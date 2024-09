Bc Babycare registra un debutto stellare al Kind+Jugend 2024 in Germania

COLONIA, Germania, 11 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Bc Babycare, azienda leader nella produzione di prodotti innovativi per mamme e bambini, ha fatto un debutto straordinario a Kind+Jugend 2024, la principale fiera internazionale dedicata agli articoli per neonati e bambini piccoli, iniziata a Colonia, in Germania, il 3 settembre. Il marchio ha catturato l'attenzione dell'intero settore grazie ai suoi design eccezionali e alla tecnologia rivoluzionaria.

Bc Babycare debutta a Kind+Jugend 2024, presentando innovazioni che ridefiniscono la cura dei neonati

Quest'anno Kind+Jugend ha ospitato circa 1.000 espositori da 46 Paesi, che hanno presentato alcuni tra i prodotti più interessanti al mondo.

Bc Babycare, fondata da un designer con la visione di "creare prodotti pensando come i genitori", offre una vasta gamma di soluzioni, dagli alimenti e l'abbigliamento ai prodotti essenziali per la quotidianità fino all'attrezzatura da viaggio, coprendo tutti gli ambiti fuorché il latte in polvere. L'azienda è al servizio delle famiglie moderne dalla gravidanza fino al sesto anno di vita del bambino. Grazie a design all'avanguardia, strategie di approvvigionamento globali e tecnologie all'avanguardia, Bc Babycare ha ottenuto il plauso di oltre 50 milioni di utenti, con la sua più solida presenza sul mercato in 30 paesi, tra cui Cina, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito.

All'evento, Bc Babycare ha esposto 122 prodotti che reinventano le basi del settore, tra cui modelli rivoluzionari di pannolini, biberon e bicchieri per l'acqua. Particolarmente degno di nota è il marsupio porta-bebè della serie Free, perfezionato in 11 anni di costante ricerca e innovazione. Il suo design senza cuciture, in stile gilet, lo rende facile da indossare e da togliere, con regolazioni anteriori che ne consentono l'uso da parte di una sola persona. Inoltre, il suo design con seduta iperboloide evita la pressione sullo stomaco, rendendolo ideale per il recupero post-cesareo.

Bc Babycare ha inoltre sviluppato notevoli progressi nella tecnologia dei pannolini con l'introduzione di un nucleo composito SAP in tessuto non tessuto spunlace, eliminando i tradizionali problemi di agglomerazione e fragilità dei nuclei in polpa di legno e riducendo il profilo del pannolino allo spessore di una moneta. Il suo design con fascia in vita a forma di bocciolo ha dettato un nuovo standard nei pannolini a mutandina di alta qualità, soddisfacendo le caratteristiche fisiologiche uniche e le esigenze funzionali dei bambini attraverso una gamma di prodotti diversificata e specializzata, tra cui le serie Royal Lion, Air Pro e Flower Bud.

Bc Babycare amplia la sua influenza globale con espansioni strategiche

Bc Babycare sta suscitando grande interesse in tutto il mondo, non solo con la sua presenza online su Amazon, SHEIN, TEMU e Lazada, ma anche nel commercio al dettaglio fisico. Il suo flagship store, un ampio spazio di 500 metri quadrati nella zona dedicata alle mamme e ai bambini del Dubai Mall, segna un passo significativo nella sua espansione offline. L'acquisizione della neozelandese Babypantry nel 2020 sottolinea ulteriormente l'impegno verso la crescita globale.

L'azienda ha investito strategicamente nella propria catena di fornitura, collaborando a stretto contatto con 10 partner strategici e 10 partner a lungo termine, tra cui aziende di rilievo come Henkel in Germania, LYCRA negli Stati Uniti e Signify nei Paesi Bassi. Le partnership si concentrano su fibre, adesivi, soluzioni di illuminazione e materiali specializzati di alta qualità, migliorando la qualità del prodotto fin nei minimi dettagli. Ottimizzando continuamente l'infrastruttura della catena di fornitura, Bc Babycare non solo ha esteso la garanzia della qualità dei prodotti e l'innovazione fino alle origini della filiera industriale, ma ha anche avviato iniziative di ricerca collaborativa con leader internazionali nel settore dei materiali.

Il debutto di Bc Babycare al Kind+Jugend 2024 è stato più di una semplice partecipazione: è stata una dichiarazione della solida presenza del marchio e della fiducia di cui gode sul mercato globale. Guardando al futuro, Bc Babycare si impegna a migliorare costantemente la progettazione e la ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di fornire alle mamme e ai bambini di tutto il mondo prodotti e servizi di alta qualità, convenienti e sicuri. Questo impegno rientra in un'ambizione più ampia volta a promuovere una crescita sostenibile e a elevare gli standard del settore a livello globale.

