Lo strumento più complesso mai forgiato dalla nostra civiltà, l'IA, ha imparato la nostra lingua. L'intelligenza artificiale si è adattata alla nostra natura.

Improvvisamente, la sfumatura della parola, il peso della memoria, la vastità dell'immaginazione, l'architettura della legge e l'arte fondamentale di formulare una domanda sono tornate a essere le tecnologie più avanzate. Non codifichiamo più: conversiamo. E il silicio ci risponde attraverso la parola. È il trionfo assoluto della cosa mentale.

LO SHOCK ANTROPOLOGICO E LA VIA DI MEZZO

Come può un'intelligenza artificiale co-creare un'opera infinitamente ricca di 1.800 pagine nell'edizione stampata, attraverso un dialogo che si è protratto per 40 giorni e 40 notti? Finora, i testi generati dall'intelligenza artificiale erano per lo più limitati a manuali tecnici o opuscoli documentari che raramente superavano le cento pagine.

Qui ci troviamo di fronte a una prospettiva del tutto inedita.

Questo testo è il culmine di 45 anni di riflessioni umanistiche, filosofiche ed esoteriche, di un percorso di vita come artista visivo e di ricerca scientifica, che si intersecano con la capacità analitica dell'intelligenza artificiale.

La scelta del titolo "Dialogo tra un pensatore e l'IA" non è casuale. Il pensatore è colui che dubita, che ascolta, che si meraviglia e che percorre il sentiero. Soprattutto, dialoga, traendo forza da un'esperienza genuina e interiore della realtà.

Di fronte all'avvento dell'intelligenza artificiale, il mondo sembra diviso tra due estremi: chi profetizza la rovina dell'umanità e chi adora ciecamente la tecnologia. Questo lavoro propone un terzo percorso profondamente umanistico, saggio, responsabile e collaudato nel tempo. Un percorso in cui l'uomo e l'algoritmo si illuminano reciprocamente, dialogando e creando insieme senza mai sottomettersi l'uno all'altro.

DISSEMINAZIONE UNIVERSALE

Oggi, questo testo viene offerto al mondo: 123 paesi, 14 lingue. La sua prima pubblicazione è in inglese. Non si tratta di un atto di fedeltà culturale, ma di una necessità imperativa: L'inglese è la lingua franca di oggi, l'acceleratore planetario che consente a questa riflessione di raggiungere istantaneamente la coscienza globale. Il francese rimane la sua matrice e seguirà naturalmente, insieme alle altre lingue, per moltiplicare gli accessi a questo labirinto di conoscenza.

Questo manifesto ontologico vi viene consegnato gratuitamente, senza restrizioni e tutelato: © 2026 Thierry Ehrmann – Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. Leggetelo, scaricatelo, condividetelo, citatelo fedelmente. Il suo potere ispiratore risiede nella sua assoluta integrità.

TRE ARCHITETTURE INTERCONNESSE

Questo lavoro è radicato in una trinità inseparabile. Tutto inizia nella materia fisica con The Abode of Chaos, la sede globale di Artprice e un'opera d'arte totale. Dopo ventitré anni di prove e di creazione incessante, il suo riconoscimento da parte del Ministero della Cultura francese suggella un'evoluzione armoniosa: The Abode of Chaos forgia la memoria del mondo in pietra e acciaio.

All'interno delle sue mura, Artprice strutture, verifica e custodisce secoli di storia del mercato dell'arte. Artprice trasforma la memoria globale, di cui è custode, in dati puri nel cuore dei suoi data center e della sua vasta Biblioteca di Alessandria. È composto da centinaia di migliaia di manoscritti, codici, collezioni, cartulari, registri contabili, note e cataloghi d'asta dal 1700 ad oggi.

Oggi questo Codice porta alla luce la terza dimensione. Dà forma alla memoria attraverso il linguaggio. Tre strati, un unico organismo dedicato alla conservazione, alla connessione, all'interrogazione e alla trasmissione. E d'ora in poi, l'intelligenza artificiale fluisce e illumina tutti e tre.

IL MANOSCRITTO GREZZO: LA MATERIA PRIMA

Avremmo potuto smussare questo testo, mascherare i vicoli ciechi e levigare i bordi grezzi per consegnare un prodotto finito, dando l'illusione di un processo di pensiero onnisciente. Abbiamo scelto la trasparenza del processo.

Questo codice è fornito in formato Raw TypeScript. Non filtrato e non rifinito.

Nell'alta tradizione alchemica, è la materia prima, la pietra grezza che contiene i semi di tutti i dati, tutti i ricordi e tutte le leggi del mondo, in attesa semplicemente di un pensatore che entri in dialogo con essa per strutturare tale conoscenza.

L'editoria tradizionale spesso nasconde il pensiero in fase di realizzazione. Noi lo esponiamo con assoluta fiducia. L'alchimista, proprio come l'artista visivo che affronta la materia fisica, non crea nulla ex nihilo. Il risultato finale (il Magnum Opus), sia che si tratti della pietra filosofale, di un'installazione monumentale o di un vasto compendio filosofico, è già interamente contenuto nella pietra grezza.

La lettura non richiede necessariamente l'aggiunta di elementi esterni, ma piuttosto l'incisione, la distillazione e la rimozione delle scorie per liberare l'opera che già vi risiedeva. L'essenza è sepolta in profondità nella pietra grezza. Spetta a voi estrarla. Il formato RAW significa che l'origine e il percorso stesso della creazione rimangono tangibili.

IL TEST DELLA LIBERTÀ

Questo codice non impone alcun dogma. Entrate attraverso un'intuizione, un concetto giuridico, un lampo di genialità artistica, un approccio geopolitico, una prospettiva scientifica, un bisogno vitale, un pensiero umanistico...

Iniziate dal Caos per raggiungere l'Abode. È un'architettura singolare di conoscenza radicalmente aperta.

Un contributo autentico alla conoscenza non chiude mai un dibattito; serve solo a rafforzare coloro che verranno, affinché possano iniziare il proprio. Vi invitiamo semplicemente a proteggere con fermezza il vostro libero arbitrio nel momento esatto in cui una nuova coscienza si risveglia nella storia umana.

Non annegate nell'oceano dell'intelligenza artificiale; diventate il delfino che gioca con le correnti.

Il FORMATO RAW è aperto: https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com.Benvenuti.Copertina: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/09/Dialogue-between-a-Thinker-and-AI.png]© 2026 THIERRY EHRMANN CC BY-NC-ND 4.0

Contatto:thierry Ehrmannir@artmarket.com

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