Batteria agli ioni di litio VARTA per applicazioni ricreative: Alimentazione a lunga durata

HANOVER, Germania, 8 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Le attività ricreative attive sono in piena espansione in Europa. Che si tratti di un camper, che consente di muoversi in modo flessibile, o della propria barca, che si utilizza nel tempo libero. Le batterie agli ioni di litio, con i loro cicli di ricarica brevi e l'energia a lunga durata, si sono affermate in questo mercato. VARTA, il marchio leader di Clarios in EMEA, ha ora introdotto un portafoglio di batterie agli ioni di litio specificamente per applicazioni ricreative off-grid a ciclo profondo come camper e uso marino. Queste batterie a bassa tensione completano il portafoglio di batterie agli ioni di litio di Clarios, confermando Clarios come un vero motore di innovazione energetica, anche attraverso tutte le chimiche delle batterie.

I sei tipi - da 50 Ah a 200 Ah, in quattro diverse dimensioni - delle nuove batterie agli ioni di litio VARTA offrono più energia utilizzabile e una durata del ciclo più lunga con peso e dimensioni ridotti per alimentare dispositivi elettrici nel camper o a bordo. Le celle agli ioni di litio di classe A utilizzate garantiscono la massima affidabilità e prestazioni. Rispetto a una batteria al piombo AGM di pari dimensioni e design, le nuove batterie offrono un risparmio di peso di circa il 55 percento. Le batterie possono essere completamente ricaricate da vuote a piene in sole due o tre ore, offrendo fino al doppio della capacità utilizzabile dei modelli convenzionali. Questo è ottenuto da una profondità di scarica (DoD) dell'80%, il che significa che fino all'80% della capacità nominale della batteria può essere effettivamente utilizzata durante il funzionamento.

Le nuove batterie agli ioni di litio VARTA offrono diverse opzioni intelligenti per monitorare la potenza disponibile della batteria. Ad esempio, c'è una connessione Bluetooth a un'app per cellulare per monitorare lo stato e le prestazioni della batteria. L'app fornisce informazioni sullo stato di carica della batteria, il suo stato generale, i cicli e l'uso, la temperatura interna, la corrente e gli allarmi per tutte le funzioni del sistema di gestione della batteria. Inoltre, è implementata una connessione ai moderni sistemi di gestione a bordo CI-BUS per i tipi da 100 e 150 Ah per integrare la gestione della batteria nella gestione energetica completa dei veicoli da campeggio.

L'intero portafoglio di batterie agli ioni di litio VARTA per applicazioni ricreative è progettato per condizioni difficili, inclusa una funzione di riscaldamento per i tipi da 100 e 150 Ah che consente il campeggio invernale o le applicazioni marine. Tutte e sei le varianti possono essere utilizzate in modo affidabile in ambienti umidi. Tutte le batterie, ad eccezione del tipo da 50 Ah, sono conformi alla classe di protezione IP67 e sono quindi resistenti alla polvere, allo sporco e persino ai getti d'acqua. Anche l'immersione temporanea in acqua fino a un metro di profondità (per un massimo di 30 minuti) non compromette la loro funzionalità. Versioni speciali a bassa temperatura dotate di tecnologia di riscaldamento delle celle consentono la ricarica in condizioni di freddo e ampliano la gamma di temperature dell'applicazione.

Informazioni su Clarios

Clarios è il leader globale nelle tecnologie avanzate delle batterie a bassa tensione per la mobilità e proprietario del marchio VARTA nel settore automobilistico. Le nostre batterie e soluzioni intelligenti alimentano quasi tutti i tipi di veicoli e si trovano in 1 auto su 3 oggi in circolazione. Con circa 18.000 dipendenti in oltre 100 paesi, portiamo una profonda esperienza ai nostri partner Aftermarket e OEM, e affidabilità, sicurezza e comfort nella vita quotidiana. Rispondiamo al pianeta con un rigoroso focus sulla sostenibilità – avanzando le migliori pratiche di sostenibilità della categoria e promuovendole in tutto il nostro settore. Lavoriamo per garantire che il 100% dei nostri prodotti venduti sia riciclabile e ricicliamo 8.000 batterie all'ora nella nostra rete.

