Beatbot lancia Sora 70: copertura completa, skimming innovativo, zero problemi

Un robot pulitore ad alte prestazioni che integra la pulizia avanzata della superficie con la pulizia a 360 gradi della piscina e un facile recupero

BERLINO, 7 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella robotica intelligente per piscine, ha annunciato oggi il lancio di Beatbot Sora 70, il primo modello della serie Beatbot Sora, una linea di prodotti pensata per garantire una cura quotidiana affidabile della piscina grazie a solide prestazioni hardware e un valore completo.

"Beatbot Sora 70 è stato progettato per i proprietari di piscine che desiderano prestazioni elevate senza complicazioni", ha affermato Siler Wang, CEO e fondatore di Beatbot. "Raggiunge ogni parte della piscina, compresa la superficie dell'acqua e le sporgenze poco profonde che la maggior parte dei robot non riesce a raggiungere. La serie Beatbot Sora amplia la nostra gamma, concentrandosi sulla pulizia affidabile e semplificata delle piscine, offrendo prestazioni elevate senza inutili complessità."

Ingegneria avanzata per una copertura completa della piscina

Beatbot Sora 70 introduce JetPulse™ Water Surface Cleaning, un sistema a getto a doppio flusso che utilizza getti d'acqua convergenti e che si estendono verso l'esterno per indirizzare attivamente i detriti galleggianti verso l'ingresso di aspirazione. Ciò migliora notevolmente le prestazioni di skimming e consente al Beatbot Sora 70 di rimuovere insetti, polline e detriti superficiali prima che affondino.

La struttura HydroBalance™ del robot è dotata di una pompa montata al centro, supportata dalla pompa dell'acqua ad alta efficienza sviluppata autonomamente da Beatbot, che genera una potenza di aspirazione di 6800 GPH, una potenza sufficiente per sollevare sabbia fine, foglie intere e alghe ostinate. Il design di HydroBalance™ garantisce inoltre una distribuzione uniforme del peso, consentendo al robot di muoversi più agilmente in tutte le zone principali. Di conseguenza, Beatbot Sora 70 è in grado di pulire l'intera piscina in un unico ciclo, comprese le piattaforme poco profonde e le sporgenze alte fino a 20 cm, eliminando i punti morti soggetti ad alghe che solitamente non vengono toccati dai tradizionali pulitori manuali.

Per sessioni di pulizia prolungate, il Beatbot Sora 70 è dotato di un serbatoio per detriti di grandi dimensioni da 6 litri, in grado di contenere fino a 800 foglie, circa il doppio della capacità dei normali aspirapolvere. Il filtro ultrafine opzionale da 3 micron garantisce una migliore cattura delle particelle per ottenere un'acqua cristallina.

Recupero facile e durata prolungata

Il Beatbot Sora 70 è dotato di Smart Surface Parking, un sistema galleggiante innovativo nel settore, ispirato alla tecnica di galleggiamento dei sottomarini. Un set di quattro camere galleggianti interne regola la galleggiabilità aspirando aria ed espellendo acqua, consentendo al robot di risalire dolcemente in superficie una volta completata la pulizia. Quando il robot piscina raggiunge la parte superiore, il sistema SmartDrain™ rilascia l'acqua interna residua, rendendo l'unità più leggera e facile da recuperare senza sforzi o sporcizia.

Il sistema è alimentato da una batteria da 10.000 mAh che garantisce fino a 5 ore di pulizia del fondo della piscina o 7 ore di pulizia della superficie dell'acqua, consentendo un funzionamento ininterrotto per piscine fino a 3.230 piedi quadrati con una singola carica.

Prezzi e disponibilità

Il Beatbot Sora 70 robot piscina sarà disponibile nella primavera del 2026 su Beatbot.com e Amazon.com. I prezzi verranno annunciati in un secondo momento.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è uno dei marchi di robot pulitori per piscine in più rapida crescita a livello globale. Grazie all'innovazione continua, consente alle persone di ottenere un ambiente della piscina impeccabile e di migliorare la loro vita di ogni giorno. Fondata con la missione di ridefinire la cura delle piscine attraverso l'intelligenza e il design, Beatbot detiene circa 500 brevetti (concessi e in attesa di approvazione) ed è supportata da un team composto per il 60% da esperti di ricerca e sviluppo. L'azienda è in prima linea nello sviluppo di tecnologie di automazione avanzate, semplici, intelligenti e dal design accattivante. Mediante l'ispirazione di un nuovo standard di vita, Beatbot fa lavorare la propria tecnologia sullo sfondo, restituendo agli utenti tempo, fiducia e orgoglio.

Per saperne di più: www.beatbot.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855174/Beatbot_Launches_Sora_70.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2854174/Beatbot_logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.