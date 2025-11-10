circle x black
ASMAX presenta l'ecosistema IoT di nuova generazione per la guida intelligente a EICMA 2025

10 novembre 2025 | 01.39
MILANO, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dal 4 al 9 novembre 2025, ASMAX, produttore leader a livello mondiale di soluzioni intelligenti per la comunicazione rivolte agli amanti delle attività all'aria aperta, ha presentato la sua gamma di soluzioni di guida intelligente di nuova generazione basate sull'intelligenza artificiale all'edizione EICMA 2025, la principale esposizione motociclistica al mondo che si tiene a Milano. La presentazione ha incluso i prodotti di punta Future1 EVA R, Future1, F1 PRO MAX, F1 PRO e S2, che formano un ecosistema IoT intelligente progettato per ridefinire la guida connessa in tutto il mondo.

EICMA 2025: il palcoscenico globale per l'innovazione delle due ruote

Considerato l'evento internazionale più prestigioso nel settore motociclistico, EICMA MOTOR EXPO 2025 mette in luce il futuro della mobilità connessa e della tecnologia intelligente su due ruote, riunendo innovatori, produttori e motociclisti da tutto il mondo.

Ecosistema IoT per guida intelligente ASMAX: libertà di connessione

All'edizione EICMA 2025, ASMAX si è distinta con il suo ecosistema IoT integrato per guida intelligente, che collega in modo fluido caschi intelligenti, cuffie interfoniche, telecamere, giubbotti con aria condizionata e sistemi di controllo avanzati. Tutti questi elementi offrono assieme un'esperienza di guida incentrata su sicurezza, connettività e comfort.

I più recenti auricolari Bluetooth di ASMAX sono la dimostrazione della sua idea di una guida intelligente. Le innovazioni principali includono:

Grazie all'integrazione di IA, reti di sensori e dati in tempo reale, ASMAX trasforma la guida tradizionale in un'esperienza più intelligente, sicura e intuitiva. Il suo ecosistema interconnesso offre ai motociclisti libertà, consapevolezza e controllo in ogni viaggio.

Informazioni su ASMAX

ASMAX, un marchio di Shenzhen Asmax Infinite Technology Co., Ltd., vanta oltre 20 anni di esperienza negli ambiti di IoT, dispositivi intelligenti e sistemi di comunicazione per esterni. Dedicato alla creazione di un ecosistema IoT globale per gli sport all'aria aperta, ASMAX offre soluzioni innovative che migliorano la sicurezza, la connettività e il piacere di guidare.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.asmaxmoto.com, o è possibile scoprire le innovazioni ASMAX allo stand O84, padiglione 9, EICMA 2025 Milano.

