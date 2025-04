Beatbot offre sconti fino al 30% sulla serie AquaSense 2 per la stagione di riapertura delle piscine

BERLINO, 15 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, azienda leader nella produzione di robot pulitori per piscine, offre sconti a tempo limitato sulla sua serie AquaSense 2 per semplificare la riapertura delle piscine. Dal 14 al 30 aprile 2025 i clienti possono risparmiare:

Il 20% su AquaSense 2 Ultra(modello di punta)Il 20% su AquaSense 2 ProIl 30% su AquaSense 2

AquaSense 2 Ultra, il primo pulitore per piscine '5 in 1' al mondo dotato di intelligenza artificiale, integra funzionalità avanzate, tra cui la navigazione basata sull'AI con mappatura HybridSense™ e il rilevamento mirato dei detriti per una pulizia precisa, la tecnologia ClearWater™ per la chiarificazione ecologica dell'acqua e un design impermeabile senza fili con classificazione IP68 per un utilizzo senza problemi.

Grazie alle sue caratteristiche di durevolezza e di estetica minimalista, l'intera serie ha vinto numerosi premi di design, tra cui l'iF Design e il Red Dot del 2025.

Supporto di assistenza di Beatbot

Ogni acquisto include un servizio clienti premium:Supporto multilingue 365 giorni all'anno (telefono, chat, email, app)Resi entro 30 giorni senza fornire alcun motivoGaranzia di sostituzione completa di 3 anni (nessuna riparazione, solo unità nuove o ricondizionate)

Queste condizioni di vendita saranno valide fino al 30 aprile 2025 sul sito web di Beatbot e nei negozi Amazon ufficiali dell'azienda.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è un marchio tecnologico specializzato nella robotizzazione globale degli ambienti delle piscine. Fondato da esperti del settore con oltre 10 anni di esperienza in aziende leader nella robotica domestica, Beatbot è in rapida crescita, con uffici in diversi paesi e un solido team R&D che costituisce il 70% della sua forza lavoro. Grazie a tecnologie pionieristiche come le pompe idrauliche brushless, la locomozione spaziale AUV, il laser sonar SLAM e gli algoritmi di navigazione per la mappatura dello spazio, Beatbot detiene oltre 221 brevetti (sia già ottenuti che richiesti), tra cui 128 brevetti per invenzioni. L'azienda si impegna a ridefinire la cura delle piscine, affrontando le sfide del settore e offrendo soluzioni all'avanguardia e senza problemi. Per maggiori informazioni su Beatbot e sui prodotti dell'azienda visitare il sito www.Beatbot.com.

