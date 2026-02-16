Beko annuncia il cambio di AD; la continuità strategica e la sostenibilità rimangono priorità fondamentali

ISTANBUL, 16 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Beko (Arçelik A.Ş.) (Bloomberg: ARCLK TI) ha annunciato che Hakan Bulgurlu si dimetterà dalla carica di amministratore delegato a partire dalla prossima assemblea generale della società, concludendo un mandato di 11 anni durante il quale ha guidato l'azienda attraverso un periodo di significativa espansione internazionale e trasformazione in termini di sostenibilità. Gli succederà Can Dinçer, attualmente direttore generale di Arçelik Türkiye e direttore commerciale per l'Asia meridionale e la Turchia.

Bulgurlu, che ha trascorso 32 anni all'interno del Gruppo Koç, rimarrà nel consiglio di amministrazione di Beko B.V. fino a giugno 2026 per garantire una transizione fluida. Completerà inoltre il suo mandato come presidente di APPLiA, l'associazione europea degli elettrodomestici.

Questa transizione alla leadership segue un piano di successione strutturato, progettato per garantire la continuità strategica e rafforzare la posizione di Beko come produttore globale di elettrodomestici.

Nuova leadership con una profonda esperienza operativa

Can Dinçer ha ricoperto diversi ruoli di leadership nelle operazioni internazionali di Beko nel corso di una carriera di 33 anni che ha abbracciato la Turchia, l'Europa, le Americhe e l'Asia-Pacifico. Durante il suo mandato, Dinçer ha svolto un ruolo fondamentale nel consolidare la posizione di mercato dell'azienda in Turchia e nel garantire una crescita costante dei risultati commerciali. Ha inoltre contribuito in modo determinante a mantenere risultati stabili in tutta la regione dell'Asia meridionale, rafforzando la disciplina operativa e le strategie incentrate sul cliente in mercati diversificati e competitivi.

Un'eredità di espansione internazionale e leadership nella sostenibilità

Durante il mandato di Bulgurlu, Beko ha ampliato la propria presenza globale e consolidato la propria posizione competitiva in Europa e oltre attraverso acquisizioni, partnership strategiche e integrazioni in diverse regioni, tra cui Singer in Bangladesh, Dawlance in Pakistan, Voltas Beko in India e Arçelik-Hitachi nella regione Asia-Pacifico. La creazione di Beko Europe e l'integrazione delle attività MENA di Whirlpool hanno ulteriormente potenziato le dimensioni e la presenza sul mercato dell'azienda.

Durante questo periodo, la sostenibilità è stata anche maggiormente integrata nella strategia a lungo termine dell'azienda, con obiettivi climatici allineati agli standard internazionali e miglioramenti operativi in tutta la sua struttura produttiva. Bulgurlu ha sostenuto la visione secondo cui la responsabilità climatica e le performance commerciali si rafforzano a vicenda.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903942/Hakan_Bulgurlu.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2765641/5798329/Beko_Logo_Corporate.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/beko-annuncia-il-cambio-di-ad-la-continuita-strategica-e-la-sostenibilita-rimangono-priorita-fondamentali-302688628.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.