Be My Guest: Episodio sul ricamo

GUIYANG, Cina, 24 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- La serie di video brevi "Be My Guest • Focus su Guizhou", prodotta da Guizhou Satellite TV e dal Centro per la Comunicazione Internazionale della Stazione radiotelevisiva del Guizhou, mostra fotografi internazionali alla scoperta del Guizhou, vibrante e ricco di diversità.

Intrigati motivi, fili vivaci e una tradizione secolare mantenuta viva attraverso l'arte della cucitura: il ricamo di stile Miao[1] è molto più di un semplice artigianato; è una testimonianza vivente del patrimonio culturale del gruppo etnico Miao del Guizhou, Cina. Per generazioni, le donne Miao hanno riversato la loro creatività e ingegno in questa tradizionale attività artigianale, immortalando miti, racconti storici e bellezze naturali su tessuti e indumenti. Ogni punto nelle loro mani racconta una storia, trasformando il ricamo Miao in un "libro di storia vivente". Oggi, questo artigianato tradizionale ha oltrepassato i confini nazionali, affascinando il pubblico su palcoscenici globali come la Milano Fashion Week..

In questo episodio, la fotografa bielorussa Alice Griffs, che vive a Shanghai, accetta l'invito dello stilista Miao Gu Axin per svelare il fascino del ricamo Miao in uno straordinario servizio fotografico di moda.

Il viaggio di Alice inizia a Maige Miao e nel quartire di Bouyei, nella città di Qingzhen, dove incontra la famosa stilista Zhao Huizhou e Wang Rongbi, depositaria del ricamo Siyin Miao, patrimonio culturale immateriale nazionale. L'esperienza le permette di cogliere il profondo significato culturale insito nei complessi motivi di quest'arte tradizionale. Segue poi una dimostrazione del punto diviso a cura della maestra Shi Chuanying, che lascia Alice estasiata dalla meticolosa tecnica di suddivisione del filo in dieci capi.. "È come un ricamo con risoluzione 4K", osserva. Il viaggio termina nella contea di Jianhe, dove Long Nv San Jiu, abile artigiana, mostra la sua maestria nel ricamo: usando stagno come ago e filo, realizza sui vestiti effetti luminosi, simili a una galassia scintillante.

"Le persone qui sono molto genuine e allegre e la loro passione per il ricamo è davvero una fonte di ispirazione. È un onore fotografare ricami Miao così raffinati in un posto così bello", dice Alice. Questo viaggio ha accresciuto la sua ammirazione per il ricamo Miao e il suo potenziale artistico e modaiolo. I paesaggi mozzafiato, l'ospitalità e l'arte del Guizhou sono elementi che hanno contribuito a creare un'esperienza indimenticabile e a farle desiderare di tornare presto.

