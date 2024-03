Artprice by Artmarket.com: 28° rapporto annuale - Il mercato dell'arte nel 2023. Nuovo record di opere vendute all'asta. Il più grande mercato nazionale: gli stati uniti. Le artiste hanno mostrato una crescita spettacolare

PARIGI, 9 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Il 28° rapporto annuale di Artprice "Il mercato dell'arte nel 2023" offre un riepilogo e un'analisi globale dei risultati delle aste suddivisi per opere d'arte: dipinti, sculture, disegni, fotografie, stampe, video, installazioni, arazzi e NFT - durante tutto l'anno (dal 1º gennaio al 31 dicembre 2023). Non copre oggetti d'antiquariato, beni culturali anonimi o mobili.

Tutti i prezzi indicati nel presente rapporto Artprice by Artmarket si riferiscono ai risultati delle aste pubbliche, commissioni di acquirente incluse. Il simbolo $ si riferisce al dollaro USA.

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image1-artmarket-com-artprice-com-2023-art-market-report-cover-featuring-nft-chaos-under-the-pure-light-by-1dontknows.jpg]

I risultati economici del mercato globale dell'arte nel 2023 sono positivi, con transazioni in forte crescita (+5%) e un record storico nel numero di opere vendute.

Il 2023 si conferma come l'anno più dinamico nella storia del mercato globale dell'arte, con più di un milione di opere messe all'asta e 763.000 transazioni.

Secondo thierry Ehrmann, CEO di Artmarket.com e fondatore di Artprice: "Questa crescita è il risultato di una spettacolare progressione delle attività su Internet delle case d'aste con una crescita del 545% nella pubblicità delle aste su Internet e una crescita del 285% nel numero di " vendite dal vivo" in tutto il mondo, dopo tre anni di pandemia di Covid. Tali cifre di crescita erano precedentemente previste per il periodo 2027-2029."

Gli Stati Uniti mantengono il primo posto generando il 35% del fatturato delle aste del mercato mondiale dell'arte, seguiti dalla Cina con il 33%.

Inoltre, in quest'anno di cooperazione culturale e turistica franco-cinese, i professionisti del mercato dell'arte si aspettano una sostanziale espansione del mercato dell'arte cinese, che potrebbe assumere la posizione di leadership nel 2024.

Per la compilazione del nostro ultimo rapporto annuale (il rapporto più completo al mondo sul mercato dell'arte globale), Artprice by Artmarket.com - leader mondiale nelle informazioni sul mercato dell'arte - ha portato avanti la sua collaborazione, per il quindicesimo anno consecutivo, con il suo partner, il Gruppo statale cinese, Artron. La copertura globale delle aste d'arte resa possibile dall'associazione di Artprice e Artron ARAA ha prodotto una visione esaustiva dell'evoluzione strutturale del mercato dell'arte globale e delle sue tendenze su scala globale.

In questo rapporto, Artprice presenta, tra gli altri dati, le sue ormai famose classifiche, tra cui i primi 500 artisti per fatturato annuo d'asta (su belle arti e NFT) nel 2023, nonché le prime 100 opere d'arte e NFT vendute all'asta nel 2023, mostrando, in particolare, lo spettacolare successo delle artiste.

La dematerializzazione del mercato dell'arte su Internet è oggi la tendenza dominante in tutti e cinque i continenti, relegando le sale d'asta fisiche al XX secolo.

Artprice by Artmarket è lieta di annunciare la pubblicazione del suo 28° rapporto "Il mercato dell'arte nel 2023", disponibile gratuitamente, integralmente e in tre lingue, online e in formato PDF:

Francese:https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2023 https://fr.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/le-marche-de-lart-en-2023.pdf Inglese:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2023 https://www.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/the-art-market-in-2023.pdf Mandarino:https://zh.artprice.com/artprice-reports/zh-the-art-market-in-2023 https://zh.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/zh-the-art-market-in-2023.pdf

Panoramica generale del 2023: dal "mercato del venditore" al "mercato dell'acquirente"

Il volume delle transazioni nelle aste Fine Art e NFT ha raggiunto un livello record: 762.800 lotti venduti rispetto ai 723.700 del 2022 (+5%).

Il fatturato delle aste Fine Art e NFT è stato pari a 14,9 miliardi di dollari, rispetto ai 17,4 miliardi di dollari del 2022. Questo calo del fatturato 2023/2022 può essere spiegato principalmente da una minore consegna di opere per un valore superiore a 50 milioni di dollari, che ha comportato un deficit di circa 1,5 miliardi di dollari rispetto al 2022. Infatti, nel 2022, 24 opere di valore superiore a 50 milioni di dollari hanno generato 1,95 miliardi di dollari rispetto ai soli sei lotti al di sopra di tale soglia che hanno generato 494,5 milioni di dollari nel 2023.

Il tasso medio globale di invenduto è aumentato dal 35% nel 2022 al 38% nel 2023, suggerendo che gli acquirenti erano più selettivi nel 2023.

Secondo il CEO e fondatore di Artprice by Artmarket, 'il detto sul mercato dell'arte: "L'opera giusta, il tema giusto, il periodo giusto, con la provenienza giusta e l'artista giusto" era più che mai vero nel 2023'.

Il prezzo medio d'asta di un'opera d'arte nel 2023 è stato di 19.550 dollari.

La metà delle opere (il prezzo medio) è stata venduta sotto i 700 dollari nel 2023, rendendo l'arte generalmente più accessibile.

L'80% delle opere d'arte sono state vendute sotto i 4.130 dollari.

L'indice globale dei prezzi di Artprice è aumentato del +2% tra il 1º gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

L'arte contemporanea rappresenta il 17% del mercato dell'arte, rispetto al 16% nel 2022 e solo al 3% nel 2000. Nel 2000, l'arte contemporanea ha generato 69 milioni di dollari rispetto ai 2,53 miliardi di dollari del 2023. Il mercato dell'arte contemporanea è quindi aumentato di 36 volte in 23 anni, riflettendo un fenomeno storico in cui l'arte contemporanea è diventata una locomotiva primaria del mercato dell'arte globale.

L'arte moderna è rimasta il segmento più importante del mercato dell'arte, rappresentando il 40% dei ricavi d'asta (rispetto al 38% nel 2022).

Due opere hanno superato la soglia simbolica dei 100 milioni di dollari nel 2023, una a New York e l'altra a Londra (contro 6 risultati sopra i 100 milioni di dollari nel 2022).

Nel 2023, Artprice ha contato 1.548 risultati d'asta a sette cifre e 2 risultati NFT superiori a tale soglia (contro 1.682 e 1 lotto NFT nel 2022).

Dei 1.550 risultati d'asta a sette cifre, 206 sono state aggiudicate ad artiste, ovvero il 13%.

Potere morbido: gli USA mantengono il primo posto

Gli Stati Uniti (anche dopo una contrazione del 28% rispetto al 2022) hanno realizzato 174.600 risultati d'asta generando 5,2 miliardi di dollari, ovvero il 35% del fatturato totale delle aste d'arte del mercato dell'arte globale (rispetto a 160.000 lotti venduti e 7,3 miliardi di dollari nel 2022, ovvero il 42% del fatturato globale delle aste d'arte). La contrazione è dovuta essenzialmente al minor numero di spedizioni di fascia alta (opere di valore superiore a 50 milioni di dollari).

La Cina (+4%) è tornata a crescere, generando 4,9 miliardi di dollari, ovvero il 33% del fatturato globale delle aste d'arte. (rispetto a 5,9 miliardi di dollari nel 2022 e al 35% del fatturato globale).

Il Regno Unito (-15%) ha consolidato il suo terzo posto con 1,8 miliardi di dollari, ovvero il 12% del mercato globale(rispetto a 2,1 miliardi di dollari nel 2022 e al 12% del fatturato globale). Sotheby's a Londra ha battuto un nuovo record d'asta per un'opera d'arte nel Regno Unito: 108 milioni di dollari per Dama con ventaglio di Gustav Klimt (1917/18). Se osservata nel lungo termine, è chiaro che la Brexit ha avuto un impatto negativo sul mercato delle aste d'arte del Regno Unito.

La Francia (-11%) ha totalizzato 875 milioni di dollari (6% del fatturato globale) su 106.000 lotti venduti(rispetto a 988 milioni di dollari nel 2022, pari al 6% del mercato globale). Ha consolidato la sua posizione di leader nel continente europeo in termini di fatturato delle aste d'arte. Per quanto riguarda il volume delle transazioni, è al secondo posto dopo gli Stati Uniti. La Francia si sta infatti rafforzando nel segmento di fascia alta. Guardando al decennio, il fatturato delle aste d'arte ha mostrato una forte crescita con un aumento significativo del numero di risultati a sette cifre (in aumento di circa l'80% rispetto agli anni 2011-2014).

Il fatturato delle aste d'arte tedesche si è ridotto del 3% dopo quattro anni di crescita: 372 milioni di dollari per il 2,5% del mercato globale (rispetto a 383 milioni di dollari nel 2022 per il 2,2% del fatturato globale).

L'Italia consolida il suo 6° posto nel mercato globale (+2%) con 197 milioni di dollari da 44.500 lotti venduti (rispetto a 193 milioni di dollari nel 2022 da 40.400 lotti venduti).

L'Indiaha registrato la maggiore crescita del fatturato (+76%) e si è affermata tra i mercati asiatici davanti al Giappone (144 milioni di dollari). Nel 2023, ha generato 152 milioni di dollari da soli 2.075 lotti venduti (rispetto a 87 milioni di dollari nel 2022 da 1.500 lotti venduti).

Ha anche battuto un nuovo record d'asta per un'opera d'arte venduta in India quando The Story Teller (1937) di Amrita Sher-Gil è stato venduto per 7,4 milioni di dollari al Safronart di Mumbai.

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image2-artmarket-com-artprice-principal-marketplaces-fine-art-and-nft-auction-turnover-in-2023.jpg]

Case d'asta e vendite

Sotheby's è stata ancora una volta la casa d'aste leader al mondo per la vendita di opere d'arte e NFT, generando 3,8 miliardi di dollari.

Christie's ha registrato un fatturato di 3,5 miliardi di dollari nel 2023.

La performance di Sotheby's è stata leggermente superiore rispetto a Christie's a New York, Londra, Hong Kong e Milano.

A Parigi, Christie's è stata la casa d'aste più forte.

Sotheby's (con il 26%) e Christie's (con il 24%) hanno rappresentato la metà del fatturato globale delle aste d'arte (nei confronti, rispettivamente, del 24% e del 35% nel 2022).

La collezione più redditizia venduta nel 2023 è stata quella appartenente a Emily Fischer Landau, che ha totalizzato 406 milioni di dollari l'8 novembre 2023 da Sotheby's a New York (molto indietro rispetto alla vendita di Paul G. Allen nel 2022 che ha totalizzato 1,6 miliardi di dollari da Christie's).

Phillips è rimasto il terzo più grande venditore di aste d'arte al mondo con un totale di 573 milioni di dollari e ha ospitato la prima asta a Parigi.

China Guardian è stata la principale casa d'aste cinese con un totale di 539 milioni di dollari, davanti a Poly Auction (517 milioni di dollari).

Al totale di Bonhams (219 milioni di dollari) si è aggiunta l'acquisizione di Cornette de Saint Cyr (38 milioni di dollari), Bukowskis (31 milioni di dollari), Bruun Rasmussen (27 milioni di dollari) e Skinner (8 milioni di dollari).

Artcurial (con 78 milioni di dollari rispetto a 92 milioni di dollari nel 2022) è stato il principale operatore francese di aste di belle arti.

Opere e artisti – per periodo creativo

Vecchi Maestri (artisti nati prima del 1759)

Le vendite di dipinti antichi rappresentano l'11% dei lotti venduti e il 9% del fatturato globale delle aste d'arte (rispetto all'11% dei lotti venduti e al 7% del fatturato nel 2022).

Un disegno del XIV secolo del grande maestro cinese Wang Meng ha superato i 40 milioni di dollari il 30 novembre 2023 a Pechino, presso China Guardian.

A New York, due dipinti di Rubens sono stati venduti per 26 e 25 milioni di dollari da Sotheby's (a gennaio e poi a maggio).

Ottocento (artisti nati tra il 1760 e il 1859)

L'arte del XIX secolo ha rappresentato il 9% del totale dei lotti venduti e l'8% del fatturato totale delle aste (rispetto al 10% dei lotti venduti e al 14% del fatturato nel 2022).

Il dipinto Les Flamants (1910) ha stabilito un nuovo record personale d'asta per Douanier Rousseau, con 43,5 milioni di dollari da Christie's a New York.

Arte moderna (artisti nati tra il 1860 e il 1919)

L'arte moderna è rimasta, più che mai, il segmento principale del mercato dell'arte, rappresentando il 36% dei lotti venduti nel 2023 e il 40% del fatturato globale delle aste d'arte (rispetto al 36% dei lotti venduti e al 38% del fatturato nel 2022). .

Pablo Picasso è stato l'artista più venduto dell'anno all'asta, generando 596 milioni di dollari (3° nel 2022 con 494 milioni di dollari).

Donna con orologio (1932) di Picasso è diventata la decima opera d'arte più costosa nella storia delle aste (a 139.363.500 dollari l'8 novembre 2023 da Sotheby's a New York) e il suo secondo miglior risultato di sempre dopo Donne di Algeri (Versione O) (1955), che ha incassato 179 milioni di dollari nel 2015.

Dama con ventaglio (1917/19) di Gustav Klimt ha ottenuto il risultato d'asta d'arte più alto che mai per un'asta d'arte nel Regno Unito con 108 milioni di dollari.

Zhang Daqian è stato ancora una volta tra gli artisti di maggior successo al mondo all'asta nel 2023 con un fatturato di 230 milioni di dollari.

Arte del dopoguerra (artisti nati tra il 1920 e il 1944)

L'arte del dopoguerra ha rappresentato il 26% dei lotti venduti e il 25% del fatturato globale delle aste d'arte (rispetto al 26% dei lotti venduti e al 26% del fatturato nel 2022).

Gerhard Richter è stato l'artista vivente più venduto all'asta nel 2023 con 303 lotti venduti per 214 milioni di dollari.

In assenza di dipinti eccezionali, Andy Warhol è sceso al 5° posto tra gli artisti più venduti al mondo con 198 milioni di dollari nel 2023 (rispetto al primo posto nel 2022 con 590 milioni di dollari).

Yayoi Kusama è salito all'ottavo posto tra gli artisti più venduti al mondo con 189 milioni di dollari. Era l'unica artista donna nella classifica Top 10.

Joan Mitchell ha ottenuto un nuovo record d'asta personale a 29 milioni di dollari per il suo Senza titolo (1959 circa) da Christie's a New York il 9 novembre 2023.

Arte contemporanea (artisti nati dopo il 1945)

L'arte contemporanea rappresenta il 18% dei lotti venduti e il 17% del fatturato globale delle aste d'arte (rispetto al 18% dei lotti venduti e al 16% del fatturato nel 2022).

Jean-Michel Basquiat è salito al secondo posto nella classifica di Artprice con 238 milioni di dollari (rispetto al settimo nel 2022 con 221 milioni di dollari).

L'opera di Nicole Eisenman (nata nel 1965) Support Systems for Women, No. 1 (1998), acquistata per 10.800 dollari nel 2006 da Phillips a New York, è stata rivenduta per 400.000 dollari da Sotheby's a Londra.

Aste NFT

Le aste pubbliche di NFT hanno generato un totale di 22,7 milioni di dollari con 350 lotti venduti e 53 invenduti (rispetto a 13,8 milioni di dollari, con 384 lotti venduti e 171 invenduti nel 2022).

Dmitri Cherniak (1988) è stato l'artista NFT più venduto al mondo all'asta nel 2023 con 14 opere vendute per 7,9 milioni di dollari.

Il suo Ringers #879 (The Goose) (2021) è stato venduto per 6,2 milioni di dollari da Sotheby's a New York il 15 giugno 2023.

La sessione "Graal:Grails Property from an Iconic Digital Art Collection Part II" ospitata da Sotheby's il 15 giugno 2023 ha totalizzato 10,9 milioni di dollari.

Intelligenza artificiale, arte generativa, ripresa delle criptovalute Bitcoin ed Ethereum sono tutti fattori favorevoli per il mercato NFT nel 2024.

La domanda di opere di artiste ha registrato un'ulteriore crescita spettacolare

Alle più grandi artiste del XX secolo viene assegnato il posto che meritano nel mercato dell'arte. Questa tendenza è dovuta a una politica deliberata tra i principali attori del mercato volta a rivalutare le loro opere sia dal punto di vista storico che monetario. Ciò ha comportato l'inclusione di un numero crescente delle loro opere nei cataloghi di vendita, il che ha naturalmente contribuito ad aumentarne la visibilità sul mercato. La progressione è stata rapida – il numero di transazioni riguardanti artiste è raddoppiato in cinque anni e triplicato in dieci anni. Quest'anno, il numero di opere di artiste vendute all'asta ha raggiunto un picco storico e tale dinamica è tutt'altro che finita.

In conclusione, in modo un po' controintuitivo, dato il contesto geopolitico ed economico molto difficile, il mercato dell'arte mostra una salute resiliente, con record regolari battuti per opere provenienti da tutti i periodi creativi e da tutte le regioni del mondo durante le recenti vendite. A oggi non abbiamo notato alcuna cancellazione di vendite catalogate classiche e/o prestigiose per il 2023 e il 2024, i principali indicatori della salute del mercato dell'arte.

Le grandi case d'asta e gli investitori sanno bene che il mercato dell'arte è un bene rifugio, un investimento, come dimostra l'indice Artprice100©, che surclassa nettamente gli indici azionari tradizionali. L'attuale periodo di incertezza sui mercati azionari sta tuttavia portando nuovi fondi e investimenti nel mercato dell'arte.

Artprice aveva già osservato che nonostante le grandi crisi, come quelle legate al crollo del Nasdaq nel 2000, agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, alla guerra contro i talebani iniziata nel 2001, alla guerra in Iraq iniziata nel 2003, ai mutui subprime e alle crisi dei CDS (credit default swap) nel 2007 e dopo, ai tassi di interesse effettivi "negativi" iniziati (in Occidente) nel 2011, alla crisi Covid iniziata nel 2019... il mercato dell'arte è stato relativamente meno colpito rispetto ai mercati finanziari e all'economia in generale.

La dematerializzazione del mercato dell'arte su Internet è oggi la tendenza dominante in tutti e cinque i continenti e sta relegando le sale d'asta fisiche al XX secolo. È innegabile che il mercato dell'arte del XX secolo sia stato un fenomeno principalmente occidentale e che d'ora in poi la regione dell'Asia del Pacifico giocherà ad armi pari con l'Occidente.

Con i suoi 27 anni di esperienza nel mercato dell'arte, Artprice by Artmarket ha notato che l'età media dei suoi 7,2 milioni di clienti e membri è diminuita da 63 anni nel 1997 a 41 nel 2023.

È chiaro che il mercato dell'arte, uno dei mercati più antichi del mondo, si sta ora muovendo rapidamente e irrevocabilmente verso l'era digitale (chiudendo così la sua arretratezza digitale particolarmente marcata di qualche anno fa) e un'intera nuova generazione (quella di 30-45 anni di età) su scala globale. Questa generazione è ora costantemente in osservazione tramite Internet mobile.

Grazie alla connessione Intranet con le 7.200 case d'aste partner, Artprice by Artmarket vede ogni giorno questo cambiamento di paradigma: dalla chiusura programmata delle sale d'asta fisiche e dalla migrazione permanente alle attività su Internet.

Il 28° rapporto annuale Artprice by Artmarket "Il mercato dell'arte nel 2023", è disponibile gratuitamente, integralmente e in tre lingue, online e in formato PDF:

Francese:https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2023 https://fr.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/le-marche-de-lart-en-2023.pdf Inglese:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2023 https://www.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/the-art-market-in-2023.pdf Mandarino:https://zh.artprice.com/artprice-reports/zh-the-art-market-in-2023 https://zh.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/zh-the-art-market-in-2023.pdf

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image1-artmarket-com-artprice-com-2023-art-market-report-cover-featuring-nft-chaos-under-the-pure-light-by-1dontknows.jpg] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image2-artmarket-com-artprice-principal-marketplaces-fine-art-and-nft-auction-turnover-in-2023.jpg]

Informazioni su Artmarket:

