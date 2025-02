Beatbot lancia la serie AquaSense 2 in Europa

Rivoluzionare la manutenzione delle piscine con tecnologie basate sull'IA per la sicurezza e un'efficienza della pulizia senza pari

BERLINO, 10 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella tecnologia robotica per la pulizia delle piscine, annuncia il lancio ufficiale della sua ultima serie AquaSense 2 in Europa. Questa gamma rivoluzionaria ridefinisce la manutenzione delle piscine con innovazioni ineguagliate, progettate per offrire prestazioni, affidabilità e sicurezza eccezionali.

Leader del futuro della pulizia delle piscine

Con il lancio del suo primo robot per la pulizia di piscine "5 in 1" del settore – AquaSense Pro – e del suo modello standard, AquaSense, nel 2024, Beatbot ha rapidamente raggiunto un traguardo notevole, conquistando l'85% della quota di mercato delle vendite online. Questo successo sottolinea la leadership di Beatbot nel settore della pulizia robotica delle piscine, rivoluzionando il modo in cui i proprietari di piscine le mantengono funzionali ed efficienti.

Sulla scia di questi risultati positivi Beatbot presenta la sua nuova gamma che comprende tre modelli avanzati – AquaSense 2, AquaSense 2 Pro e AquaSense 2 Ultra – pensati per soddisfare le diverse esigenze dei proprietari di piscine. Grazie alla tecnologia all'avanguardia su cui è basata e alla durabilità senza pari, alle funzionalità avanzate e all'affidabilità a lungo termine, la serie AquaSense 2 rivoluzionerà la pulizia delle piscine. Ogni modello è accompagnato da una garanzia completa di 3 anni, per garantire la soddisfazione e la tranquillità del cliente.

La serie AquaSense 2 introduce le funzionalità più importanti nel settore della pulizia delle piscine:

AquaSense 2 Ultra: innovazione senza pari e impegno per la privacy degli utenti

Il modello di punta, AquaSense 2 Ultra, vanta HybridSense™ Pool Mapping con telecamera IA, una tecnologia innovativa che fornisce una mappatura precisa della piscina quali che siano la forma e le dimensioni. Le innovative capacità di pulizia "5 in 1" garantiscono una copertura completa: pavimenti, pareti, tubazioni idriche, superfici dell'acqua e anche depurazione dell'acqua. Grazie a test approfonditi in piscine con diverse configurazioni, AquaSense 2 Ultra garantisce prestazioni superiori, offrendo ai proprietari di piscine un'esperienza di pulizia senza pari.

Beatbot si impegna non solo a fornire prestazioni eccezionali, ma anche a dare priorità alla privacy degli utenti e alla sicurezza dei dati. Prima azienda del settore ad aver ottenuto la certificazione ETSI EN 303 645 riguardante la sicurezza informatica e la protezione della privacy da TÜV Rheinland, Beatbot stabilisce un nuovo punto di riferimento per la fiducia dei clienti e l'eccellenza del prodotto. Grazie alle sue capacità ineguagliate a livello internazionale in materia di conformità, Beatbot allinea i suoi obiettivi di gestione della privacy alle norme del GDPR e ISO/IEC 27701, garantendo che tutti i dati degli utenti siano gestiti con la massima sicurezza e trasparenza.

Informazioni sulle vendite

I clienti in Germania, Francia, Spagna e Italia possono acquistare AquaSense 2 a 3.850 €, AquaSense 2 Pro a 2.699 € e AquaSense 2 a 1.699 € (prezzi consigliati dal produttore) a partire dal 10 febbraio 2025. I primissimi acquirenti potranno usufruire di uno sconto fino al 30% durante una promozione a tempo limitato. Scopri le prestazioni all'avanguardia e la tecnologia innovativa della serie AquaSense 2 di Beatbot sul sito web ufficiale di Beatbot e su negozio Amazon.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è leader mondiale nella manutenzione robotica delle piscine e si impegna a fornire soluzioni innovative che ridefiniscono l'esperienza di pulizia delle piscine. Fondata da esperti con oltre un decennio di esperienza nella robotica domestica, Beatbot si è espansa rapidamente con un solido team R&S che comprende il 70% della sua forza lavoro. È titolare di oltre 216 brevetti (concessi e in attesa di approvazione), di cui 124 per invenzioni rivoluzionarie, ed è specializzata in tecnologie fondamentali quali pompe idrauliche brushless, locomozione spaziale AUV, sonar laser SLAM e algoritmi di navigazione per la mappatura dello spazio.

Per maggiori informazioni su Beatbot e sulla serie AquaSense 2 visitare www.Beatbot.com.

