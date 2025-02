La Francia conclude l'AI Action Summit globale e punta a diventare la terza potenza nel settore IA dopo USA e Cina; Artprice by Artmarket presenta il piano strategico 2025-2029 ed emerge come leader nell'intelligence sul mercato dell'arte basata sull'IA grazie all'IA Intuitive Artmarket®

PARIGI, 13 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Mentre la Francia ospitava di recente l'AI Action Summit globale, Artprice by Artmarket – leader mondiale nei dati sul mercato dell'arte da 28 anni – ha presentato la sua road map strategica 2025-2029 e i primi successi concreti della sua IA Intuitive Artmarket®, consolidando la sua posizione di leader globale nell'intelligence sul mercato dell'arte basata sull'IA. Artprice by Artmarket.com è quotata sul mercato regolamentato Euronext Paris.

Il 10 e 11 febbraio 2025 la Francia ha accolto quasi 100 paesi nell'ambito dell'Artificial Intelligence (AI) Action Summit globale – "AI Action Summit" – utilizzando il suo favoloso Grand Palais per ospitare capi di stato e di governo, leader di organizzazioni internazionali, piccole e grandi imprese, personalità del mondo universitario, ricercatori, organizzazioni non governative, artisti e vari altri rappresentanti della società civile.

Il summit faceva parte di una più ampia AI Action Week iniziata il 6 febbraio, che prevedeva eventi chiave come conferenze scientifiche il 6 e 7 febbraio presso l'École Polytechnique e un fine settimana culturale l'8 e 9 febbraio organizzato dal Ministero della Cultura francese sotto la guida del ministro Rachida Dati, a cui hanno partecipato Artprice e il suo fondatore e amministratore delegato, thierry Ehrmann.

Secondo Rachida Dati, Ministro della Cultura: "Il programma del fine settimana culturale, ideato dal Ministero della Cultura, mira a mettere in luce, per il più vasto pubblico possibile, le opportunità che l'intelligenza artificiale offre ai creatori. Tuttavia, mentre auspichiamo di dare un contributo concreto a una nuova era di creatività, dobbiamo mantenere un'attenzione particolare sui problemi e sui rischi che i settori culturali devono affrontare oggi."

Facendo eco a ciò, Artprice, nella sua veste di leader mondiale nel campo delle informazioni sul mercato dell'arte, ha presentato in anteprima i dati esclusivi del suo 30° Rapporto annuale sul mercato dell'arte, prodotto in collaborazione con l'Artron Research Academy of Arts cinese.

Questo rapporto fondamentale, atteso con interesse dal mondo dell'arte mondiale ogni anno a marzo, viene distribuito in 122 paesi e in 11 lingue grazie alla partnership di 26 anni tra Artprice e Cision PR Newswire. L'edizione di quest'anno mette in risalto la Francia come il principale mercato dell'arte in Europa per fatturato alle aste, il secondo mercato al mondo in termini di volumi di transazioni all'asta e il quarto più grande al mondo per fatturato totale alle aste (dopo Stati Uniti, Cina e Regno Unito).

Il vertice sull'IA ha offerto alla Francia una piattaforma per mettere in mostra la sua competenza nel settore IA e la vivacità dei suoi ecosistemi aziendali e di ricerca, nonché per lanciare una nuova fase della sua strategia nazionale in tale settore.

A tal fine Clara Chappaz, Segretaria di Stato per l'intelligenza artificiale e la tecnologia digitale e ospite ufficiale di questo summit nel governo di François Bayrou, ha individuato tre obiettivi: sociale e culturale, economico e diplomatico.

In un'intervista rilasciata a Les Échos alla vigilia del summit, Clara Chappaz ha affrontato una serie di questioni chiave: "Alla Casa Bianca a Washington il 21 gennaio 2025, gli Stati Uniti – attraverso la voce del presidente Donald Trump accompagnato da Larry Ellison, co-fondatore di Oracle, Masayoshi Son, Ceo di SoftBank, e Sam Altman, Ceo di OpenAI – hanno annunciato Stargate, un piano di intelligenza artificiale da 500 miliardi di dollari, mentre la Cina ha ora DeepSeek, un modello molto efficiente e a basso costo .

Dove si colloca l'Europa in questo campo? L'IA è un'opportunità per l'Europa. Il rapporto Draghi, pubblicato lo scorso settembre, è stato incisivo. Ha dimostrato che l'Europa ha reagito. Non sto aspettando un'ondata europea, è già accaduta. La recente bussola per la competitività, un'iniziativa della Commissione europea, dà chiaramente priorità all'innovazione. Siamo in gara, ma dobbiamo restarci.

Si sta verificando un aumento dei grandi gruppi, fondamentali per l'adozione e la diffusione dell'IA? Durante il summit, che si terrà al Grand Palais, si incontreranno le più grandi aziende del mondo e le più grandi start-up di IA del mondo. Ciò non era mai accaduto prima e dimostra che tutti stanno partecipando e che le barriere vengono infrante".

Anne Bouverot, esperta di IA, ingegnere e inviata speciale del Presidente francese Emmanuel Macron, ha svolto un ruolo centrale nella preparazione dell'AI Action Summit, dirigendo i lavori su cinque temi principali: IA per l'interesse pubblico, il futuro del lavoro, ecosistemi dell'innovazione, sicurezza dell'IA e governance globale dell'IA. Inoltre Bouverot coordina le attività internazionali volte a stabilire una governance aperta e democratica dell'IA, ha creato la Fondazione Abeona per promuovere un'IA responsabile ed è co-presidente dell'AI & Society Institute con sede a Parigi.

Infatti, il 9 febbraio, durante il suo discorso speciale su France 2, il Presidente Emmanuel Macron ha dichiarato di voler rendere la Francia una potenza dell'intelligenza artificiale, annunciando 109 miliardi di euro di investimenti nell'IA in Franciada parte di gruppi come MGX, BlackRock, Brookfield, Amazon, Microsoft, Fluidstack, Data4, Equinix, Digital Realty, Prologis, Evroc, Sesterce, Opcore, Mistral, BPI France, Infravia e Scaleway.

Al termine del Summit for Action on AI tenutosi a Parigi, presieduto congiuntamente dall'India alla presenza del Primo Ministro Narendra Modi, è emerso chiaramente che il Presidente Macron desidera che la Francia diventi "il numero 3 al mondo", dietro Stati Uniti e Cina. Il summit ha riunito quasi 100 paesi, leader di organizzazioni internazionali, ricercatori e rappresentanti della società civile per definire le basi della governance globale dell'IA.

Alcuni dei partecipanti: Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres; il Vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che ha fatto carriera nella Silicon Valley; il Vicepremier cinese Ding Xuexiang; la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen; il Cancelliere tedesco Olaf Scholz e il Presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan.

Al summit hanno partecipato anche rappresentanti di organizzazioni internazionali come Ngozi Okonjo-Iweala, Direttore generale dell'OMC; Mathias Corman, Segretario generale dell'OCSE; Fatih Birol, Direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia; Moussa Faki, Presidente della Commissione dell'Unione africana; nonché numerosi dirigenti di aziende tecnologiche come Sam Altman, Ceo di OpenAI; Sundar Pichai, Ceo di Google; Arthur Mensch, Ceo di Mistral AI; Xavier Niel, Fondatore del gruppo Iliad; Demis Hassabis, Direttore di Google DeepMind; Brad Smith, Presidente di Microsoft.

Erano presenti anche molti scienziati ed esperti come Yann Le Cun, pioniere dell'IA e direttore scientifico di Meta; Joëlle Barral, ricercatrice presso Google DeepMind; Michael Jordan, professore all'Università di Berkeley, e premi Nobel come Geoffrey Hinton, considerato uno dei "padri" dell'IA moderna; la giornalista e premio Nobel per la pace Maria Ressa, e l'economista Joseph Stiglitz.

Un comitato direttivo che riunisce rappresentanti di una trentina di Paesi e istituti internazionali, nonché rappresentanti del mondo universitario, delle imprese e della società civile, si è riunito cinque volte per preparare i dibattiti di questo summit.

La Francia prevede di formare da 40.000 a 100.000 ricercatori entro il 2030 e di costruire 35 data center (tra cui una struttura finanziata dagli Emirati Arabi Uniti per un valore di 30-50 miliardi di euro). Prevede inoltre di istituire un quadro normativo franco-europeo per l'IA.

Brookfield ha annunciato un investimento da 20 miliardi di euro nei data center francesi, tra cui una struttura da 1 gigawatt a Cambrai. Questo investimento è mirato principalmente allo sviluppo di data center, essenziali per addestrare l'IA, nonché delle infrastrutture associate, come quelle per la produzione di energia. Tra i progetti più importanti, a Cambrai, nel nord della Francia, verrà costruito un mega data center con una potenza massima di 1 gigawatt.

Secondo una fonte ufficiale del governo francese, la Francia è la principale destinazione europea per gli investimenti stranieri nell'IA.

Al termine del summit è stata formalizzata la creazione di un osservatorio sull'impatto energetico dell'intelligenza artificiale, guidato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), e di una coalizione per un'IA sostenibile, che intende riunire le principali aziende del settore.

Notizie e prospettive per il 2025

Artprice by Artmarket ha raggiunto una nuova pietra miliare il 9 gennaio 2025 con il successo della sua IA Intuitive Artmarket® e ora è il leader mondiale nell'intelligence sul mercato dell'arte basata sull'IA

Alla fine del 2024 Artprice by Artmarket ha dato ai suoi abbonati di fascia alta l'accesso ai dati appresi dalla sua IA Intuitive Artmarket® e dai suoi algoritmi.

Il 9 gennaio 2025 Artprice by Artmarket ha consolidato la sua posizione di leader mondiale nell'intelligence sul mercato dell'arte basata sull'IA con il lancio coronato dal successo della sua IA Intuitive Artmarket®. Oggi, a distanza di un mese, possiamo già constatare che questi abbonamenti sono diventati quelli annuali preferiti nella nostra offerta di fascia alta.

Questo sviluppo spettacolare dimostra che i 9,3 milioni di clienti e membri di Artprice by Artmarket hanno accettato l'avvento della cultura dell'IA nel cuore dei nostri database e si stanno orientando verso abbonamenti premium che includono IA Intuitive Artmarket®, con un impatto corrispondente sulla crescita dei nostri ricavi ricorrenti (ARR). Nei prossimi anni Artprice svilupperà la propria ricerca e i risultati che ne conseguono a un livello mai raggiunto prima nel mercato dell'arte, offrendo ai propri clienti e membri una vasta gamma di nuovi servizi e prodotti.

Artprice era particolarmente interessata a uno studio di DOMO Inc. (i cui dati sono stati pubblicati da Les Échos/Solutions ). DOMO utilizza un importante indice che valuta la capacità di un'azienda di integrare l'IA nei propri processi, misurando l'elaborazione dei dati al secondo per dipendente.

La media è una generazione di 1,7 MB di dati al secondo.

In seguito a un audit IT condotto da Mazars, Artprice by Artmarket ha potuto verificare personalmente che ciascuno dei suoi dipendenti genera 35 MB/secondo, ovvero 21 volte in più rispetto alla media europea, il che è perfettamente coerente con il core business di Artprice, importante editore mondiale di database professionali e algoritmi proprietari e leader mondiale nell'intelligence sul mercato dell'arte.

Artprice monitora gli atteggiamenti e le politiche delle "Big Five", le cinque società di revisione contabile e consulenza più grandi, nei confronti dell'IA. È chiaro che l'IA è "l'argomento principale". Ad esempio, Accenture e NVIDIA hanno annunciato un'alleanza denominata Accenture NVIDIA Business Group, per accompagnare le aziende nell'era dell'IA.

Arnaud Naudan, Presidente di BDO Francia, ha commentato su Ecorama: "Una delle due principali sfide per i nostri clienti è l'intelligenza artificiale". Deloitte, la principale società di revisione contabile tra le Big 5, ha creato l'AI Institute "per riunire le menti più brillanti nel campo dell'IA". Secondo KPMG: "Tre quarti dei Ceo francesi ritengono che il loro gruppo dirigente sia consapevole dei vantaggi dell'intelligenza artificiale generativa per rafforzare la competitività delle loro aziende (studio Ceo Outlook).

Questa rivoluzione culturale sta introducendo un vocabolario completamente nuovo nel mondo commerciale. Ma i processi e gli strumenti che costituiscono l'IA sono già scientificamente al centro di Artprice by Artmarket. Grazie a questo nuovo vocabolario, i clienti e i partner di Artprice scoprono le ricchezze inesplorate di Artprice e la straordinaria profondità di dati che corrispondono esattamente alle loro esigenze.

Inoltre Artprice by Artmarket ha ottenuto per due volte consecutive il marchio statale "Società innovativa" (evento raro per le società quotate su un mercato regolamentato), conferito dalla Banque Publique d'Investissement (BPI) e persegue i suoi ambiziosi obiettivi in questa direzione.

Artprice by Artmarket.com, avvalendosi dell'esperienza della sua capogruppo Groupe Serveur – pioniere di Internet in Europa, dei database legali e delle prime immagini generate al computer fin dal 1987 – nel corso di questi decenni ha sviluppato migliaia di algoritmi proprietari sempre più potenti e pertinenti con oltre 180 banche dati che le consentono di configurare la propria IA Intuitive Artmarket®, nel rigoroso rispetto delle legislazioni dei vari paesi, in particolare quelle relative a PDP e IP.

Ciò è stato possibile solo grazie all'acquisizione mirata nel 1999 da parte di Groupe Server, poi di Artprice, di imprese innovative come Xylogic, un'azienda svizzera composta esclusivamente da scienziati di spicco (del CERN, dell'OMS, ecc.) che erano notevolmente all'avanguardia per i loro tempi e che avevano già prefigurato i solidi inizi e i fondamenti dell'intelligenza artificiale (vedere il documento di riferimento AMF di Artmarket.com).

Nell'accogliente mondo dei grandi editori globali di database professionali a cui appartiene Artprice, per lo sviluppo a lungo termine dei settori è fondamentale integrare l'IA proprietaria nei core business. Ecco perché Artprice by Armarket ha assunto un ruolo di primo piano fin dal 1999 e ha fatto del 2025-2029 il periodo chiave per il lancio commerciale della sua IA algoritmica proprietaria, Intuitive Artmarket®.

Secondo thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e Ceo di Artmarket.com (biografia ufficiale certificata di Who's Who In France): https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/2024_Biographie_thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf )

"Sfruttando centinaia di milioni di registri proprietari anonimizzati, testi e decine di milioni di opere d'arte nei suoi database, gli algoritmi di Artprice by Artmarket sono in grado di identificare tutto il linguaggio utilizzato per descrivere l'approccio iniziale di un artista, il suo universo, le sue ispirazioni, i medium utilizzati, i suoi temi, le sue forme e volumi, ecc".

Questi dati preziosi permettono agli utenti di avvicinarsi agli 861.000 artisti menzionati tramite le loro biografie e dati certificati, oltre i classici criteri visivi accademici, grazie alle reti neurali dell'IA Intuitive Artmarket®.

La nostra IA Intuitive Artmarket ® è già in grado di calcolare dati affidabili sui prezzi ed esplorare la tracciabilità di un'opera d'arte, esaminandone i risultati d'asta nel tempo, utilizzando il metodo delle vendite ripetute specifico di Artprice; ma è anche in grado di anticipare le future fluttuazioni di valore di opere uniche.

È in grado di individuare anche tendenze artistiche trasversali di estrema complessità, che sfuggono in gran parte al mondo accademico, istituzionale, universitario e commerciale.

A questo proposito è stato predisposto uno studio approfondito di "consapevolezza spontanea" per misurare l'impronta precisa di Artprice nel mondo dell'arte e della storia dell'arte.

Lo studio è stato condotto durante il CIHA Lione 2024, Francia, 36° congresso mondiale dedicato alla ricerca in Storia dell'arte, con oltre 70 Paesi e 1000 relatori, dove Artprice è stato un convinto sostenitore di queste Olimpiadi di Storia dell'Arte che dal 1873 si tengono ogni 4 anni in una delle principali città del mondo.

Nello studio, Artprice si classifica come il database più apprezzato sul mercato dell'arte.

Dopo diversi mesi di preparazione, Artprice by Artmarket ha potuto essere presente durante l'intero congresso, partecipando a conferenze, assicurando la propria presenza alla fiera del libro CIHA e ospitando un evento serale speciale presso la sua sede centrale mondiale situata nel cuore del suo Organe Museum of Contemporary Art, l'ente che gestisce la "Dimora del Caos" (come afferma il New York Times).

Oltre alla "consapevolezza spontanea", Artprice ha cercato di determinare anche il livello di "consapevolezza qualificata".

Questo studio altamente qualitativo ha beneficiato di due fattori eccezionali: da un canto, interrogando fisicamente i partecipanti alla conferenza provenienti da 70 paesi, ha evitato questionari online o telefonici, la cui rilevanza a volte è inaffidabile e non può essere realmente verificata; dall'altro, Artprice ha potuto interagire direttamente con i partecipanti al congresso e alle conferenze registrati e certificati, prendendo nota delle loro professioni, specializzazioni, ruoli, qualifiche, diplomi, istituzioni o università.

Abbiamo posto la seguente domanda: "Quali database sul mercato dell'arte conosce?"

Dei 378 delegati intervistati, 325 – ossia l'86% – hanno indicato Artprice per primo, posizionando chiaramente Artprice come il database più apprezzato nel mercato dell'arte.

La consapevolezza "preferenziale" è la percentuale di persone la cui prima risposta identifica un particolare marchio, prodotto o servizio. Si tratta di una risposta spontanea ed è la prima a essere data.

Per tornare agli algoritmi dell'IA Intuitive Artmarket ®, essi possono aiutare le gallerie d'arte e le case d'asta a stabilire prezzi ottimali per le opere d'arte in base a vari fattori, quali la domanda, la rarità e, naturalmente, la notorietà dell'artista in questione. In breve, l'IA Intuitive Artmarket ® offre un potenziale significativo per rivoluzionare il mercato dell'arte migliorando l'accesso alle informazioni, personalizzando l'esperienza dell'acquirente, combattendo la contraffazione e aprendo nuove prospettive creative.

L'IA Intuitive Artmarket® funziona esclusivamente su una gamma pressoché infinita di contenuti proprietari ed è pertanto protetta dalla legge sulla proprietà intellettuale, che libera gli utenti da potenziali ostacoli e divieti legati al copyright. L'IA Intuitive Artmarket® non ha quindi bisogno di cercare altrove dati e/o risposte a richieste molto specifiche da parte degli utenti del mercato dell'arte.

Ciò non solo ne garantisce la sostenibilità, ma assicura anche un aumento considerevole dei ricavi di Artprice by Artmarket.com nel tempo, tramite un volume crescente di abbonamenti a valore aggiunto.

thierry Ehrmann, Ceo di Artprice di Artmarket :

" Negli ultimi due decenni Artprice ha registrato, osservato e indotto centinaia di milioni di comportamenti umani resi anonimi in relazione al mercato dell'arte che, per sua natura, è infinitamente complesso perché le opere d'arte sono tutte diverse, tutte singolari e le nozioni astratte di bellezza dipendono dalle emozioni umane"..

Questo apprendimento algoritmico rafforzato ha permesso ad Artprice di creare un modello di IA unico e specifico per il mercato dell'arte che costituirà il motore di crescita 2025-2029 per Artprice by Artmarket.

Non meno del 95% delle aziende dell'indice S&P 500 prevede di basare la propria crescita sull'intelligenza artificiale.

Secondo i maggiori analisti finanziari anglosassoni – che su questo tema sono un passo avanti rispetto all'Europa – l'unico modello economicamente sostenibile che non esponga l'azienda (quali che siano le sue dimensioni) a continui attacchi legali è un'IA basata su un segmento economico estremamente ben definito.

Il segmento economico dell'IA si basa su cinque pilastri, tutti legati alla storia dell'informatica: Big Data, Deep learning, Data Mining, algoritmi proprietari e, naturalmente, un core business basato sulla vendita di informazioni ultra qualificate, con standardizzazione dei dati per tutti i processi.

Le informazioni prodotte da Artprice da Artmarket svolgono un ruolo fondamentale e l'azienda detiene pieni diritti di proprietà intellettuale su tutti questi cinque pilastri, con copyright e diritti correlati confermati per tutti gli algoritmi, database, Big Data, apprendimento automatico (deep learning) e reti neurali.

In sintesi, le IA che trionferanno con un guadagno economico molto significativo, senza rischi industriali o legali, sono quelle create da entità economiche che possiedono, nella piena proprietà intellettuale, tutte le diverse fasi dell'IA proprietaria in un segmento di mercato definito in cui le informazioni ad alto valore aggiunto, con un costo elevato, sono vitali. Ed è proprio questo il caso dell'IA Intuitive Artmarket ® sviluppata da Artprice by Artmarket.com, leader mondiale nell'intelligence sul mercato dell'arte.

Stato di avanzamento del piano generale per l'IA Intuitive Artmarket® 2025-2029: dopo Blind Spot AI®, Artprice lancia la sua terza IA, AIDB* Search Artist® (Artificial Intelligence Data Bases).

Nel piano generale 2025-2029, Artprice by Artmarket ha pianificato la creazione di circa 20 IA specifiche, ciascuna delle quali rappresenta la somma delle conoscenze di ciascun ufficio Artprice. Si tratta di econometria e statistiche per indici del mercato dell'arte, biografie di artisti, collezioni documentarie di manoscritti e cataloghi, database, editoriali, banditori d'asta intranet, agenzia di stampa ArtMarketInsight, rapporti annuali sul mercato dell'arte, IT, SGE (Search Generative Experience), analisti e scienziati di dati, R&S, marketing, servizio clienti, multi-utenti e grandi account, mercato standardizzato, dipartimento di comunicazione di artisti ed enti creativi, comunicazione istituzionale e finanziaria, legale, finanziaria e gestionale... in altre parole, un'IA potenzialmente specifica per ogni dipartimento.

Uno degli approcci chiave di Artprice all'IA è stato quello di evitare la teoria degli insiemi fuzzy, nota anche come "logica fuzzy", che è un metodo basato sui "gradi di verità" anziché sul consueto sistema logico booleano basato su 0 o 1. Ciò equivale a cercare, nella logica booleana, elementi sottostanti sconosciuti ma comunque indiscutibili.

Artprice ha anche sviluppato un approccio unico alla sua IA Intuitive Artmarket® che chiama Blind Spot AI®. Questo concetto rivoluzionario di IA, creato da Artprice, cerca i punti ciechi tra i dati strutturati.

Nella storia dell'arte, il nostro Blind Spot AI® sarebbe l'equivalente del concetto di infrasottile di Marcel Duchamp, che è una nozione estetica e scientifica che designa una differenza o un intervallo impercettibile, a volte solo immaginabile ma molto reale, tra due fenomeni identificati.

Questa teoria duchampiana nasce dal lavoro svolto con il famoso matematico Henri Poincaré, autore di Scienza e ipotesi , un'opera sull'importanza dell'uso dei modelli nella scienza. È plausibile che questo lavoro abbia ispirato Einstein nel suo pensiero che lo portò all'articolo fondativo della teoria della relatività speciale, pubblicato nel 1905.

Tra i maggiori editori mondiali di database, infatti, siamo pienamente consapevoli che non c'è spazio per errori, perché il rapporto di fiducia instaurato con gli utenti non può tollerare dati approssimativi o errati.

Artprice dimostra che è possibile produrre dati inesplorati con la sua IA proprietaria e il suo processo Blind Spot AI ®, senza minare la fiducia che, da 27 anni, si basa su dati indiscutibili, affidabili, esaustivi e duraturi, essenziali per i clienti di Artprice, ovvero esperti, banditori/case d'asta, mercanti d'arte, galleristi, istituti, musei, compagnie assicurative, banchieri privati, banche, gestori patrimoniali e collezionisti.

Considerati i valori finanziari a volte molto elevati delle opere d'arte, siamo perfettamente consapevoli che la nostra fedele e ricorrente clientela Artprice non tollererà il minimo errore.

Nel suo beta test di fine 2024, Artprice by Artmarket ha fornito la prova che, avendo stabilizzato la questione dell'allineamento (il problema dell'"allineamento") in un decennio – essenziale per il completamento coronato dal successo della genesi e poi della costruzione della sua IA Intuitive Artmarket® – i dati ad alto valore aggiunto prodotti dalla sua IA Intuitive Artmarket® rispettano l'etica, i valori, le aspettative e la sensibilità umana che sono specifici del gruppo Artprice by Artmarket, dei suoi clienti e delle regole immateriali e secolari del mercato dell'arte.

Nel corso del 2025 Artprice, con il suo AIDB Search Artist®, consentirà ai suoi 9,3 milioni di clienti e membri di cercare un'opera d'arte tramite un servizio a pagamento, basato su una fotografia dell'opera (simile a Google Lens), per trovare opere uguali o simili su Artprice, con i dati dell'artista.

La nostra applicazione proprietaria IA di Artprice, AIDB Search Artist®, è il risultato di sette anni di sviluppo, che ha utilizzato 210 milioni di immagini o incisioni di opere d'arte (con un nucleo centrale di 18 milioni di immagini tokenizzate) dal 1700 a oggi, provenienti dalla più grande collezione al mondo di manoscritti fisici e cataloghi di vendita del mercato dell'arte, una vera e propria "Biblioteca di Alessandria", che appartiene ad Artprice by Artmarket ed è stata annotata e analizzata dai nostri storici ed esperti.

L'applicazione IA AIDB Search Artist® di Artprice poteva essere progettata solo avendo il pieno controllo su tutti i processi e i diritti d'autore, con apprendimento manuale, nei primi anni, da parte degli specialisti di Artprice per addestrare un'applicazione di deep learning, consentendo la ricerca su un'opera d'arte, cosa che nessun'altra azienda specializzata è riuscita a realizzare fino ad oggi.

Infatti, le trenta aziende che si sono confrontate con questo problema si sono limitate a contenuti non esaustivi, in cui i riferimenti raramente superavano i 20.000 artisti, mentre Artprice ne elenca 861.000. Inoltre, in molti casi i diritti di riproduzione degli artisti non sono stati rispettati.

Nel contesto della proprietà intellettuale, i diritti degli artisti sono spesso assenti nell'IA e sono spesso vittime di violazioni del copyright. Ecco perché Artprice paga i diritti di riproduzione degli artisti che menziona tramite 54 società di copyright in diversi paesi.

Un quarto strumento di IA si baserà sul riconoscimento e sulla competenza delle firme e dei monogrammi degli artisti dal IV secolo ai giorni nostri: firme e monogrammi AIDB® di Artprice.

È stato addestrato utilizzando i tre più grandi database mondiali di firme e monogrammi, acquisiti da Artprice negli ultimi 28 anni: Caplan & Creps (USA), Sound View Press (USA), Editions Van Wilder (Europa), Enrique Mayer (Svizzera) [vedi documento di riferimento Artmarket.com].

Avanzamento del master plan 2025 IA Intuitive Artmarket®, riguardante gli investimenti nel progetto DIGITS di NVIDIA

Artprice by Artmarket ha approvato integralmente il concetto tecnologico e la conseguente soluzione legale del Progetto DIGITS di NVIDIA.

Questo formato compatto e a basso consumo energetico rappresenta infatti una vera e propria rivoluzione, che consentirà ad Artprice di dotare tutti i suoi dipendenti di box Project DIGITS nell'ambito della produzione, della conoscenza e della competenza. Tutto sarà collegato esclusivamente all'intranet di Artprice by Artmarket tramite una rete DMZ.

Con Project DIGITS, gli utenti possono sviluppare ed eseguire inferenze su modelli utilizzando il proprio sistema desktop, per poi distribuire senza problemi i modelli su un'infrastruttura cloud o data center esclusiva di proprietà di Artprice.

Secondo Jensen Huang, fondatore e Ceo di NVIDIA,"L'intelligenza artificiale diventerà una tecnologia diffusa in ogni applicazione e in ogni settore. Con Project DIGITS, il Grace Blackwell Superchip è accessibile a milioni di sviluppatori. Mettere un supercomputer AI sulla scrivania di ogni data scientist, ricercatore di IA e studente dà loro gli strumenti per impegnarsi e dare forma all'era dell'IA".

Allo stesso modo, tutti i dati generati dalle numerose IA proprietarie di Artprice saranno generati solo a partire da queste 180 banche dati proprietarie, il che limita notevolmente il fenomeno di "allucinazione" specifico dell'IA. Infine, il controllo dei bias metodologici è gestito molto meglio, perché tutte le catene di calcolo e di riflessione si baseranno interamente sui database Artprice e sulla sua intranet globale, che da 28 anni collega le sue 7.200 case d'asta partner.

Secondo l'analisi di Artprice, il progetto DIGITS di NVIDIA si basa su un'innovazione singolare: il chip GB10 Grace Blackwell. Il box che utilizza questo chip fornisce una potenza di calcolo che raggiunge 1 petaflop, ovvero l'equivalente di 1000 operazioni al secondo con precisione FP4. Infine, il suo vero punto di forza rimane la capacità di eseguire modelli di IA con fino a 200 miliardi di parametri, una prestazione che sale a 405 miliardi quando due unità sono collegate tra loro.

Il dispositivo è dotato del sistema operativo NVIDIA DGX basato su Linux.

Fin dalla sua nascita Artprice by Artmarket ha sviluppato tutte le sue infrastrutture e i suoi database su piattaforma Linux e pertanto ha una perfetta padronanza del kernel Linux per integrare un progetto DIGITS per ogni dipendente di Artprice, qualunque sia la sua funzione.

Secondo Artprice questa strategia non può che rivelarsi vincente. Offrendo individualmente questo tipo di apparecchiature dalla potenza colossale a un prezzo competitivo, NVIDIA soddisfa le specifiche di Artprice e conferma così la sua posizione di leader nel computing accelerato.

Artprice è rafforzata dalla sua analisi di Deepseek-R1

Artprice di Artmarket monitora e analizza tutti i principali LLM (Large Language Model), in particolare quelli open source.

Sin dalla sua irruzione nel gennaio 2025, Artprice ha naturalmente analizzato Deepseek R1 in open source – un modello ponderato aperto di 671 miliardi di parametri che offre prestazioni paragonabili a OpenAI, ma a un costo inferiore del 90-95%, distillando 6 modelli Llama e Qwen.

Proseguendo il suo lavoro in questa direzione, DeepSeek ha lanciato DeepSeek-R1, che utilizza una combinazione di RL e di messa a punto controllata per gestire attività di ragionamento complesse e adeguarsi alle prestazioni di Open AI o1.

Nelle prove, DeepSeek-R1 ha ottenuto un punteggio del 79,8% nei test di matematica AIME 2024 e del 97,3% nel test MATH-500. Ha ottenuto anche un punteggio di 2.029 su Codeforces, ovvero superiore al 96,3% dei programmatori umani. D'altro canto, o1-1217 di Open AI ha ottenuto rispettivamente il 79,2%, il 96,4% e il 96,6% in questi test. Ha inoltre dimostrato una solida cultura generale, con un'accuratezza del 90,8% nel test MMLU, appena dietro al 91,8% di o1.

Per Artprice di Artmarket, gli accesi e controversi dibattiti che circondano Deepseek non fanno che confermare l'importanza del lavoro e dell'analisi di Artprice sulle reali esigenze misurate per la sua IA Intuitive Artmarket®.

Il parametro decisivo che ha convalidato l'impatto di Deepseek è stato il "lunedì nero" di Wall Street del 27 gennaio 2025, in cui sono è stato ritirato oltre 1 trilione di dollari dai titoli tecnologici americani. Il mondo occidentale è rimasto molto sorpreso nello scoprire i modelli linguistici di questa start-up, le cui prestazioni sono paragonabili a quelle dei leader americani dell'IA (OpenAI, Anthropic, Meta), ma a un costo di utilizzo infinitamente inferiore.

In questa "giornata nera" per il settore tecnologico, un'azienda ha avuto risultati migliori delle altre: Apple. Le sue azioni sono aumentate del 3,18%, nonostante l'azienda si occupi anche di intelligenza artificiale generativa tramite la sua suite Apple Intelligence. Uno dei motivi di questa resistenza è che il lavoro di DeepSeek convalida diverse strade intraprese da Apple.

Per il gruppo Artprice, limitare i costi energetici dell'IA è una realtà che potrebbe ispirare il mondo dei grandi editori di banche dati verticali di cui fa parte.

La visione di Apple Intelligence rafforza le convinzioni di Artprice

Il nostro ragionamento è simile a quello di Apple Intelligence, dove Tim Cooks, Ceo di Apple, ha perfettamente capito che i suoi clienti sono prima di tutto creatori e artisti che vogliono lavorare in proprio, evitando di essere regolarmente depredati da terze parti. Noi di Artprice abbiamo dotato i dipendenti del nostro ufficio di direzione artistica di chip M4 dotati del Neural Engine di Apple, in attesa del chip IA di Apple, sviluppato con Broadcom, noto per il momento come "Baltra".

Artprice analizza la questione Peak Data e fornisce la sua analisi dell'ecosistema Internet

Per Artprice, l'avvertimento di Elon Musk, che riecheggia le previsioni di Ilya Sutskever, ex responsabile scientifico di OpenAI, che dal 2022 aveva messo in guardia sull'imminenza di un momento di "picco dei dati", è una realtà molto concreta. Questo concetto, mutuato dalla teoria del "picco del petrolio", suggerisce che la quantità di dati di qualità disponibili per l'addestramento dell'IA, provenienti principalmente dal web e dall'attività umana online, ha raggiunto il picco e sta iniziando a diminuire.

Artprice ritiene che Peak Data, Slop e la progressiva distruzione dei siti web gratuiti costituiscano una minaccia per l'ecosistema di Internet. Allo stesso modo, "l'autofagia", in cui l'IA si nutre di IA, può portare al collasso dei modelli, che producono risposte che inizialmente diventano sempre meno originali e rilevanti, per poi finire per non avere più alcun significato, secondo un articolo pubblicato a fine luglio 2024 sulla rivista scientifica Nature.

Concretamente, con l'uso di questa tipologia di dati detti "dati sintetici" (perché generati dalle macchine), il campione da cui i modelli di IA attingono per fornire le loro risposte perde di ricchezza.

L'analisi di Eric Schmitt, ex Ceo di Google, convalida il modello economico di Artprice per l'IA.

In una conferenza alla Stanford University, Eric Schmitt ha indicato di condividere il ragionamento di Artprice, secondo cui il modello economico virtuoso dell'IA può essere realizzato solo attraverso modelli a pagamento, per il semplice fatto che l'IA necessita, per il suo addestramento, di dati ad alto valore aggiunto, protetti da copyright e altri diritti connessi. Da 28 anni questo è il core business di Artprice.

Inoltre, l'ex Ceo di Google afferma che il dispendio di denaro nello sviluppo dell'IA è così elevato che un'azienda avrà bisogno di un modello economico a pagamento, perché i dati provenienti da Internet gratuito saranno "esauriti" dai dati di picco.

Informazioni riguardanti la legge UE sull'IA (AI Act) e la proprietà intellettuale relativa all'IA globale

Secondo Perplexity AI, la giurisprudenza sulla proprietà intellettuale relativa all'IA è ancora in evoluzione, ma a livello nazionale e internazionale stanno emergendo diversi principi chiave.

L'AI Act protegge i diritti degli autori contro l'uso delle loro opere da parte di sistemi di IA generativa attraverso diverse misure chiave:

- Obbligo di trasparenza: i fornitori di IA generativa devono indicare se i dati utilizzati per addestrare i loro modelli sono protetti da copyright. Devono inoltre fornire una sintesi dettagliata delle opere protette sfruttate, ai sensi dell'articolo 28 ter dell'AI Act.

- Diritto di opposizione (opt-out): gli autori possono rifiutare l'utilizzo delle loro opere per l'addestramento dell'IA esercitando il loro diritto di opposizione. Questo meccanismo è previsto dalla Direttiva europea sul diritto d'autore del 2019 e rafforzato dall'AI Act, sebbene rimanga di difficile applicazione pratica a causa della mancanza di controllo sugli effettivi utilizzi delle opere online.

- Tracciabilità e rendicontazione: l'AI Act impone requisiti di tracciabilità per garantire che gli sviluppatori di IA informino gli utenti e i titolari dei diritti sull'origine dei dati utilizzati, consentendo una migliore gestione dei diritti e una maggiore trasparenza.

- Quadro giuridico: il regolamento mira a conciliare innovazione e tutela degli autori, istituendo meccanismi quali la gestione collettiva, che facilita la consultazione delle autorizzazioni e garantisce un'equa remunerazione ai creatori per l'uso commerciale delle loro opere.

Tali disposizioni mirano a tutelare i diritti degli autori, incoraggiando al contempo un uso etico e trasparente delle tecnologie di IA generativa.

Secondo Artprice, nell'ambito dell'AI Act e della creazione di un ufficio UE per l'IA, ciascun paese dovrà far fronte a numerosi nuovi obblighi, in tempi talvolta molto rapidi. In totale, Artprice ha individuato 88 responsabilità a livello nazionale, che vengono regolarmente discusse nei suoi Consigli di Amministrazione e nelle riunioni di Controllo Interno.

Infine, durante il recente AI Action Summit, il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato: "Continueremo a difendere il copyright e i diritti simili. Continueremo a preservare la creatività umana. L'IA porterà tante rivoluzioni, tante cose, ma la creatività resta umana. L'IA è innanzitutto una vera e propria rivoluzione tecnologica e scientifica al servizio del progresso e per il progresso, che deve essere condotta al servizio dell'umanità, per migliorare la vita delle persone".

In che modo l'esplosione dell'intelligenza artificiale sta sconvolgendo il mondo odierno e in particolare il mercato dell'arte? Come misurarlo di fronte alla transizione energetica che è anch'essa una questione importante?

Per thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e Ceo di Artmarket.com:

"Viviamo in un mondo in cui la potenza di calcolo raddoppia ogni sei mesi. La legge di Gordon Moore (fondatore di Intel), secondo la quale storicamente il numero di transistor su un chip raddoppiava ogni diciotto mesi a parità di prezzo, è stata superata dalle nuove "leggi di scala". D'ora in poi, l'accelerazione dell'IA generativa potrà essere misurata con una formula che propongo come "token (asset digitale) per euro e per watt", ovvero una nuova unità di misura corrispondente al modo in cui l'IA elabora una richiesta di informazioni, tenendo conto di ogni euro speso e di ogni watt effettivamente consumato.

Siamo certi che sarebbe estremamente pericoloso per gli editori LLM ignorare l'impatto ambientale. È semplicemente eccessivo. Deepseek R1, ma anche in questi giorni tutta una serie di ricercatori del mondo anglosassone, hanno confermato che è possibile progettare LLM con server molto più parsimoniosi dal punto di vista energetico. È strano che nel bel mezzo della transizione energetica questo argomento sia stato ampiamente trascurato.

Dobbiamo ricordare con umiltà che il funzionamento del linguaggio nel cervello umano sta iniziando a essere ben imitato dall'IA, mentre quello della matematica e della geometria resta ampiamente incompreso.

Inoltre, considerato come un circuito integrato, il cervello umano, dal punto di vista scientifico, è ancora oggi inimitabile.

Anche se iniziassimo a comprenderne gli algoritmi e a riprodurli in server ad altissima capacità con diverse centinaia di miliardi di parametri, non saremmo ancora in grado di riprodurli con la stessa efficienza energetica. Laddove il cervello umano pesa 1,4 kg e consuma solo 30 watt, i giganti dell'IA negli USA corrono verso centrali nucleari e dighe gigantesche... Infatti, Microsoft sta rilanciando la centrale nucleare di Three Mile Island nello stato della Pennsylvania negli Stati Uniti. Nel frattempo il cervello umano, con la sua capacità di immaginazione e creatività, rimane imbattibile rispetto all'unità di misura dell'IA, ovvero il "token per euro e per watt".

Secondo thierry Ehrmann, fondatore di Artprice & Groupe Serveur e Ceo di Artmarket.com, la linea d'azione del Gruppo per la sua IA è molto semplice:

"Non può esserci intelligenza artificiale senza intelligenza umana". Questa nozione sottolinea l'importanza che il nostro gruppo attribuisce all'interazione tra intelligenza umana e intelligenza artificiale nello sviluppo della propria IA, chiamata Intuitive Artmarket®. "Questa filosofia era saldamente radicata nel nostro gruppo quando abbiamo iniziato gli albori dell'IA nel 1987 con algoritmi di riconoscimento delle forme che erano al centro delle stazioni Lumière® (immagini artificiali generate al computer) progettate da Groupe Serveur e basate su tecniche avanzate come il rendering 3D, la simulazione luce-materia, la modellazione vettoriale e la modalità raster".

Analisi di Perplexity AI condotta da Artprice e Groupe Serveur

Tutte le decine di argomenti e studi sull'IA svolti nel corso di molti anni da Artprice, così come la storia dello sviluppo della sua IA Intuitive Artmarket®, Blind Spot AI® come concetto rivoluzionario nell'IA, di cui Artprice è l'autore, sono disponibili su: https://www.perplexity.ai/

Groupe Serveur, azionista di riferimento di Artprice, che è stato all'origine del primo motore di ricerca Linux in Francia, Netscan, negli anni '90, ritiene, grazie alla sua competenza di oltre 38 anni, che Perplexity AI sia emersa come la migliore soluzione in questo momento nel panorama dell'intelligenza artificiale come sofisticato motore di ricerca e chatbot. È combinando questi due ruoli che si facilita una comprensione approfondita del linguaggio naturale.

Aravind Srinivas, fondatore e Ceo di Perplexity, insieme a Denis Yarats, Johnny Ho e Andy Konwinski, è riuscito a fare di Perplexity AI un potenziale concorrente di Google. Nel 2025 i ricercatori del Deep Web lo utilizzeranno come principale strumento di lavoro.

L'iniziativa alla base di Perplexity AI ha spinto lo sviluppo di un motore conversazionale in grado di rispondere a diverse domande in tempo reale. Ciò conferisce, secondo Artprice e Groupe Serveur, un innegabile vantaggio competitivo nel campo dell'IA, rispettando scrupolosamente il diritto d'autore e i diritti connessi quando ne vengono visualizzate le fonti.

Investendo nei progressi tecnici, Perplexity AI ha creato un'architettura che utilizza moderni approcci neurali. Ciò consente una migliore interpretazione e gestione di attività linguistiche complesse. Secondo le opinioni raccolte da Artprice e Groupe Serveur nel gennaio 2025, la comunità di professionisti dei motori di ricerca, come consulenti SEO, SEO web e netlinker creativi che lavorano con algoritmi SE, è prevalentemente a favore di Perplexity AI.

